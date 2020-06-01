Анна Карина: люди умеют быть благодарными

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В борьбе с коронавирусом и его последствиями задействованы очень многие структуры, учреждения, компании, организации, в том числе и Красный Крест. Сегодня у нас в гостях координатор Нарвского общества Эстонского Красного Креста Анна Карина.

Новость изнутри

– Миссия Красного Креста – помогать людям в кризисных ситуациях. Так что сегодня, во время пандемии коронавируса, у нас много работы. Хочу уточнить, Красный Крест – не медицинская организация, как иногда думают. С юридической точки зрения Эстонский Красный Крест – это НКО (некоммерческая организация), – объясняет Анна Карина. – Местные общества Красного Креста есть во многих городах и уездах Эстонии, всего их 17, в Ида-Вирумаа – в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве. Все работают по единым правилам и единому уставу. В Таллинне находится Центральное бюро Эстонского Красного Креста. В штате каждого местного общества Красного Креста только один работник, все остальные – волонтеры.

В марте этого года, рассказывает Анна, когда была первая волна коронакризиса и в стране объявили чрезвычайное положение, волонтеры Красного Креста помогали в порту и аэропорту Таллинна: они встречали пассажиров, разъясняли информацию о ситуации, измеряли температуру. Нарвские волонтеры тоже выезжали в столицу. Но затем их активно привлекли к работе на местном уровне.

– Вместе с городской кризисной комиссией (Анна Карина – член этой комиссии – ред.) и Нарвской городской управой мы решили, что наши волонтеры будут помогать одиноким пожилым людям – доставлять им продукты из магазина, чтобы уменьшить количество их контактов и риск подхватить инфекцию. Департамент социальной помощи давал мне телефоны своих клиентов, и я уже сама перезванивала каждому человеку и уточняла, что он хочет купить из продуктов, когда лучше ему их доставить. Диапазон стоимости заказов был очень большой – от 5 до 150 евро, – рассказывает Анна.

Сегодня Нарвский Красный Крест продолжает помогать одиноким пожилым людям, но уже в сотрудничестве с Нарвской больницей – доставлять продукты и лекарства тем, кто недавно выписался из больницы после перенесенной болезни, у кого долго и тяжело проходит реабилитация.

– Наши контакты своим пациентам при необходимости сообщает больница, – уточняет Анна. – Также мы совместно с горуправой участвовали в кампании по бесплатному распространению масок в Ида-Вирумаа, которую проводил Союз самоуправлений региона, Восточный региональный штаб и Департамент здравоохранения. Короче говоря, мы идем туда, где в данный момент не хватает человеческого ресурса, где нужна временная поддержка.

В Нарвском обществе Красного Креста насчитывается 14 активных волонтеров. Есть среди них предприниматели, энергетики, педагоги, домохозяйки. В основном это люди в возрасте от 30 до 50 лет. Почти все они являются волонтерами на протяжении многих лет, некоторые уже более десяти.

– А молодежь? – интересуюсь я.

– С молодежью сложнее. Чтобы стать волонтером, одного желания мало. Надо обязательно пройти специальный курс обучения. Чтобы куда-то отправить человека, я должна его хорошо знать, доверять ему, для этого нужно время. А молодежь после школы уезжает из города. Вот и получается, что делать ставку на то, что молодые пополнят наши ряды, не приходится. Но, конечно же, двери нашего общества ни для кого не закрыты! Можно быть волонтером и можно быть просто членом Красного Креста. Такая возможность есть у любого человека. Членский взнос – 1 евро в год. По желанию можете платить и больше. Но это уже будет расцениваться как пожертвование.

– То есть быть волонтером и членом Красного Креста – это не одно и то же?

– Все волонтеры – члены Красного Креста. Но помимо членского взноса они еще вкладываются в общее дело своим добровольным трудом, своим свободным временем, используют свой интеллектуальный ресурс. Волонтеры проводят занятия по оказанию первой помощи в школах и в детских садах, организуют на массовых мероприятиях пункты первой помощи, демонстрацию и практику методов оживления. А в кризисное время идем туда, где нужна помощь городским или государственным службам.

– В коронакризис есть желающие стать волонтерами?

– Да, весной обращались люди, говорили, что хотят добровольно помочь. Конечно, это здорово! Но у меня, признаться, из-за общей нагрузки в тот момент элементарно не было времени и возможности для того, чтобы узнать людей получше и проводить с ними обязательное обучение. А без этого нельзя.

Кто есть кто

Анна Карина – нарвитянка. Закончив факультет экономики Тартуского университета, Анна вернулась в Нарву, но найти работу по специальности в неспокойный 1995 год оказалось делом проблематичным. «А тут неожиданно узнала о вакансии в Красном Кресте. Думала, поработаю здесь временно и найду работу где-нибудь в банке, а получилось, что по-настоящему прикипела и теперь своей жизни без этой деятельности не представляю», – признается Анна.

На взгляд Анны, ее работа в качестве координатора Нарвского отделения Эстонского Красного Креста требует таких качеств, как инициативность, умение общаться с широким кругом людей самого разного социального статуса и возраста.

– Этим летом в Нарве было три пожара в жилом секторе, буквально один за другим. Я сама находила контакты этих людей и предлагала им продуктовые наборы от Красного Креста, – рассказывает Анна. – Люди были очень благодарны. Сами они, думаю, не догадались бы к нам прийти, поэтому мне всегда надо быть в курсе происходящего.

– Мы не имеем доступа к данным или спискам нуждающихся, – продолжает она. – Однако мы тесно сотрудничаем со школами, с обществами инвалидов, ветеранов, многодетных семей и сами выходим на них с предложением помощи, когда у нас появляется такая возможность. Возможностей у нас не так много, финансирование Красного Креста довольно скромное. Но люди всегда благодарны за любую помощь. Например, Эстонский Красный Крест совместно с концерном Rimi на протяжении многих лет ведет проект по сбору пожертвований по всей Эстонии, благодаря чему 3 раза в год мы дарим продуктовые наборы или школьные принадлежности малообеспеченным семьям. На кассах в магазинах Rimi стоят специальные копилки, и вы тоже можете внести свой посильный вклад в благое дело. Есть надежда, что возродится давняя практика Красного Креста проводить летом дневные лагеря для детей из семей, которые испытывают финансовые затруднения.

По словам председателя Нарвского общества Красного Креста, известного нарвского доктора Николая Куликова, отличительные качества Анны Кариной, которая работает под его началом уже более 20 лет, это исполнительность и умение сопереживать чужому горю. «И это сопереживание всегда выражается не во вздохах-охах, а в конкретных действиях и умении оказать нужную помощь», – говорит Куликов.

Другая жизнь

В семье Анны Кариной и ее мужа Дмитрия растут двое детей – сын и дочь. Есть, по словам Анны, и еще один член семьи – кавказская овчарка Забава. «В нашей семье всегда были собаки. Наша Забава имеет титул чемпиона Эстонии», – рассказывает Анна.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

– Очень трудный для всех год подходит к концу. Каковы его уроки для тебя?

– Самый главный – я увидела, что искренняя благодарность дает силы. Наши бедные бабушки, которым мы носили продукты, были трогательными до слез: постоянно пытались отблагодарить нас шоколадкой или конфетами, а то и деньги старались сунуть. Конечно, мы отказывались. Но убедились, что наши люди умеют быть благодарными.

– Что помогает тебе восстанавливаться эмоционально?

– Работа на приусадебном участке, цветочки, лепесточки. И еще хорошие художественные фильмы, но не сериалы, их я не смотрю. А вот закрученный сюжет, драматические перипетии меня захватывают и отвлекают.

– Ты сказала: цветочки, лепесточки, и я вспомнила сказку Катаева «Цветик-семицветик». А если бы у тебя был волшебный цветик-семицветик, исполнение каких желаний ты бы загадала под Рождество и Новый год?

– Ой, если волшебный...! (смеется). Чтобы мы вернулись к прежней жизни – где нет коронавируса. Чтобы вакцина работала и была действенной. И если лично-лично для себя: чтобы зимы и далее были такими же … теплыми, а лето начиналось раньше!

Светлана ЗАЙЦЕВА