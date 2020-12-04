Яанус Микк: я мечтаю, чтобы Кренгольм стал новым центром Нарвы

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В конце ноября cтало известно, что новым почетным консулом Швеции в Нарве и Ида-Вирумаа объявлен руководитель компании Narva Gate OÜ Яанус Микк. Сегодня Яанус Микк — гость нашей редакции.

Фото Светланы Зайцевой

Новость изнутри

Почетное консульство Швеции в Нарве и Ида-Вирумаа работает с 2000 года. В разные годы почетными консулами были директор Кренгольмской мануфактуры Меэлис Виркебау, руководитель Нарвского колледжа Тартуского университета Катри Райк, член правления VKG Elektrivõrgud OÜ Ахти Пуур.

Почетное консульство Швеции функционирует в двух городах Эстонии — в Нарве и в Тарту. В Таллинне находится Посольство Королевства Швеции.

- Главные задачи почетного консульства — помогать шведским гражданам, проживающим в Ида-Вирумаа или оказавшимся на территории уезда, в разрешении возникших у них проблем, а также информировать в целом жителей региона о Королевстве Швеция, способствовать сотрудничеству Эстонии и Швеции в области бизнеса, культуры, образования, туризма, в социальной сфере, - объясняет новый почетный консул Яанус Микк.

По словам Я. Микка, упор в своей работе он сделает прежде всего на развитии культурных связей между Нарвой, Ида-Вирумаа и городами Швеции. «Эта область деятельности мне ближе всего», - признается почетный консул.

Кто есть кто

Яанус Микк — таллиннец. Яанус закончил Тартуский университет; по профессии он географ. После окончания университета непродолжительное время жил и работал в Норвегии. Знание норвежского языка оказалось очень даже востребованным, когда он вернулся в Эстонию: в 1992 году Микка пригласили работать в Эстонском представительстве Совета министров Северных стран в Таллинне. А через пять лет он ушел в международную компанию, которая оперировала Таллиннским ипподромом, и работал заместителем директора ипподрома. Любовь к лошадям у Яануса с детства, с тех самых пор, как он проводил лето в деревне у бабушки и дедушки.

Именно на Таллиннском ипподроме в 1995 году Яанус познакомился и подружился с одним из шведских владельцев Кренгольма Матсом Габриэльссоном, тоже страстным любителем лошадей, основателем и владельцем конезавода в Йыгева.

Затем была работа в Пярнуском порту, в Таллинне в Стокгольмском институте экологии. «Но все равно был связан с ипподромом, просто он был в моей жизни как хобби», - говорит Микк.

А в 2005 году Матс Габриэльссон позвал Микка возглавить его инвестиционную фирму, которая, к слову, привела на обширные территории Кренгольма компанию по металлообработке GIAB Machining OÜ. И еще через 2 года, когда была основана компания Narva Gate OÜ, владеющая сейчас территорией и зданиями бывшей гигантской мануфактуры и связанная с акционерами шведского текстильного концерна Boras Wäfveri AB, Кренгольм уже прочно вошел в жизнь Яануса Микка: он стал руководителем Narva Gate OÜ.

- Самая большая проблема Кренгольма - это его поистине колоссальная территория. Общая территория Кренгольма составляет приблизительно 60 гектаров. Управлять такой недвижимостью — задача сложная. Тем более если учесть, что 200 000 кв. метров нашей недвижимости находятся под защитой Департамента охраны памятников старины, - рассказывает Яанус Микк.

Здания исторической части Кренгольма сегодня законсервированы.

- Нас, наверное, можно назвать европейскими рекордсменами по ремонту крыш - почти у 30 гектаров нашей площади новая кровля, - уточняет, улыбаясь, Микк.

У самой фирмы NarvaGate 6 работников, которые занимаются тем, что поддерживают в надлежащем состоянии здания, территорию, канализацию и проч..

На фабриках, построенных незадолго до банкротства предприятия, сегодня размещаются около 30 арендаторов - небольшие фирмы, работающие с текстилем, в металлообработке и др. Так что Яанус Микк считает, что с полным основанием можно сказать, что у Нарвы есть еще один промпарк — Кренгольмский.

С 2014 года Narva Gate OÜ в сотрудничестве и под руководством Эстонской Художественной академии и при поддержке Министерства культуры Эстонии развивает проект Нарвской арт-резиденции, которая расположилась в одном из самых красивых исторических зданий Кренгольма на ул. Йоала, 18. Сегодня здесь проходят выставки, встречи, учебные семинары, творческие школы, ворк-шопы, открытые дискуссии.

Главная же историческая территория Кренгольма в последние 5 лет стала площадкой для проведение всевозможных фестивалей, театральных постановок, спортивных состязаний, экскурсий. Привлечь и работать с их организаторами — тоже важная часть работы руководителя Narva Gate.

Не раз в прессе озвучивались планы Narva Gate OÜ по превращению мануфактуры с ее историческими промышленными зданиями в модный городской центр с квартирами класса люкс, развлекательными и культурными заведениями, ресторанами, бутиками, художественными галереями, офисами, конференц-центром, концертным залом…

- На мой взгляд, сейчас уже всем понятно, что будущее Кренгольма — только постиндустриальное, - говорит господин управляющий. - Большой архитектурный проект давно готов, сделана детальная планировка.

- Ну, и..?

- Собственники Кренгольма сразу объявляли: на реализацию проекта уйдет 25-30 лет. Хотя, если найдутся инвесторы, все может быть сделано и за 2-3 года. В Европе есть тому примеры.

В сентябре нынешнего года паевое товарищество Narva Gate подало в комиссию Рийгикогу по культуре свой масштабный проект «Культурный квартал «Мануфактура». В рамках проекта предполагается привести в порядок двор и сделать теплыми и сухими два этажа самой старой фабрики Кренгольма – Старопрядильной.

Как сказал на презентации этого проекта Яанус Микк, культурный квартал общей площадью 30 000 квадратных метров привлекал бы в год 200-300 тысяч посетителей и приносил бы от 12 до 30 миллионов прибыли (в эту сумму оцениваются все услуги, которые оказывались бы туристам как в самом культурном квартале, так и в других местах города). В случае победы проекта культурный квартал Кренгольма может быть внесен в список важных государственных объектов, строительство которых поддерживает государство. Общий бюджет проекта, по словам Я. Микка, 30 млн евро. «Мы просим у государства 15 млн, еще 15 млн — наше софинансирование», - уточняет он.

На каком этапе рассмотрения находится этот проект сегодня, интересуемся мы у Микка.

Яанус Микк:

- Ждем ответа. Со всей Эстонии в комиссию Рийгикогу подано 30 проектов. На первом этапе комиссия должна из них выбрать десять, с которыми она будет продолжать работать - запрашивать эскизные проекты, детальные бизнес-планы. В конечном итоге выберут только два проекта. Мы очень надеемся, что будем в их числе!

Другая жизнь

В семье Яануса Микка и его жены растут двое детей — сын и дочь.

С детства Яанус увлекается горными лыжами. Сегодня он — член руководства Лыжной ассоциации Эстонии.

Все свое свободное время Янус сейчас пропадает на ипподроме. «Лошади для меня — и хобби, и работа», - говорит Микк. Он причастен к строительству в Таллинне нового ипподрома, который, по его словам, будет ипподромом мирового уровня. В следующем году планируется его открытие. К тому же сам Яанус — активный наездник. И входит в руководство Eesti Traaviliit (Эстонская ассоциация рысаков).

Также Яанус Микк является почетным членом Эстонской Художественной академии.

Три простых вопроса:

- О проекте «Культурный квартал «Мануфактура» спросила. А что с другим проектом - «Мир текстиля», согласно которому в бывших хлопковых складах Кренгольма построят музей текстиля?

- Музей текстиля не является проектом Narva Gate OÜ. Мы ответственны только за строительство инфраструктуры, но не самого музея. Но знаю, что срок его реализации удлинился.

- Экскурсии, фестивали современной музыки, оперные фестивали, праздники песни, спортивные забеги, соревнования… А что лично вы, Яанус Микк, хотели бы устроить на территории Кренгольма?

- Я мечтаю, чтобы Кренгольм стал новым центром Нарвы. Как, например, район Теллискиви сейчас в Таллинне. Чтобы здесь появился творческий городок и большой жилой комплекс.

- Приходилось слышать, что полностью восстановить Кренгольм невозможно, да и не нужно; мол, он прекрасен вот в такой своей монументальной «разрухе». Что думаете по этому поводу?

- Восстановить Кренгольм возможно! Возможно, реновировать все его исторические здания с учетом всех требований сохранения исторического архитектурного наследия. И в этом состоит наша задача.

Светлана ЗАЙЦЕВА