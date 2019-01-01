Константин Дукач — «золотой» выпускник по всем статьям

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Двенадцатиклассник и золотой медалист Нарвского языкового лицея Константин Дукач, уже знакомый читателям по публикациям нашего издания, в официальном зачёте на олимпиаде по физике Северных и Балтийских стран занял абсолютное первое место среди участников из этих стран. Но поскольку олимпиада была открытой и в ней также могли принимать участие ученики из других стран

Европы и мира, Константин в неофициальном зачёте занял абсолютное третье место и получил золотую медаль.

Константин Дукач рассказал нашему изданию об отношениях между членами эстонской сборной команды между собой и другими участниками олимпиады, о разнице в подготовке команд разных стран, о выборе вуза и страны своего дальнейшего проживания.



- Костя, во-первых нашим читателям интересно понять, как вообще возможно проведение олимпиад в период пандемии?

- Каждый год олимпиада проходит в Таллинне. А в этом году из-за сложившейся ситуации с коронавирусом она была организована в необычном формате. Её провели онлайн в среде ZOOM 16 мая: участники соревновались дистанционно, находясь дома, но при этом находились под неусыпным наблюдением судей в режиме онлайн-конференции.

- Сколько же в олимпиаде было участников и какие страны мира они представляли?

- Традиционно соревновались участники из Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии. Перенос олимпиады в среду онлайн позволил сделать ее открытой, организаторы смогли пригласить для участия и представителей других стран. Так добавилось ещё 8 команд участниц: Россия, Швейцария, Германия, Румыния, Словения, Босния и Герцеговина, Бразилия, Саудовская Аравия. Всего было 109 участников. Конечно, такой масштаб сделал соревнование более интересным.

- Каким был общий результат эстонской сборной?

- Эстонию представлял 21 участник (самая большая команда на олимпиаде), все они - ученики гимназической ступени. Как признал Олег Кошик, один из членов комиссии от Эстонии, общий результат оказался довольно высоким. Наша команда смогла составить

достойную конкуренцию представителям других стран, которые из года в год показывают прекрасные результаты на олимпиадах самого высокого уровня. В копилке эстонской сборной оказались 1 золотая, 2 серебряных и 6 бронзовых наград. А ведь к

данной олимпиаде мы готовились самостоятельно. Поэтому, результат, на мой взгляд, говорит об очень высокой мотивации наших участников.

- Верно ли я понимаю, что в своей сборной вы были первым номером как самый опытный участник международных олимпиад?

- Все члены эстонской команды имеют опыт участия в олимпиадах высокого уровня. Конечно, мы с Каарелем Кивисалу (учеником Таллиннской Реальной школы) считаемся самыми опытными, так как вместе, начиная с 7 класса, принимаем участие во всех

олимпиадах разного уровня. На данной олимпиаде я завоевал золотую награду, что оказалось лучшим результатом в сборной. А Каарел в этот раз завоевал серебро. Мы конкуренты на олимпиадах, но по жизни остаемся товарищами.

- Какая это у вас по счету международная олимпиада по физике? Она вторая или третья с «золотым» результатом?

- Это моя 11 международная олимпиада по физике (еще в моей копилке 3 международных олимпиады по естественным наукам). И третье «золото» (а до этого были и серебряные, и бронзовые медали).

- Интересно, что и строчка в "золотом" рейтинге олимпиады у вас тоже третья. Неужели у этих двух ребят из Словении и Румынии, набравших чуть больше баллов, чем вы, олимпиадный опыт больше вашего? Или не только в опыте дело?

- У меня были очень достойные соперники. Участник из Словении тоже выступал на Всемирной олимпиаде по физике в июле прошлого года в Израиле, где так же, как и я, выиграл золотую медаль. Второе место заняла девушка из Румынии, про её опыт участия в олимпиадах я не знаю. Как ни странно, фактор удачи существует и на таких «точных» соревнованиях. На этой олимпиаде я занял 3 место, но считаю, что этот результат очень высокий. В этом году я оканчиваю школу, поэтому занимался физикой меньше, а больше готовился к выпускным и вступительным экзаменам. Сейчас моя главная цель - поступить в университет.

- Каковы отношения между участниками внутри команды Эстонии, дружите ли вы? А может быть за годы участия в олимпиадах подружились с кем-то из зарубежных соперников?

- Да, мы дружим между собой. Общаемся, как правило, когда встречаемся на соревнованиях. На олимпиадах я познакомился и с участниками из других стран, например с ребятами из России, с некоторыми из них поддерживаю связь довольно долго.

- Команда какой страны на олимпиаде была сильнейшей? Чему Эстонии следует поучиться в подготовке олимпиадников у других стран?

- Лучшей, по моему мнению, оказалась команда из Румынии (у них 5 золотых и 1 серебряная награда). Мне кажется, что в Эстонии надо чаще организовывать тренировочные лагеря для подготовки олимпиадников, и слеты в них проводить более длительное время, как это делают, например, Китай и Россия.

- Какая часть заданий олимпиады вам показалась наиболее интересной и почему?

- Моя сильная сторона - теория, поэтому теоретические задачи мне понравились больше. К таким заданиям я много готовился сам. А вот возможностей для подготовки к экспериментальной части олимпиады в Нарве, где я живу и учусь, к сожалению, недостаточно.

- Какова роль смежных предметов в успехе участника олимпиады по физике?

Каким своим учителям благодарны за подготовку?

- Смежные предметы развивают мышление и расширяют кругозор, что косвенно помогает и в физике. Также каждый учебный предмет предлагает свои подходы к изучению разных тем. Стоит отметить, что на олимпиадах по физике очень часто встречаются задачи, связанные, например, с химией, географией или даже биологией. На одной олимпиаде, например, даже была модель, в которой изучался механизм циркуляции крови в организме на основе электрических цепей переменного тока. А еще была модель, в которой изучалось возможное лечение рака. Так что знания из разных областей и наук очень помогают.

За свои академические достижения я благодарен всем учителям, потому что все они оказали на меня большое влияние. За свои достойные результаты в физике особо хотел бы поблагодарить учителя физики Александра Черкашина, математики - Александра

Сутырина и директора школы Надежду Черкашину, которые на протяжении стольких лет занимались со мной, вдохновляли меня и поддерживали.

- Выбрали ли уже вуз? В Эстонии или за ее пределами, а, возможно, вы уже зачислены в один из вузов Эстонии?

- Я планирую продолжить обучение в университете и связать свою жизнь с миром физики. Конечно, в Эстонии очень достойный уровень высшего образования. И я долго рассматривал возможности, которые предоставляют разные университеты, учебные

программы, которые в них существуют. Решение далось мне нелегко, но я выбрал направление физики, которое кажется мне интересным и перспективным. Я подал заявление, успешно прошёл интервью и получил предложение от Оксфордского

университета и Империалийского Лондонского колледжа.

- Связываете ли свое будущее с Эстонией?

- Сначала надо получить высшее образование. Английские университеты предложили очень интересные учебные программы по направлениям, которые, к сожалению, в Эстонии пока не представлены. Поэтому я планирую учиться в Англии. Чем буду заниматься и где буду жить после окончания университета, я пока не решил: у меня есть, как минимум, еще пять лет, чтобы это обдумать.

- За годы участия в олимпиадах вы посмотрели много стран, имели возможность сравнить возможности обучения в них. Какая страна, на Ваш взгляд, самая передовая в образовательных технологиях, в подготовке к олимпиадам талантливых школьников? Хотели бы Вы сами там совершенствовать свои знания?

- Мне кажется, что Китай и Россия проводят очень серьезную работу для подготовки своих команд, о чем говорят стабильно высокие результаты на соревнованиях. Слышал от других олимпиадников, что в Китае отбирают самых талантливых учеников, а потом

целый год их готовят к международным олимпиадам: азиатской и всемирной. В это время они занимаются только физикой и не учатся в школе. О подготовке в России я знаю не понаслышке: сам побывал несколько раз на отборочных сборах их команды зимой, а также летом, непосредственно перед самой олимпиадой. Посещал занятия с русскими ребятами и прочувствовал их интенсивную подготовку. На сборах мне очень понравилось, и жаль, что не удалось попробовать на себе методы подготовки китайской команды.

- Есть ли время у лучшего на сегодняшний день олимпиадника Нарвы на увлечения? Какие они?

- Я считаю, что всегда можно найти время для любимых занятий и увлечений. Мне, например, нравится заниматься спортом, и я посещаю тренировки по плаванию. А еще мы часто путешествуем всей семьёй. И, конечно, я всегда нахожу время для общения с друзьями и интересными мне людьми. Я заканчиваю обучение в школе и участие в олимпиадах, но меня радует то, что в Нарве есть умные и способные ребята, которые будут после меня защищать честь нашего города. Думаю, они добьются таких же впечатляющих результатов, а может быть, даже и более высоких.



Наталья СОБОЛЕВА