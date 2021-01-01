Самый пожилой человек в Европе переболел COVID-19 и отметил 117-й день рождения

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В середине января ей поставили диагноз: коронавирус. Обнаружился он, можно сказать, случайно: течение болезни было бессимптомным. Сестра Андре, пережившая две мировые войны, стойко перенесла и эту напасть. Накануне дня рождения Андре поправилась от коронавируса. Самому пожилому человеку в Европе - французской монахине Андре - исполнилось 117 лет.



Фотография из статьи Deutsche Welle. Фотография из статьи Deutsche Welle.

Андре родилась 11 февраля 1904 года в семье протестантов и за свою жизнь стала свидетельницей трех войн. Уже взрослой она обратилась в католичество, и в конце Второй мировой войны стала монахиней. Всю жизнь французская долгожительница провела в заботах о других: служила гувернанткой, ухаживала в больнице за сиротами и стариками. В монастырь она поступила в возрасте 105 лет. В 2018 году ее включили в список ста старейших жителей Земли в истории.

Монашка, сестра Андре, в миру Люсиль Рандон, является самой пожилой жительницей Европы, что документально подтверждено. Последние годы она проживала в одном из домов престарелых во французском городе Тулон. Долгожительница уже некоторое время назад лишилась зрения, передвигается она в коляске.

Во время самоизоляции Люсиль Рандон очень не хватало общения с подружками по дому престарелых. Но сегодня, в день ее рождения, уже можно развлечься и поболтать.

День рождения своей старейшей постоялицы в доме попечения отметили праздничным ужином с паштетом из гусиной печени, ветчиной и запеченным мороженым.

Deutsche Welle/ERR