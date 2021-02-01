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По словам нарвского историка и краеведа Александра Опенко, чья популярность давно перешагнула границы родного города, для своей первой печатной книги отобрал исключительно только те истории, которые касаются нарвских подземелий, и не старался анализировать их с точки зрения современной исторической науки.

На иллюстрациях в книге — исключительно предметы из коллекции ее автора, Александра Опенко. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

«Пусть легенды остаются легендами», - пишет Александр в предисловии к своей книге «Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий», презентация которой прошла 3 июля в арт-клубе Ро-Ро в Нарве.

- Эти истории я почерпнул из статей в эстонских газетах 1930-х годов — Postimees, Päevaleht, „Нарвский листок» и др., когда готовился к проведению своих экскурсий по Старой Нарве, - рассказывает Александр. - Тогдашний мэр Нарвы Яан Лутс и городской архивариус и директор городского музея Арнольд Соом очень пеклись о привлечении в Нарву туристов. Сами они совершили множество экспедиций в недра Нарвы, чтобы изучить разветвленную сеть подземелий, которые, кстати, не были нанесены ни на одной известной карте — ведь это из века в век было военной тайной, как уходить из города в случае его осады врагом. Лутс и Соом хотели превратить нарвские подземелья в туристический магнит, водили по тем, что были доступны, экскурсии. К сожалению, осуществить задуманное в полной мере им не удалось. Но тема осталась, и рассказы, порой почти детективные, будоражащие воображение, остались, передавались из уст в уста. Можно сказать, исследования этих двух энтузиастов и любителей истории, а также народные домыслы и предания породили своеобразный местный фольклор — легенды о нарвских подземельях.

- Позвольте спросить, и куда же они делись, эти нарвские подземелья? Почему мы по ним сейчас не ходим?

- Увы, частично они были засыпаны еще в 1864 году, когда Нарва была выведена из списка городов-крепостей - в целях безопасности местного населения, поскольку дети, любопытствующие, учителя со школьниками активно пытались их «изучать», были погибшие. После Второй мировой войны их также продолжили засыпать, закрывать — ведь там могли храниться запасы взрывчатки. И истории о подземельях подзабылись. Как профессиональный историк, я считаю, что пренебрегать легендами, преданиями нельзя, ведь в их основе в любом случае лежат исторические факты.

«Как профессиональный историк, я считаю, что пренебрегать легендами, преданиями нельзя, ведь в их основе в любом случае лежат исторические факты».

Книга выпущена издательством MTÜ PLUG, редактор Олеся Ротарь, автор иллюстрации на обложке Андрей Кедрин. «Моя особая благодарность таллиннскому краеведу Йосефу Кацу и главному художнику Нарвы Денису Полубоярову, их помощь в подготовке книги была неоценимой», - говорит Александр и спешит добавить: - И, конечно, я очень благодарен всем, кто пришел на презентацию моей книги в клуб Ро-Ро, несмотря на выходной и неимоверно жаркий день. Такой интерес к истории Нарвы меня бесконечно радует и вдохновляет».

Книга «Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий» отпечатана в таллиннской типографии Moden. В конце июля - начале августа «Тайна Персидского дома» поступит в продажу в сети книжных магазинов Rahvaraamat, в том числе и в Нарве (торговый центр Astri). Стоимость книги — 5 евро. «Для меня это был принципиальный момент — доступная цена, чтобы книгу могла приобрести рядовая нарвская семья, - подчеркивает Опенко. - Конечно, я вложил свои средства, поддержку оказал фонд Eesti Kultuurkapital”.





Светлана ЗАЙЦЕВА