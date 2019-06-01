Режиссер Александр Сокуров: когда есть большая идея, людей охватывает страсть к работе

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Особым гостем бизнес-дня, который в рамках международного фестиваля музыки и городской культуры Station Narva проходил 20 сентября в помещениях готовящегося к открытию мультимедиа инкубатора OBJEKT был культовый российский режиссер Александр Сокуров. Бизнес-день был сосредоточен на роли продюсеров и влиянии технологических новшеств на творческий сектор.

В Нарве Александра Сокурова встретили очень тепло. Конечно, просили дать автограф, дарили цветы. А нарвская художница Татьяна Сонина успела за время выступления прославленного режиссера набросать его портрет и подарить рисунок Сокурову. Фото: Эдуард Зеньчик

Надо сказать, что из-за возникших сложностей при пересечении границы Александр Сокуров прибыл в Нарву с опозданием. Поэтому его выступление перед участниками бизнес-дня, к сожалению, пришлось немного сократить. Но зато именитый режиссер не оставил без внимания журналистов и довольно долго общался с представителями различных СМИ.

Мы побывали на его встрече с участниками биз­нес-дня и пресс-конфе­рен­ции и записали некоторые мысли самого известного в мире из ныне живущих российских режиссеров, выдающегося деятеля культуры о современном кинематографе, работе с молодыми режиссерами, партнерстве кинематографистов Эстонии и России, о Нарве.

«Обязаны работать вместе»

- Дистанция, как правило, бывает не снаружи, а внутри нас. И если мы не будем по-настоящему доверять друг другу, ничего толкового не получится. А мы обязаны работать вместе, так как Эстония — это самая близкая страна к России и к Европейскому Союзу. Мы просто обречены работать вместе. Вопрос только в том — хотите ли вы этого?

Соседи нужны друг другу. Иногда соседи даже ближе, чем родственники.

«Собирает большая идея»

- Прошло время, когда мы могли набирать в команду людей без репутации, без образования. Сейчас это невозможно. А вообще, чем заманчивее замыслы, идеи, тем интереснее, смелее, талантливее собирается группа. Так всегда бывает. Когда есть большая идея, людей просто охватывает страсть к работе. Мне всегда нравится работать с европейскими коллегами, с интернациональными группами.

«Молодежь - вперед»

- Мы будем биться с нашим Министерством культуры, чтобы молодых режиссеров все больше и больше поддерживали финансово. Принципиальная позиция части кинематографистов России заключается в следующем: молодежь — вперед. И я не закрыл и не закрою свой фонд для поддержки режиссеров-дебютантов «Пример интонации», я просто временно приостановил его работу и буду продолжать воевать с Минкультом. Мне нравится, что молодые режиссеры России не пошли по пути европейского кинематографа и не дали себя в объятия социальных сюжетов или социально-криминальных. Их интересуют широкие гуманитарные проблемы, и я этому очень рад.

«Приветствую приход цифрового кино»

- Я обожаю современные технологии и приветствую приход цифрового кино. Возьмите фильм Виктора Косаковского «Акварель» - первый фильм в формате 96 кадров в секунду. Это следующий этап эстетических (подчеркиваю это слово!) качеств кинематографа. Это уход в абсолютно качественное экранное изображение, технологический прорыв. Серьезная и очень трудоемкая работа. Режиссерам и операторам надо учиться и создавать специальные адаптационные формы, которые стоит реализовывать этими новыми технологическими средствами. Но цифровые технологии — это еще и капканы. Опасность которых мы пока до конца не оценили.

«Деньги стали дорогими»

- Найти деньги на авторское кино сложно. В конце 80-х прошлого века в России были дешевые деньги, может быть, отчасти потому, что были шальные. И многие бизнесмены пребывали в уверенности, что фильмы быстро принесут прибыль. Сейчас в России деньги стали дорогими. И нужно дать гарантию, чтобы их получить. Но я надеюсь, что, может быть, гражданскому обществу будет важнее качество фильма, чем что-либо иное.

В целом «ландшафт российского кино» (как вы сформулировали вопрос) я оцениваю как оптимистичный.

«Нужен неподдельный интерес»

- Вы спрашиваете, какой сюжет или эпоха нас могли бы объединить в работе над фильмом? Зачем нам искать какую-то эпоху?! Надо, чтобы эстонские актеры любили русских актеров, русские режиссеры — эстонских актеров. Нужно проявить неподдельный интерес друг к другу. Мы должны любить друг друга по-человечески и не смешивать политику с нашей гуманитарной задачей. Любая семейная драма, если она хорошо написана, может быть снята эстонским режиссером, и наоборот. Надо найти особенный, пронзительный содержательный сюжет, который был бы интересен не только эстонским, но и европейским зрителям. А для этого надо очень самокритично посмотреть на себя. Самокритичность в русской культуре гораздо выше, чем во многих других. Как много нелицеприятного говорят о русском народе Достоевский, Бунин, Горький...

Но я не вижу в Эстонии никакого интереса к контактам с русским кино и театром. В прошлом году я хотел открыть в Таллинне Скандинавскую школу кинематографии. Однако эта затея провалилась. Хотя в Таллинне к нам проявили внимание. Но как только была предложена программа, возникли какие-то сложности с нормами и директивами, которые диктует ЕС. Наверное, не стоит ходить со своим уставом в чужой монастырь.

«Мне хорошо в Эстонии»

- Мне нравится скандинавский нрав, характер. Люди тут говорят то, что думают, и говорят не торопясь. Есть здесь какое-то равновесие. Но мало молодежи. Видимо, уехали в поисках лучшей жизни. Впрочем, когда молодежь вернется, тогда и начнутся все проблемы.

«Нарве нужны смелые архитекторы»

- Этой зимой так сложились обстоятельства, что я провел два месяца в Нарве. Не скажу, что много видел город , в основном из окна машины. Ощущение такое: как и любому городу с драматической судьбой (ведь душа Нарвы, как Варшавы, как Роттердама, Берлина была убита войной; но они смогли встать с колен) Нарве нужны новые смелые архитекторы. Молодые, которые не будут требовать за свою работу миллионов. Здесь надо соединить средневековую эстетику с современной. И нужно понять, зачем этот город вообще нужен — с точки зрения государственной, этнокультурной. Необходимо использовать все преимущества этого города и категорически преступно сбрасывать со счетов наличие русского культурного слоя и промышленного потенциала этого города.

«Агрессия захватывает всех»

- Вы спрашиваете, на каких болевых точках общества, с моей точки зрения, должен сосредоточиться современный кинематограф? Агрессия, жестокосердие! Агрессия сейчас захватывает всех — вне зависимости от социального статуса, от того, сытый человек или голодный. И это большая проблема.





5 фактов об Александре Сокурове: * Александр Николаевич Сокуров - российский кинорежиссер и сценарист художественных и документальных фильмов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и народный артист России, известен благодаря своим картинами «Молох», «Телец», «Солнце», «Отец и сын», «Скорбное бесчувствие», «Русский ковчег», «Фауст», «Франкофония».

* Во время учебы во ВГИКе Сокуров был отличником и получал именную стипендию С. Эйзенштейна.

В качестве дипломной работы Сокуров снял художественный фильм «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова, но руководство института картину не приняло. Отснятый материал подлежал уничтожению. Сокуров и Арабов взломали архив и выкрали позитивную копию и исходные материалы картины, подменив их на другие. В дальнейшем фильм получил несколько престижных фестивальных наград.

* В тяжёлые времена, когда фильмы Сокурова не выпускали на экраны, Андрей Тарковский дважды организовывал ему выезд за рубеж, однако режиссёра, по его словам, удержали опасения за судьбу родных и сокровища Эрмитажа: «Тогда меня сдерживала мысль о близких — что будет с родителями, сестрой, это ж был не совсем легальный способ отъезда из СССР. А потом я обрел Эрмитаж, мог два-три раза в неделю приходить туда, просто сидеть. И на Россию стал смотреть по-другому».

* Замысел фильма Сокурова «Русский ковчег» (2002) был сформулирован еще в 1980 году и режиссер двадцать лет ждал, пока появится техническая возможность для его осуществления. Картина, снятая за 1 час 27 минут 12 секунд «одним кадром» за один дубль (то есть без остановки камеры и монтажных склеек), стала единственным российским фильмом, который значится в списке лучших фильмов в истории. Этот список составляется раз в 10 лет на основании опроса более 800 самых известных кинокритиков мира.

* Помимо художественных, Александр Сокуров снял более 30 документальных фильмов.

Сокуров 43 раза номинировался на призы самых престижных киноконкурсов, из которых 26 раз одерживал победу.

В 1995 году по решению Европейской Киноакадемии имя Александра Сокурова было включено в число ста лучших режиссеров мирового кино.

Светлана Зайцева