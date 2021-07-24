Хутор Ванатаре пригласил познакомиться со своей историей

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Хутор Ванатаре (близ деревни Лаагна, которая теперь входит в «большой» Нарва-Йыэсуу) стал одним из почти 280 хуторов, которые в минувшие выходные, 24 и 25 июля, участвовали в традиционных Днях открытых хуторов. В субботу здесь прошел еще и День кафе Viru Toit («Вируская еда»).

Лидия Койдула, член MTÜ Vanatare, живет поблизости — в деревне Пангве, принесла на импровизированную ярмарку свои изделия ручной работы. Рассказывает, что ткать традиционные эстонские коврики из остатков текстильных вещей еще в детстве ее научила тетя. «До сих пор пользуюсь ее станком», - говорит Лидия.

В отличии от некоторых других традиционных хуторов здесь не было ни кроликов, ни лошадей или какой другой деревенской живности, и на сельхозмашины тоже было не полюбоваться. Но зато можно было познакомиться с историей старинного хутора, который известен аж со времен российской императрицы Екатерины Второй, приобрести изделия ручной работы местных рукодельников, отведать блюда местной кухни и просто посидеть в живописном уголке на свежем воздухе.

В XVIII – XIX вв. в этом доме находилась сушилка для зерна хутора Ванатаре. Сегодня это здание принадлежит некоммерческому объединению с одноименным названием - MTÜ Vanatare, это национально-культурное общество местной эстонской общины. На реконструкцию здания при поддержке различных фондов и при активном участии членов общества ушло более 20 лет.

От некогда большого хутора остался лишь один единственный дом (бывшая сушилка для зерна) — отреставрированное здание под красной черепичной крышей хорошо видно с шоссе Нарва -Таллинн. Наконец он наполнен жизнью – здесь собираются члены местного MTÜ Vanatare, проходят лекции по истории для взрослых, младшие школьники Нарвской Эстонской гимназии отмечают в этих стенах окончание учебного года, старшеклассники гимназии проводят свои выпускные вечера, дом можно арендовать для праздничного события, юбилея, свадьбы.

Вера Путан, жительница Нарва-Йыэсуу и владелица фирмы Leiva kodu, стала одним из инициаторов проведения на хуторе Ванатаре Дня кафе Viru Toit. Вообще же, по словам Веры, она участвует в Днях открытых хуторов уже 7-й год подряд. «Начинали когда-то с Мартином Репинским на его хуторе Конью», - уточняет Вера. В Ванатаре ей активно помогал муж Альберт Эхер.

На хуторе уже 27 раз прошли сезонные сельскохозяйственные ярмарки. И вот уже второй раз Ванатаре участвует в Дне открытых хуторов.

Домашние заготовки учительницы Нарвской Эстонской гимназии, члена MTÜ Vanatare Тийу Ассафрей пользовались спросом, а чеснок и свежие огурчики, выращенные ею на своем огороде в Лаагна, вдвойне.



Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА