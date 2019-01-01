Умер актер Михаил Кокшенов

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Народный артист России Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.

Причина смерти актера не уточняется.

Михаил Кокшенов получил известность благодаря таким фильмам, как «Женя, Женечка и “катюша”», «Даурия», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Маленькие трагедии», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли». Помимо этого он играл в юмористических киножурналах «Ералаш» и «Фитиль». Также Кокшенов выступил режиссером 15 фильмов.

В 1983 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 2002-м — народного артиста России.