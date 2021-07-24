Хутор Ванатаре пригласил познакомиться со своей историей

Люди и жизнь / ЛюдиХутор Ванатаре пригласил познакомиться со своей историей
Дата публикации: Вчера, 15:58 Просмотрено: 194
Хутор Ванатаре (близ деревни Лаагна, которая теперь входит в «большой» Нарва-Йыэсуу) стал одним из почти 280 хуторов, которые в минувшие выходные, 24 и 25 июля, участвовали в традиционных Днях открытых хуторов. В субботу здесь прошел еще и День кафе Viru Toit («Вируская еда»).
В отличии от некоторых других традиционных хуторов здесь не было ни кроликов, ни лошадей или какой другой деревенской живности, и на сельхозмашины тоже было не полюбоваться. Но зато можно было познакомиться с историей старинного хутора, который известен аж со времен российской императрицы Екатерины Второй, приобрести изделия ручной работы местных рукодельников, отведать блюда местной кухни и просто посидеть в живописном уголке на свежем воздухе.
От некогда большого хутора остался лишь один единственный дом (бывшая сушилка для зерна) — отреставрированное здание под красной черепичной крышей хорошо видно с шоссе Нарва -Таллинн. Наконец он наполнен жизнью – здесь собираются члены местного MTÜ Vanatare, проходят лекции по истории для взрослых, младшие школьники Нарвской Эстонской гимназии отмечают в этих стенах окончание учебного года, старшеклассники гимназии проводят свои выпускные вечера, дом можно арендовать для праздничного события, юбилея, свадьбы.
На хуторе уже 27 раз прошли сезонные сельскохозяйственные ярмарки. И вот уже второй раз Ванатаре участвует в Дне открытых хуторов.
Светлана ЗАЙЦЕВА
Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА