В новогодней программе ETV+ Анна Свирепова исполнит а капелла гимн Эстонии

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В рамках новогодней программы ETV+ 14-летняя нарвитянка Анна Свирепова исполнит гимн Эстонии.

Фото: www.youtube.com/НТВ

Во втором полуфинале шоу «Ты супер!» Анна Свирепова удивила поклонников шоу абсолютно новой подачей песни «Девочка танцуй».

Выступление нашей землячки, которое главред телеканала Екатерина Таклая охарактеризовала как «очень трогательное», можно будет услышать после поздравления президента.

Анна Свирепова прославилась после того, как в ноябре этого года заняла третье место в финале международного шоу талантов «Ты супер!» на российском телеканале НТВ. Наше издание связалось с девушкой и попросило ее ответить на несколько вопросов.

- Аня, где ты получила музыкальное образование?

- Я закончила Нарвскую музыкальную школу по классу фортепиано, занималась у Татьяны Викторовны Сазоновой, сейчас учусь у того же педагога на джазовом отделении.

- Есть ли любимые исполнители и группы, которые для тебя служат примером?

- Да, конечно, их много. Нравятся корейские исполнители. Например, корейский бойз-бэнд BTS, который попал в книгу рекордов Гиннеса со своим клипом Boy with Luv.

- А Билли Айлиш?

- Ну да, меня на проекте даже называли «маленькой Билли Айлиш» (смеется) из-за того, что я все время ходила мрачная: я интроверт и трудно схожусь с людьми.

- Как ты попала на «Ты супер», кто-то помогал?

- Мы с мамой постоянно смотрели такие конкурсы как «Голос», «Ты супер». Заявку я подала сама, меня никто не подталкивал: зашла на сайт, заполнила свои данные, приложила видео. Когда я уже туда приехала, нам стали объяснять: «Если даже вы не пройдете, вы все равно — супер, потому что вы отобраны из полутора с чем-то тысяч, вы уже победили». И другие участники тоже стали говорить, что на самом деле туда очень тяжело попасть, некоторые несколько раз отправляли свои заявки. И я подумала: «Вау! А я с первого раза попала — а это, оказывается, было сложно!».

Фото: screenshot - youtube



- Это была первая большая сцена в твоей жизни?

- Да. До этого я выступала на отчетных концертах и конкурсах в музыкальной школе.

- А здесь и на записи в студии было довольно много публики, плюс огромное количество зрителей, которые посмотрели шоу по телевизору. Тебя волновало это?

- До начала выступления меня волновало не сколько там людей, а сколько кнопок мне нажмут, потому что от этого зависит результат. В первые секунды, когда выходишь на сцену — это и правда страшно, все трясется. А потом вдруг начинаешь свободно себя чувствовать и уже не обращаешь внимания ни на что.

- Этот конкурс чему-то тебя научил, помог тебе определится с будущей карьерой?

- Я всегда, и до конкурса, серьезно относилась к музыке и знала, чего хочу, в какой вуз буду поступать и какую карьеру хочу построить. В течение двух месяцев, пока записывали шоу, у нас были занятия вокалом, танцами. Но главное, что этот проект наглядно показал, что меня ждет, если хочу попасть в шоу-бизнес: постоянные тренировки, репетиции, огромный труд, когда забываешь поесть и поспать. Как участник шоу, ты можешь понять, готов ли ты к этому, действительно ли все это тебе нужно? Мне вся эта подготовка очень понравилась, поэтому думаю: да, это — мое.

- В интернете под записью твоих выступлений и интервью было множество позитивных комментариев: «Аня большая молодец», «Звездочка ты наша», и т. п. Ощутила ли ты, что Нарва и вся Эстония тобой гордятся?

- Да, я чувствовала большую поддержку и от своего педагога, и нашей музыкальной школы, и от других людей, знакомых и незнакомых. И, конечно, приятно было получить приглашение записать гимн Эстонии от ETV+.

- Чего ты хотела бы пожелать нарвитянам в будущем году?

- Терпения, здоровья и побольше счастья!

Ирина ТОКАРЕВА