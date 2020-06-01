Финалистка конкурса «Нарвская Весна» пишет книги

Дата публикации: Вчера, 15:20 Просмотрено: 629

Под занавес уходящего года детские сады Нарвы, Силламяэ и Йыхви получат в подарок книгу «Белочка Марья» от жительницы Силламяэ Алёны Кордас. Детская книга, написанная Алёной, рекомендована в качестве учебного пособия для детских садов, но она также может стать хорошим подарком любому малышу.

Алёне Кордас всегда и во всем хочется донести до зрителя или читателя изначальную идею – образ.

Новость изнутри

Книга «Белочка Марья» – интересная сказка- игра с пальчиковой гимнастикой, которая не только увлекает ребёнка сюжетом, но и учит счёту до десяти. Идея написать книгу про пушистого зверька пришла к молодой женщине, когда она укладывала младшего сына, а он никак не засыпал. Тогда-то мама и начала придумывать историю о белочке, которая ищет в лесу запасы на зиму и хочет найти огромный орех.

Именно этот персонаж сказки очень приглянулся завучу Нарвского детского сада «Красная шапочка» Ангелике Соометс, которая обогатила речь в эстонской версии издания. «Меня тронул, – признается Ангелика, – большой-пребольшой орех, как образ мечты, от которой не стоит отказываться!».

А директору Силламяэско-го эстонского детского сада Pääsupesa Маарике Приске импонирует, что книга «Белочка Марья» учит в игровой форме счету, развивает речь, обогащает знания об окружающем мире и её хорошо использовать на индивидуальных и групповых занятиях. Как отметила в своём отзыве о книге председатель правления Силламяэского русского общества культуры Татьяна Осепцова, книга Алёны позволяет развивать у ребёнка фантазию, сосредоточенность, словарный запас и логику.

По словам Алёны, от детских садов Ида-Вирумаа книга получила заказов на печать больше, чем предусматривал планируемый тираж. Тем не менее детские сады уезда книгу получат. Причем бесплатно. Чтобы этот подарок мог состояться, Алёна написала благотворительный проект для детских садов Ида-Вирумаа и получила финансирование на первый тираж от представителей IT бизнеса. Проект поддержала компания Burfa Tech OÜ, занимающаяся управлением центрами обработки данных любых типов (Сергей Потапенко и Иван Турыгин, оба родом из Ида-Вирумаа). Предприниматели захотели, чтобы «Белочка Марья» была доступна для чтения в детских садиках нашего региона.

Сейчас книгу «Белочка Марья» профессионально иллюстрирует землячка Алёны Дарья Блинова, оформившая в качестве своей дипломной работы и первую книгу Алёны – «Пузырёк и мальчик». На английский язык книжку перевела нарвитянка Майя Гундяева. Дополнительно будет подготовлена электронная презентация книги, а также ключ-перевод слов на русский, эстонский и английский языки. Первый тираж размером 100 экземпляров планируется выпустить на русском, эстонском и английском языках. Электронная версия книги будет доступна в продаже.

Кто есть кто

Алёна Кордас – выпускница Силламяэской школы Астангу (ныне Силламяэская гимназия). Она закончила ТТУ по специальности «Управление международным бизнесом». 8 лет назад вышла замуж и уехала в Геленджик. Стала мамой сначала одного, а потом и двух сыновей, сейчас им 2 года и 7 лет. Была домохозяйкой и занималась проектами в сфере здоровья (организовывала и проводила программы по нормализации веса, оздоровлению и омоложению). Состояться как специалисту в этой области ей помог личный опыт участия в юношеские годы в конкурсах красоты. Лю- бопытно, что первым из таковых для Алёны стал конкурс

«Нарвская Весна», организатором которого в течение ряда лет была газета нашего издательства «Виру Проспект» и на котором девушка завоевала титул второй принцессы «Мисс подиум». Именно с этого конкурса, говорит Алёна, началось ее увлечение самостоятельной организацией программ и мероприятий.

«При этом мне всегда было интересно, – отмечает она, – концентрироваться не только на внешних данных участниц, не менее важно было показать богатство их внутреннего мира, их духовные качества, таланты и знания».

Однако именно литературное творчество стало для Алёны главным смыслом жизни. Пока она занимается им как фрилансер. Чтобы жена и мама имела возможность заниматься любимым делом, семье Алёны, несмотря на более подходящий ей южный климат, пришлось переехать из России в Эстонию, где у молодого литератора есть и возможность реализовывать благотворительные проекты, обращаясь за помощью в различные фонды, и собственная группа поддержки.

Другая жизнь

Написание проектов, связанных со сценой, Алёна считает своим хобби. У неё в свое время была модельная студия в Силламяэ и Нарве, которую она называет ещё театром моды: ей всегда и во всём хотелось донести до зрителя или читателя задуманный образ или идею.

Еще в школьные годы Алёна начала писать стихи, а в годы студенчества переключилась на рассказы, которые размещала на своих страничках в соцсетях, где непременно получала обратную связь от читателей.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

– Откуда черпаете сюжеты для своих произведений?

– Сюжеты для книг приходят во сне, или же от сильного впечатления, а, бывает, что сама себе ставлю задание о сюжете и получаю ответ в виде рассказа. Так, например, во сне пришёл сюжет книги для взрослых «Бесконечность», когда мне приснился виртуальный мир. А сюжет детской книги «Наследие» пришёл от сильного впечатления о насущных проблемах экологии.

– Будет ли второй тираж у книги «Белочка Марья»?

– Обдумываю возможность печати второго тиража в Китае, поскольку в Эстонии издание т.н. «неубиваемых» книжек с укрепленными страницами стоит очень дорого. Чтобы сделать качественную книгу коммерчески выгодным проектом, нужно печатать её в Китае и желательно достаточно большим тиражом.

– О чем будет ваша следующая книга?

– О будущем и экологии. О том, что каждое наше действие оставляет свой СЛЕД на Земле, и о том, какое наСЛЕДие мы передадим будущим поколениям, расска- зывает моя очередная детская книга.

Наталья СОБОЛЕВА