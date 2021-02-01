Начинающий режиссер Вероника Соловьева приглашает в свой фильм

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Молодая нарвитянка Вероника Соловьева, в недавнем прошлом выпускница киностудии «Ровесник» Нарвского Дома детского творчества, а ныне студентка четвертого курса Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, приступила к съемкам короткометражного фильма «Почему?» и приглашает земляков поучаствовать в его создании.

Для Вероники Соловьевой короткометражный фильм «Почему?», к съемкам которого она приступила, уже пятый по счету. Фото: Архив Вероники СОЛОВЬЕВОЙ

Приверженности к теме не изменяет

О Веронике Соловьевой ваш корреспондент писала 10 лет назад в газете «Виру Проспект»: тринадцатилетняя Вероника тогда была дебютанткой международного фестиваля детских и юношеских фильмов «Тушите свет», который организовывала студия «Ровесник» Юрия Мещерякова. Ее игровая история об отношении общества к людям с ограниченными возможностями была признана лучшей в категории «социальный фильм».

Сегодня Вероника Соловьева продолжает осуществлять свою мечту – стать режиссером, учится у советского и российского кинорежиссера Сергея Овчарова, получает высшее образование на факультете экранных искусств по специальности «режиссура игрового кино» в СПбГИКиТ. Более того, не изменяет и своей приверженности социальной теме. Короткометражный фильм под названием «Почему?», к съемкам которого Вероника приступила 10 августа в Таллинне, расскажет о людях, пытавшихся покончить жизнь самоубийством.

- Каждый год в мире более 800 000 человек кончают жизнь самоубийством, это один человек каждые 40 секунд. Причинами суицида становятся психические нарушения, такие как депрессия, а также физические заболевания, но все же главной остается одиночество, - говорит Вероника.

Порой люди совершают самоубийство в состоянии аффекта, но чаще идут на это осознанно. Те, кого удается спасти, уверяют, что отказались бы от попыток наложить на себя руки, если бы кто-то оказался рядом, остановил, проявил участие.

– Особенно остро одиночество чувствуется сейчас в период пандемии коронавируса, когда многие люди остались без привычного социального общения. Верю, что новые смертельные случаи можно и нужно предотвратить. Порой люди совершают самоубийство в состоянии аффекта, но чаще идут на это осознанно. Те, кого удается спасти, уверяют, что отказались бы от попыток наложить на себя руки, если бы кто-то оказался рядом, остановил, проявил участие. Очень важно вовремя заметить изменения в психике человека, протянуть ему руку помощи. Я давно разрабатываю эту тему, потому что в моем окружении был человек, который пытался добровольно уйти из жизни, а еще потому, что я очень люблю жизнь и пытаюсь понять, что происходит в жизни тех, кто решается отнять у себя самое ценное – жизнь.

Цель — не шокировать, а раскрыть душу

Фильм «Почему?», рассказывает Вероника, строится на историях реальных людей. Но, по ее словам, в картине не будет жестоких и страшных визуализаций рассказанного. «Наша цель – не шокировать публику, а раскрыть героев, их души и судьбы», - говорит девушка.

Сценарий короткометражного художественного фильма Вероника Соловьева написала совместно со сценаристом из Санкт-Петербурга Вероникой Ершовой, оператором выступает таллиннец Кристиан Раяпу, художник - Дарья Никитина из Эстонской Академии Художеств, сниматься же в картине будут как начинающие актеры из студии Русского театра Эстонии, так и профессиональные актеры Эрик Вент и Карол Тамм.

- Очень интернациональная команда у вас получилась. Это так специально было задумано? – интересуюсь я у Вероники.

- Нет, это из-за коронавируса получилось: я уже полтора года как учусь дистанционно, живу в Нарве и снимать фильм возможно только здесь, в Эстонии. Конечно, есть большие проблемы с финансированием. Обращались в разные фонды и частные клиники, и в России, и в Эстонии, пришли ответы: готовы проконсультировать; материальной помощи не оказываем. Институт может дать аппаратуру, но ее не привезти из Питера. Пробовали собрать нужную сумму (бюджет нашего фильма 3 600 евро) через краудфандинговую платформу hooandja, но жертвователей оказалось не так много, как хотелось бы. Поэтому снимаем фильм за свой счет. Фильм «Почему?» - это фестивальное кино. Надеемся показать нашу работу на международных кинофестивалях в Европе и России, но изучаем и возможности продажи нашего фильма на интернет-платформы.

Как попасть в команду

- Жители Нарвы как-то могут помочь начинающим кинематографистам?

- Мы ценим любую помощь, всегда рады принять в свою команду активных и любознательных ребят. В данный момент ищем актеров дубляжа, а именно людей, которые могли бы озвучить эстонских актеров в русской версии фильма. Каждый желающий может сделать короткую аудиозапись, например, выразительно прочитать любимое стихотворение, и отправить запись на электронную почту veronika.2.2@mail.ru. Мы обязательно прослушаем всех, выберем подходящие голоса и пригласим в звукозаписывающую студию, а затем и на закрытую премьеру фильма.

Основа сюжета фильма «Почему?» - личная драма психолога Виктора, человека ранимого и переживающего, рассказанная через призму судеб четырех пациентов группы психологической взаимопомощи - выживших самоубийц. Одной из пациенток, Евгении, предстоит распознать суицидальные наклонности психолога и попытаться предотвратить его гибель. Виктор активно помогал другим. Теперь настала очередь помочь ему.





Светлана ЗАЙЦЕВА