Владимир Чердаков: наверное это карма

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Легендарная нарвская группа AveNue представит на фестивале Station Narva песни из нового альбома «Четвертак». По этому случаю гостем нашей редакции сегодня является бессменный лидер ансамбля Владимир Чердаков.

У всех участников группы помимо музыки есть основная работа.

Новость изнутри

В честь 25-летия коллектива группа AveNue готовит к выпуску свой девятый альбом «Четвертак». На нем будут представлены песни разных лет, некоторые из них были написаны около 20 лет назад, а какие-то буквально в прошлом году. Все композиции сочинены бессменным лидером ансамбля Владимиром Чердаковым и аранжированы в полюбившемся слушателям стиле. Фирменный фолк-рок стал визитной карточкой группы, которая отыграла сотни концертов в России, Эстонии, Израиле, США, Украине.

Новую программу группа впервые исполнит на фестивале музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет с 5 по 7 августа. Музыкальная часть фестиваля будет представлена 6 и 7 августа на четырех сценах Нарвского музея и в Art Club Ro-Ro. В течение двух вечеров и ночью на обоих фестивальных площадках можно будет услышать как всемирно известных исполнителей из-за рубежа, так и местных звезд, среди которых, конечно же, будут и герои этого материала.

«Новый альбом — это, скорее, маленький концерт, в котором есть и грусть, и безудержное веселье, и ностальгия, и такой привычный аккордеон. Каждый услышит свою историю, каждый выберет свою песню. Над названием альбома долго не размышляли и решили „четвертаком“ обозначить четверть века на сцене», — делится Владимир Чердаков.

Рассказывая про запись новой пластинки, лидер группы отмечает, что работа над альбомом всегда сопряжена с какими-то сложностями, которые одни музыканты умело обходят, у других же все складывается иначе: «Некоторые прыгают со всей мочи, как в болото, и увязают на долгие годы. Почти все музыканты, принимавшие участие в записи, базируются в Таллинне, и для меня, как жителя Нарвы, это всегда добавляло некий дискомфорт. Пластинка была задумана еще в далеком 2016 году, в результате, „благодаря“ пандемии и отсутствию работы, я в конце 2020 года решил, несмотря ни на что, довести этот проект до ума. Спасибо музыкантам, которые откликнулись и вложились в альбом».

Кто есть кто

«Помимо меня (вокал, гитара, тексты песен) в группе работают Кирилл Адылин, именно с ним мы делали альбом „Четвертак“, на бас-гитаре играет Кирилл Смирнов, а на ударных — Михаил Никитин. Вся эта тройка вместе со мной последние 20 лет. Также с нами играет на губной гармошке Алексей Кормин. Звуком рулит Максим Романовский, в быту именуемый „Дизелем“. Ну и, конечно, бессменный директор коллектива Григорий Малышкин. Временами все на чем-то играют, но ни за что при этом не отвечают», — рассказывает Чердаков.

В записи альбома также приняли участие известные таллиннские музыканты Игорь Ермаков и Сергей Шегуров. Добавили свою краску звучанию духовые инструменты: Валло Мянд (труба), Лаури Левисту (туба), Ивар Кийв (тромбон) и Меэлис Унт (саксофон). На бэк-вокал были приглашены друзья группы, известные эстонские вокалисты Елена Юзвик и Сергей Соловьев, который неоднократно принимал участие в записях коллектива. Сведением занимался Эльму Вярк, который на протяжении 25 лет был студийным звукооператором группы. Замечательный вальс «Снежный ветер» написал давний друг группы Андрей Федечко, песни которого неоднократно включались как в альбомы AveNue, так и в концертные программы.

Владимир говорит, что в музыку он пришел скорее случайно. Наверное, это карма. У Чердакова не получилось писать в стол, творческая энергия требовала полноценного выхлопа, что и привело к созданию группы. Гастроли, альбомы, фестивали, знакомства — на пути AveNue встречалось много удивительных людей, но в ряду основных творческих вех истории группы Чердаков выделяет следующие моменты: знакомство с Сергеем Чиграковым («Чиж & Co») и Александром Чернецким («Разные люди»), выступления на сцене легендарной «Горбушки» и концертного зала «Россия» в Москве, в знаменитой питерской кочегарке «Камчатка», в которой работал Виктор Цой, разогрев ДДТ. В целом же, количество талантливых людей, с которыми судьба сводила группу, не поддается исчислению. Самым же ярким событием в музыкальной карьере Владимир считает выход пластинки «Капель», который и стал отправной точкой на 25-летнем пути коллектива.

Владимир Чердаков пишет не только песни, но и прозу.

Другая жизнь

У всех участников группы помимо музыки есть основная работа, и никто без дела не сидит. Все члены AveNue - люди творческие, и у каждого, по словам Чердакова, «забот вагон и целая тележка». Сам Владимир, например, пишет не только песни, но и прозу. В 2014 году увидел свет местами веселый, местами грустный сборник рассказов «Эй, Нарва! All together!» о Нарве и ее жителях. И, конечно же, о самом авторе. В данный момент Чердаков продолжает трудиться над новым произведением. «Пишу прозу — это, конечно, громко сказано. Достаточно почитать пару страниц Довлатова, чтобы навсегда забросить это дело. Но что-то не дает покоя, и я нет-нет да и берусь за очередную историю. Сейчас идет работа над очередной фантасмагорией, в которой мои персонажи из первой книжки попадают в довоенную Нарву и в результате постоянно оказываются в нелепых ситуациях, а также посещают культовые места тех лет и встречаются с вымышленными и реальными персонажами», — делится Владимир.





ТРИ ПРОСТЫХ ВОПРОСА

- Как вы обычно проводите отпуск?

- Как такового регламентируемого отпуска нет. Заранее согласовав время с концертным графиком, планирую какую-нибудь поездку с семьёй.

- Страна/место, где мечтали бы выступить? Почему именно там?

- Я думаю, везде интересно, где нас нет.

- С кем из артистов (здравствующих ныне или уже ушедших от нас) вы хотели бы поработать? Почему?

- С любым талантливым человеком было бы интересно прежде всего пообщаться, а если повезет, то и поработать. Популярность собеседника в данном случае не имеет большого значения. Конечно, очень бы хотелось побывать на концертах Окуджавы, Высоцкого, Цоя и других или попасть на культовые фестивали Woodstock 1969 года выпуска и Live AID 1985 года.





Дан РОТАРЬ, специально для «Нарвской Газеты»

Фото из архива группы AveNue