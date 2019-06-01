Вера Гончугова: «Лучше попробовать и жалеть, чем жалеть, что так и не решился»

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В рамках международного фестиваля Station Narva на бывшей территории Кренгольмской мануфактуры все желающие могли посетить арт-инсталляцию или, как её обозначили организаторы, световое путешествие под названием «В Завтра сквозь Вчера». Сегодня гость нашей редакции - нарвитянка Вера Гончугова, ставшая одним из авторов идеи и исполнителем этого путешествия.

Новость изнутри

В преддверии второго фестиваля Station Narva его организаторы объявили открытый конкурс идей на создание арт-инсталляции, которую следовало осуществить на территории Кренгольма. Пространства бывшего производственного гиганта по-прежнему привлекают большой интерес публики, и творческим людям было предложено переосмыслить их существование. Конкурс выиграли на пару Вера Гончугова и Карл Йохансон, выпускники Эстонской академии художеств.

Условия конкурса сразу оговаривали, что зрителям должна быть предложена не просто экскурсия, а некий мистический путь. Посетить инсталляцию можно было на протяжении трех дней, с четверга по субботу, экскурсии проходили с 19 часов до часу ночи. Каждая из них собирала от 20 до 40 посетителей, многие из которых были в Нарве впервые.

Вера Гончугова в этом году окончила Академию, получив степень бакалавра по специальности архитектура внутренних помещений (дизайн интерьера). Её коллега Карл Йохансон специализируется на создании инсталляций и скульптуры, а также занимается фотографией. Они уже имели опыт совместной творческой работы, поэтому с радостью принялись за новый проект. Карл, хотя и бывал в Нарве раньше, никогда до этого не посещал Кренгольм. Пройдясь по территории и вдохновившись “завораживающей пустынностью” (по определению Веры) этого места, молодые люди создали свое видение «пути» - световое путешествие под названием «В Завтра сквозь Вчера».

- Обычно на экскурсиях по Кренгольму людям показывают объемные фабричные цеха с колоннами, внутренние дворы, расположенные между старейшими фабриками. Именно там проходили последние культурные события – показ театральных постановок, первый Station Narva, Дни оперы… Мне же, как архитектору внутренних помещений, более интересны комнаты, в которых сохранились артефакты человеческого присутствия – плакаты и календари на стенах, занавески, часы, инструменты… Как будто осталась какая-то часть присутствия людей, там работавших, - рассказывает Вера Гончугова.

Небольшие кабинеты и маленькие цеха с остатками текстиля – настоящего и созданного из света - стали первой реперной точкой инсталляции. Промежуточным звеном стала самая масштабная часть экспозиции – имитация текстильных процессов в помещении громадного цеха, где узор текстиля переходит в бинарный код, используемый для создания компьютерных программ.

Концептуальный путь от успехов прошлого к возможностям будущего оканчивался созданной из света «серверной комнатой», которая олицетворяла один из фантазийных вариантов судьбы Кренгольма или даже региона Ида-Вирумаа в целом. Авторы специально делали акцент на тканях — утрированный артефакт из прошлого, и на «цифровом» оборудовании, которое расположилось в пустующих хлопковых складах – как на символах, призванных осознать изменения, происходящие с нами здесь и сейчас.

Вера также вдохновлялась природной частью территории бывшего промышленного комплекса.

- Если раньше Кренгольм был индустриальным островом, и работники воспринимали его в первую очередь как место труда и забот, то сейчас, когда не слышен шум станков (и отсутствуют четкие перспективы полноценного использования этого пространства), его территория могла бы стать прекрасным открытым парком с потрясающими видами, - считает Вера.

Буйная зелень, прочно завоевавшая свое место среди зданий и складов, в глазах авторов инсталляции стала символом того, что будущее уже наступает – пусть пока в виде деревьев, прорастающих на месте бывших дорожек. Они полагают, что интерес людей к Кренгольму проявляется как память об исторически важной роли Нарвы, вместе с тем успех прошлого — это зачастую то, что вдохновляет людей действовать.

- Для меня природа на острове — основной источник вдохновения, символ новой жизни. Мы как бы призывали увидеть генеративную составляющую того, что закончилось когда-то в этом месте. Люди привыкли воспринимать Кренгольмскую мануфактуру как место, где жизни больше нет. По мне же - на смену тысячам людей пришли цветы, а это тоже жизнь. “Серверные комнаты” — как раз то место, где экскурсия начинает проходить сквозь молодые деревья и “поля”. Новая жизнь также в ином восприятии архитектуры и ландшафта: это вдохновение увядающим, парадоксально-хрупким, сохранившим в себе отголоски былых лет, наследием, - поясняет автор идею «мистического похода».

Кто есть кто

Вера Гончугова родилась и училась в Нарве. С детства увлекалась рисованием, окончила Нарвскую художественную школу. Говорит, что всегда знала, что будет заниматься креативной деятельностью. Дизайн интерьеров привлекал её с ранних лет.

- Мне всегда было интересно наблюдать, как пространство влияет на человека, на то, как он себя ощущает в этом пространстве. Меня интересовала всегда не «большая» архитектура - фасады или громады, а её «человеческий» масштаб, - говорит она.

Закончив Пяхклимяэс­кую гимназию четыре года назад, Вера сначала собиралась отправиться на учебу за границу. Успешно сдав вступительные экзамены в ряд учебных заведений Европы, в последний момент все же решила остаться в Эстонии, поступив в Эстонскую академию художеств. Во время учебы принимала участие в ряде проектов. Этим летом она окончила академию и теперь планирует отправиться на практику за границу.

Помимо дизайна интерьеров Вера Гончугова с детства увлекается модой. Так, в 2018 году вместе с Карлом Йохансоном она работала в команде над дизайном пространства для ежегодного конкурса молодых дизайнеров ERKI, который традиционно организуется студентами разных факультетов академии. Сегодня Вера является членом команды молодого нарвского бренда одежды FORMES, созданного в рамках проекта Creative Narva (проводится творческим инкубатором OBJEKT для молодых дизайнеров). Вера занимается визуальным контентом, то есть отвечает не за дизайн одежды, а за фото и видеосъемки. Сейчас готовится вторая коллекция бренда, и скоро девушке предстоит работа по её продвижению.

- Очень хочется верить, что интерес, возникший у ряда европейских журналов, не утихнет с появлением новых творений наших дизайнеров. Примечательно, что успех и признание в отношении первой коллекции в первую очередь пришли от зарубежных журналов, потом о бренде заговорили и у нас в стране, - отмечает она.

Другая жизнь

Давнее увлечение Веры живописью, возможно, сыграет ещё одну положительную роль в её жизни.

- С детских лет и до сих пор я рисую. К некоторым моим работам уже был проявлен интерес, их купили. Надеюсь, что в дальнейшем я смогу зарабатывать в том числе и живописью. Сейчас я вижу в этом скорее потенциальную возможность, но хотела бы состояться и как художник. Лучше попробовать и жалеть, чем жалеть, что так и не решился. Нужно всегда пробовать делать то, к чему лежит душа, - уверена молодой дизайнер.





2 простых вопроса:

- Каково это - учиться в Эстонской академии художеств?

- Первый семестр мне дался очень нелегко, и дело было вовсе не в уровне владения эстонским языком. Сама учеба шла нормально, не было сомнений и в хорошем результате, да и преподаватели всегда были ко мне лояльны. Оказалось, что существует некий эмоциональный или психологический барьер в отношениях с другими эстоноговорящими студентами, который необходимо преодолеть.

- Отправляясь на практику за границу, планируете ли вы возвратиться в Эстонию?

- Я бы предпочла работать дистанционно по проектам, которые проходят в нашей стране, а жить в более теплом климате. В наше время это распространенная практика.



Софья Боборенко