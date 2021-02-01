Александра Дехант: Русские стихи прозвучали на Ближнем Востоке

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Ученица нарвской Пяхклимяэской гимназии Александра Дехант стала лауреатом недавно завершившегося IV Международного конкурса чтецов, собравшего более 600 участников и посвященного Дню Победы, который был организован в том числе Координационным Советом организаций соотечественников в Иордании.

Разумеется, при нынешних условиях пандемии столь представительный конкурс, а точнее, Международный проект–конкурс под названием "Я помню! Я горжусь!" проводился заочно, на основании заранее подготовленных видео, присланных из разных стран от более 5 тысяч участников (600 человек – это только возрастная группа Александры). И таким образом русский язык в связи с чествованием Дня Победы был услышан в граничащем с Израилем, Саудовской Аравией, Сирией и Ираком королевстве, где, как выяснилось, насчитывается сегодня около десяти русскоязычных культурных обществ, представленных в Координационном Совете, который был создан в 2011 году.

Как именно готовилась к конкурсу 13-летняя Александра, каковы ее эстетические и этические предпочтения? Об этом и многом другом мы беседовали с ней и с ее мамой Натальей Дехант, психологом по специальности, поэтом по призванию.

Дорогие друзья!

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую публикацию под рубрикой «Горожане».

Как мы и обещали, в этой рубрике мы знакомим вас с рядовыми нарвитянами, личностями при этом неординарными. Все они участвовали в нашем недавнем конкурсе «Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!» . Так что шапочно мы уже знакомы, пора узнать о наших горожанах больше.

К слову, именно такие пожелания — больше писать о рядовых горожанах — вы и высказывали редакции «Нарвской Газеты», изданию, которое 26 июля отмечает 81-й день рождения.

Выбрано не случайно

Литература о Великой Отечественной войне неисчерпаема. Для Александры проблемы выбора не существовало, поскольку она сразу решила взять на вооружение одно из стихотворений Натальи, написанное в 2005 году, посвященное 60-летию Победы и обращенное к солдатам, павшим и живым, с искренними, идущими от сердца словами глубокой признательности за жизнь, которую они отвоевали ценой собственных жизней, тяжелейших испытаний.

Для Александры и для ее семьи 9 Мая - дата особая. "Есть люди, – писала Наталья Дехант в предисловии к одному из своих сборников 2017 года, – которые тихо и по-родному входят в нашу жизнь, чтобы навсегда в ней остаться". И мы, видимо, не ошибемся, если отметим, что именно так, тихо и по-родному, вошел в жизнь семьи День Победы, сделавшись непременным условием самой жизни, а также ее созидательного основания.

В чем же проявляется эта созидательность? Конкретный пример. В условиях пандемии общественные мероприятия неизбежно прекращаются или, в лучшем случае, суживаются до неприемлемо узких рамок. Что делают Александра и ее мама? Очень просто: украшают к 9 Мая окна своей квартиры, благо живут они в центре, у большого кольца близ Петровской площади, нарядные окна видны, их фотографируют проходящие мимо люди. Не забыта и акустическая составляющая: весь день звучит из окон музыка и песни военных лет. Как видим, все просто – уместное новшество, требующее не столько затрат, сколько движения души и несложных навыков.

Вероятная альтернатива

Напрямую семья Дехант никак не связана с Великой Отечественной войной. Более того, Наталья – этническая немка, ее корни в Автономной Республике немцев Поволжья, точнее в селе под названием Александерталь. Этот регион, едва ли не самый экономически преуспевающий в СССР, был безжалостно разрушен указом Президиума Верховного Совета от 28 августа 1941 года, после чего полмиллиона местных немцев, живших здесь со времени правления Екатерины II и в одночасье превратившихся в "шпионов и диверсантов", были насильственно отправлены в Казахстан, где родилcя отец Натальи, а также в Сибирь.

Небольшой штрих по этому поводу. Официальная реабилитация немцев Поволжья началась 29 августа 1964 года, а соответствующий документ о реабилитации членов ее семьи, пострадавших по этническому признаку, Наталья получила только в 2011 году!

Можно было затаить обиду и вовсе переселиться в Германию, воспользовавшись правительственной программой, как это сделали бабушка и дедушка Деханты. Наталья Дехант так не поступила, будучи абсолютно справедливо убежденной в том, что русские – понятие не этническое, но цивилизационное. В итоге сложилось так, что День Победы стал главным днем в семье наряду с Пасхой. Обо всем этом Наталья рассказывает без всякого пафоса, спокойно, логично, и мы понимаем, что речь идет не просто о сложившейся традиции в семье, но о значимом дне, который прочно вплетен в неразрывную ткань повседневности.

Поэзия как смысл жизни

Александра вовсе не поэт (пока, во всяком случае), как ее мама, но участница известного в городе танцевального ансамбля "Нарва".

В целом у Александры множество наград: из одних только почетных грамот составлена внушительная папка. Причем ее первое достижение относится к пятилетнему возрасту, когда маленькая Саша активно включилась в общереспубликанское движение Teeme ära, то есть участвовала в своего рода субботнике по уборке территории. Это если формально изложить факт. Если же мы учтем творческую натуру Александры, тогда уместнее сказать иначе. А именно: с детства она ощущала потребность в гармонизации окружающего пространства и уже тогда следовала одному из своих девизов – делай добро. Потому что только на этом пути реализуется главная, по ее мнению, ценность – семья и доверие людей.

Что же касается поэзии, то она, безусловно, царит в семье Александры. В трех авторских сборниках Натальи Дехант, вышедших в Нарве в 2014, 2017 и 2020 годах, собрано в общей сложности более 500 стихотворений (к этому надо добавить публикации в российских альманахах и журналах), а одна из книг, снабженная превосходными фотоиллюстрациями, посвящена Сергею Александровичу Есенину.

Возвращаясь к выступлению Александры на конкурсе, отметим, что это не отнюдь рядовое прочтение стихов, но скорее формирующееся поэтическое представление – жанр, изрядно подзабытый сегодня, однако способный к возрождению благодаря энергии творческих личностей.

Обращение к воинам завершается такими словами:

Ваш подвиг мир в сердцах увековечил,

Мир спасшие из адового плена!

А всякая коричневая нечисть

Будь проклята до пятого колена!

И желательно – пусть исчезнет навсегда.

3 факта о героине:

1. Впервые Александра вышла на сцену в возрасте 6 лет: выступила в Нарве на концерте "Мой Есенин – 2014" с чтением стихотворения "Грубым дается радость".

2. С рождения она знакома с народным артистом России и Украины Александром Малининым и его семьей, высоко ценит его творчество, посещает его репетиции и концерты, в 2017 году участвовала вместе с мамой в передаче "Пусть говорят".

3. С 6 лет живет на две страны – Эстонию и Россию, – много времени проводит в есенинских местах, дружит с Александрой Есениной, внучатой племянницей поэта, его родственниками – Сергеем и Павлом Ильиными.





Сергей ТРОХАЧЕВ

Фото из архива Натальи Дехант