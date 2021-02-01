Историю можно оживить

Дата публикации: Сегодня, 10:12 Просмотрено: 123

Проект, о котором художник Алексей Блау рассказал на встрече с горожанами 13 августа в центре OBJEKT, предусматривает воссоздание связи между прошлым и настоящим Нарва-Йыэсуу в будущем фильме с использованием новейших технологий.

Алексей Блау создает фильм о Нарва-Йыэсуу с использованием новейших технологий. Фото: Сергей ТРОХАЧЕВ

Алексей Блау, который сейчас живет и работает в Германии, окончил в Санкт-Петербурге школу с углубленным изучением немецкого языка, поступил в знаменитое Мухинское училище, а в 1991 году, в немалой степени благодаря вновь открывшимся возможностям вследствие падения Берлинской стены, переехал в Гамбург, где после завершения академии художеств получил профессию книжного иллюстратора.

"Курорт, застывший в межсезонье"

Так охарактеризовал Усть-Нарву Алексей Блау в интервью 2019 года одному из российских изданий. Это место тесно связано с незабываемыми 1980-ми – годами детства и юности художника, когда он подолгу останавливался здесь и когда еще функционировал отреставрированный, пусть и не в полном объеме, знаменитый курзал, пребывающий ныне в "руинообразном" состоянии.

Собственно, курзал, некогда блистательный культурный центр Усть-Нарвы, станет также и центром притяжения в задуманном Алексеем и его коллегой Людмилой Картошкиной фильме, где будет активно использоваться техника мэппинга. То есть на здание производится 3D-проекция с целью иллюзии глубины и движения, и здание начинает буквально оживать. К мэппингу добавляется анимация, графика, генеративное искусство, способствующее, в частности, эффективной демонстрации архивных материалов, и в итоге фрагменты ярчайшего прошлого Усть-Нарвы, насыщенные также и людьми, становятся зримыми, привлекательными и, главное, четко совпадающими с данными истории, которую Алексей намерен проследить с 1914 года.

Конечно, реализация такого проекта требует финансовой поддержки. И здесь важно отметить, что создатели фильма рассчитывают в данном случае главным образом на немецкие и иные западные фонды, справедливо полагая, что Усть-Нарва, в прошлом Гунгербург, достойна восприниматься как общеевропейское культурное наследие.

Если все пойдет по плану, то мы увидим фильм в августе следующего года, как считает Алексей Блау.





Сергей ТРОХАЧЕВ