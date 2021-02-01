Танец задает ритм жизни

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Нарвские взрослые исполнители бальных танцев Татьяна Павлова и Алексей Лобин, дуэт которых окончательно сложился шесть лет назад, к настоящему времени стали обладателями едва ли не всех престижных республиканских и международных наград, интенсивно готовятся к будущим выступлениям и приглашают всех желающих в свой клуб.

Как у Татьяны, так и у Алексея есть собственные семьи, но объединяет этот творческий тандем большая любовь к искусству бального танца. Фото из архива Татьяны Павловой и Алексея Лобина

По подсчетам специалистов, в мире существует около 250 видов танцев, но надо полагать, что эта цифра относится лишь к интернациональной классике. Хотя бы потому, что на нашей планете насчитывается также около 5 тысяч больших и малых народов, в культуре каждого из которых непременно присутствует танец и далеко не в единственном числе. Следовательно, мы можем говорить о многих тысячах вариантах этого древнейшего искусства, среди которых бальные танцы – на первом плане нашей беседы с Татьяной Павловой и Алексеем Лобиным.

От спорта к танцу

Наши собеседники обратились к бальным танцам по нынешним меркам относительно поздно, уже в зрелом возрасте. Как рассказывает Алексей Лобин, экономист по образованию, в данный момент частный предприниматель, до 30 лет он вообще ничего знал о танцах в Нарве. Потом случайно познакомился с известным хореографом Анатолием Пайкиным, и выяснилось, что в "Ругодиве" есть группы спортивных бальных танцев. "Заинтересовало наличие соревновательного характера", – подчеркивает Алексей, который в детстве и юности активно занимался спортом, в частности, боксом, дзюдо, айкидо, футболом, даже дельтопланеризмом. Причем, в определенной степени именно Алексей повлиял на формирование взрослых танцевальных групп, убедив в их необходимости хореографа Елену Курган, которая занималась ранее в основном с детьми.

Татьяна Павлова, сейчас учитель физкультуры в детском саду Kirsike, по ее признанию, хотела заниматься танцами с детства, но тогда на первом месте воцарился опять же спорт – легкая атлетика, академическая гребля. Училась в Гатчинском педагогическом колледже, вернулась в Нарву, семья, дети, работа, при этом все время думала о танцах, и вот, в те же 30 лет "решила, что пора".

Откуда термин "спортивные танцы"?

Действительно, что такое спортивные танцы на льду, мы все прекрасно знаем, но танец на паркете… Что здесь от спорта? Оказывается, не стоит воспринимать название слишком буквально. "Это не акробатический рок-н-ролл, – замечает Алексей, – главное здесь именно состязательное начало". При этом состязательность не является непременным условием. "Вы как можете, так и танцуете, – дополняет Татьяна. – Вы имеете возможность проверить и показать, чему вы научились, прочувствовать, как вы смотритесь на фоне остальных. Если у вас нет желания соревноваться, танцуйте для себя".

Для наших собеседников соревновательный характер бальных танцев оказался важнейшим аспектом для окончательного выбора творческого пути, который теперь уже сделался смыслом жизни.

Тем не менее, для наших собеседников соревновательный характер бальных танцев оказался важнейшим аспектом для окончательного выбора творческого пути, который теперь уже сделался смыслом жизни.

И вот итог: "Если перечислять все полученные награды, то проще будет мерить их мешками и килограммами", – шутит Алексей. Если же серьезно, то на сегодня "наш рейтинг в эстонской лиге – 1-е место в классе хобби".

Держать себя в форме приходится ежечасно

Положение обязывает: чтобы пребывать в числе лидеров, бальные танцоры в течение года должны были до недавнего времени участвовать в 12 республиканских рейтинговых конкурсах. Теперь их стало вдвое меньше. Но к этому надо прибавить иные различные соревнования: клубные и международные.

Типовое выступление на каждом конкурсе предусматривает, согласно правилам, десять танцев, разделенных на две программы. Это так называемая европейская программа (иначе Modern или Standard), включающая медленный вальс, венский вальс, танго, не аргентинское, но европейское, иногда именуемое английским или немецким, медленный фокстрот и квикстеп. Затем следует более интенсивная по темпу – количеству тактов в минуту – латиноамериканская программа (Latin), куда входят самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв.

Каждый танец, рассказывают наши собеседники, длится в среднем полторы-две минуты, причем все танцы демонстрируются один за другим с минимальным перерывом, считанных секунд которого хватает лишь на то, чтобы исполнить элегантный поклон и дойти до своего места. То есть налицо – подлинно спортивная интенсивность, превосходящая даже боксерскую, замечает Алексей. И не забудем еще эстетический аспект: как бы ни было трудно, надо всегда улыбаться, соблюдать предельную собранность, отточенность движений. Легкая импровизация, например, какой-нибудь эффектный жест, во время исполнения танца допустима, но разумеется, в рамках правил.

Давайте потанцуем!

Shall We Dance? – так называлась очаровательная романтическая комедия 2004 года с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес и примерно такой же пригласительный девиз можно предложить для недавно зарегистрированного и располагающегося в Доме народов клуба FlowDance Татьяны Павловой и Алексея Лобина. Наши собеседники в какой-то момент решили, что наряду с самосовершенствованием настало время передачи опыта и конкретных навыков. Чтобы получить и тем более развивать столь важную профессиональную базу, Татьяна и Алексей находятся в постоянном контакте с Еленой Курган в Нарве, регулярно ездят в Таллинн заниматься с Александром Красниковым в Tantsustuudio Impuls и другими специалистами.

Таким образом, буквально на наших глазах формируется "танцевальная Нарва", что выглядит более чем перспективно, особенно если учесть изобилие возрастных групп в бальных танцах. А таковых групп официально насчитывается целых 13 – от "Беби" 5 лет и младше до "Гранд Сеньоров" от 61 года.





Сергей ТРОХАЧЕВ