«Я и сам состою из разных жанров»: Константин Райкин отмечает 70-летие

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8 июля исполнилось 70 лет актёру театра и кино, режиссёру, народному артисту России Константину Райкину.

Сын сатирика Аркадия Райкина уже в студенческие годы совмещал сцену и съёмки в кино. В числе лучших постановок с его участием — «Труффальдино из Бергамо», «Двенадцатая ночь», «Валентин и Валентина» и «Контрабас». Константин Райкин работал с Галиной Волчек, Георгием Товстоноговым, Валерием Фокиным, Олегом Табаковым и другими выдающимися деятелями искусства. В конце 1980-х актёр возглавил театр отца (сейчас — «Сатирикон»), поставил там более 20 спектаклей.

Сын сатирика Аркадия Райкина уже в студенческие годы совмещал сцену и съёмки в кино. В числе лучших постановок с его участием — «Труффальдино из Бергамо», «Двенадцатая ночь», «Валентин и Валентина» и «Контрабас». Константин Райкин работал с Галиной Волчек, Георгием Товстоноговым, Валерием Фокиным, Олегом Табаковым и другими выдающимися деятелями искусства. В конце 1980-х актёр возглавил театр отца (сейчас — «Сатирикон»), поставил там более 20 спектаклей.