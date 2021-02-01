Книги имеют свои судьбы

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Проект магистранта Эстонской академии художеств Веры Гончуговой под названием "Уличная библиотека" победил на конкурсе городского искусства Station Narva, в результате чего в Нарвском замке появилась нетипичная, скромная и чрезвычайно привлекательная инсталляция.

На начальном этапе Вера предоставила для созданной инсталляции собственные книги. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

На первый взгляд, в объекте, который создала Вера Гончугова, нет ничего сверхэффектного: кубической формы шатер с белоснежными лентами-стенами площадью примерно 3 на 3 метра. Внутри, в центре – 30 или 40 книг, расставленных на специально изготовленном стеллаже таким образом, чтобы в глаза сразу бросались названия. Однако, как выяснилось из разговора с Верой, выпускницей Нарвской художественной школы, завершившей бакалаврский курс архитектуры интерьера в Академии художеств в 2019 году, изначальный замысел сводится не только к тому, чтобы выстроить пункт для бесплатного обмена книгами.

Как создавалась форма

Хотя конкретная тема магистерской диссертации еще не определена, но, как рассказывает Вера Гончугова, общая линия, оформившаяся за время вынужденной изоляции, направлена на изучение виртуального пространства с целью обнаружения вероятностных точек соприкосновения с пространством физическим. В самом начале, признается Вера, "мне хотелось создать нечто воздушное, эфемерное, динамичное". Почти сразу выяснилось, что планомерно реализуемая идея вполне может найти и практическое применение, пусть даже и без книг.

Например, свободно висящие ленты (каждая шириной около 10 сантиметров), образующие как бы стенки шатра, не только отражают своей белизной солнечные лучи и благоприятствуют току воздуха, но и активно впитывают излишнюю, допустим, дождевую влагу за счет того, что изготовлены из специального материала – геотекстиля.

Конечно, реализация проекта была бы немыслима без надлежащей поддержки. Организаторы конкурса – Художественная галерея Нарвского музея, Нарвская арт-резиденция и Fortaco Estonia OÜ – выделили победителю 3 тысячи евро, и в этот бюджет следовало полностью уложиться. "Какие-то детали, – рассказывает Вера, – я заказывала мастеру. Сварной каркас изготовили на заказ. Затем все было привезено на место и собиралось общими усилиями – мной и моими пятью добровольными помощниками". Потому что, не без юмора сообщает наша собеседница, "наемные рабочие в бюджет не вписались".

Как форма насыщалась содержанием

По случайному совпадению, инсталляция Веры Гончуговой расположилась напротив памятника Ильичу. И каждому ясно, что думает вождь мирового пролетариата, указывая на книжную палатку: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Фото: Сергей ТРОХАЧЕВ

Из вышесказанного получается, что в павильоне ощущается достаточный комфорт в жаркий день, да и от дождя можно временно укрыться. Но стержень проекта, его центральная (в буквальном смысле) часть – книги. Первоначальный дизайн развивался в направлении чистого искусства, но так как организаторы хотели видеть в проекте конкретную полезность, наша собеседница "сгенерировала "практичную" концепцию уличной библиотеки", то есть "создала авторский дизайн, вдохновленный книгами и страницами книг – лентами". Причем в первоначальном дизайне присутствовал также мотив книжного переплета, впоследствии убранный за ненадобностью.

Мысль:

На стеллаж водружаются книги, по каким-то причинам не нужные их сегодняшнему владельцу, но крайне привлекательные для других людей

Вера Гончугова не занимается специально комплектованием маленькой библиотеки. Весь процесс книгообмена осуществляется при деятельном участии исключительно посетителей. В этом плане идея Веры удивительным образом созвучна со знаменитым афоризмом древнеримского грамматика 2-го века н.э. Теренциана Мавра, автора стихотворной дидактической поэмы "О буквах, слогах и размерах". Вторая часть этого афоризма вынесена в заголовок данной статьи, полностью же стих 1286 раздела "О слогах" гласит: "В зависимости от восприятия читателя книги имеют свои судьбы" (Pro captu lectoris habent sua fata libelli).

Разумеется, на начальном этапе Вера предоставила собственные книги, и среди них весомую часть составляли издания, посвященные творчеству одного из ведущих художников республики Бориса Уварова, который более 15 лет преподавал в Нарвской художественной школе. Дальнейшее развитие идеи происходит уже своим чередом, когда на стеллаж водружаются книги, по каким-то причинам не нужные их сегодняшнему владельцу, но крайне привлекательные для других людей, так же приносящих свои издания взамен или просто берущих понравившуюся книгу. Так тоже можно, поскольку в целом фонд библиотеки отнюдь не страдает: за считанные дни фестиваля Station Narva, отмечает Вера, общее количество изданий вовсе не уменьшилось, но наоборот возросло едва ли не вдвое. "Плюс, есть еще очень много желающих отдать свои книги, некоторые уже переданы и ждут своей очереди оказаться на полках".

Стоит ли умножать сущности?

Вообще пункты свободного книгообмена для Эстонии не редкость. В таллинском Кадриорге, рассказывает Вера, для этих целей выстроили стационарный павильон из стекла и бетона и даже оборудовали его сидячими местами. Однако миниатюрные библиотечные точки или специализированные уголки в общественных зданиях теперь уже встречаются не столь часто, как раньше, надо полагать, в силу общей и весьма пагубной тенденции к укрупнению всего и вся. Вера Гончугова, следуя основной концепции конкурса, создала арт-объект, который одновременно привлекателен эстетически и при этом достаточно функционален.

О функциональности мы поговорили особо и пришли к естественному выводу об объективной целесообразности дальнейшего развития, скажем так, сети передвижных изящно оформленных уличных библиотек. "Если расширять эту идею, – резюмирует Вера, – надо менять конструкцию, может быть даже, менять форму. У меня получилось так, что на всю реализацию проекта было отпущено всего лишь три недели. А для дальнейшего развития необходимо тщательно продумать все детали и, в частности, места установки".

В общем уличные библиотеки нужны. Сама Вера, по ее признанию, предпочитает физические книги виртуальным. Да и с виртуальными текстами не все просто, так как владельцы соответствующих ресурсов, движимые всеобщим меркантильным инстинктом, все активнее требуют деньги за предоставляемые ими тексты. На этом фоне вариант уличной библиотеки, предложенный Верой Гончуговой, смотрится более чем современным, привлекательным и крайне важным для расширения гуманитарной культуры.





Сергей ТРОХАЧЕВ