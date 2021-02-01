Разноцветный космос Владимира Гомана

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На первом этаже нарвского торгово-развлекательного центра Fama открылась в своем роде уникальная фотовыставка – выставка астрофотографии, на которой представлены снимки ближнего и дальнего космоса, галактик, звездных скоплений, сделанные обычным энтузиастом с помощью доступного оборудования.

Народная обсерватория в Эстонии располагается в деревне Муналаскме, в 40 км от Таллинна, волость Сауэ, и до ковида успела за год принять около 1000 человек. Фото: из архива Владимира Гомана

Автор фотографий - Владимир Гоман, житель Таллинна, инженер в области ИТ-технологий. Открыть выставку в Нарве его пригласил давний друг, член объединения нарвских любителей фотографии Autori Foto Андрей Никитин.

Как рассказывает Владимир Гоман, фотографией он занимается чуть ли не с детства – начинал с фотокружка; был период, когда параллельно со своей основной работой профессионально занимался свадебной фотографией, превратив ее из хобби в дополнительный доход.

От съемки в поле до Народной обсерватории

Астрофотография взяла Владимира в плен 4 года назад.

- Астрофотография – это съемка небесных объектов, планет солнечной системы, глубокого космоса, - объясняет Гоман. – Сначала я увлекся астрономией. Изучал звездное небо в телескоп. Устанавливал его около дома или прямо за городом, в чистом поле.

Организовал Балтийский астрономический клуб (объединение любителей астрономии из Эстонии, Латвии и Литвы). Какое-то время устраивал публичные демонстрации для своих друзей и приятелей, читал лекции – уж очень хотелось передать им свой восторг от созерцания ночного неба, дать или оживить какие-то знания, которые есть у каждого из нас со школьной скамьи, о светилах и планетах. Ну, и естественно, когда видишь потрясающие виды, картины природы, которые вызывают у тебя бурю эмоций, хочется сохранить их на долгую память. Так пришло желание заняться астрофотографией.

Поначалу, признается Владимир, мало что получалось.

- Приобрел астрограф – это телескоп, совмещенный со специальной астрокамерой, при помощи которого можно фотографировать небесные тела. Начал со съемки Андромеды – ближайшей к нам галактики, - рассказывает Владимир. – Первые шаги делал интуитивно. Обсудить результаты было не с кем – никто из моих знакомых фотографов такой съемкой не занимался.

Но, как говорится, лиха беда начало. Инженерное образование помогло найти решения для многих чисто технических вопросов, которые присутствуют вообще в фотографии как таковой и уж тем более в астрофотографии.

Вскоре, говорит Владимир, пришло понимание, что ему не хватает ни много ни мало – своей обсерватории (!).

- Ведь что получалось: для того, чтобы фотографировать небесные тела, необходимо было всю аппаратуру весом в 70 кг спустить с 13 этажа многоквартирного дома, где мы живем, погрузить все в машину и отвезти за город (в городе снимать ночное небо невозможно – мешает засветка от уличного освещения). Где-то в поле все собрать, установить, настроить… И тут появляются облака… И конец съемке. Не говоря уже о том, что подчас негде было укрыться от непогоды и от диких животных, которые порой рыскают по полям-лесам.

И Владимир с женой Яной стали искать какой-нибудь дачный участок, чтобы построить там для начала не обсерваторию, конечно, а хотя бы астробудку.

- И тут один мой знакомый по Балтийскому астрономическому клубу вдруг мне сообщает: на одном из порталов бюро недвижимости продается старая водонапорная башня - в 40 км от Таллинна - идеальный вариант для обустройства обсерватории.

Через пару недель башня была куплена, а через 3 года на ее месте появилась первая в Эстонии Народная обсерватория. Для ее создания Владимиру Гоману пришлось вложить не только немало своих личных финансов, но также и пожертвований от различных людей.

Астрофотография взяла Владимира в плен 4 года назад. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Вносили пожертвования жители разных стран

- Признаться, я не ожидал, что откликнется так много народа – полторы тысячи человек со всей Эстонии, из России, некоторых стран Евросоюза, свой вклад внесли и частные фирмы, среди них, например, и нарвская фирма Saros EST, - говорит Владимир.

Создание Народной обсерватории, по мнению журналистов, на сегодняшний день один из самых масштабных добровольческих проектов в нашей стране.

Восьмого августа 2020 года первая Народная обсерватория в Эстонии распахнула свои двери. Она располагается в поселке Муналаскме, в 40 км от Таллинна, волость Сауэ, и до ковида успела за год принять около 1000 человек. Несомненный успех. Сюда приезжают школьники, студенты, семьи с детьми, просто любознательные люди. Бывало, что за время работы – с семи часов вечера до пяти часов утра в обсерватории принимали до 5 групп. Каждая экскурсия по звездному небу длится 1,5 часа.

- Приезжали группы и из Нарвы, - рассказывает Владимир. – В моем понимании это самоотверженные и, бесспорно, увлеченные люди: добраться до Таллинна, потом еще час от Таллинна, экскурсия в три часа ночи, возвращение обратно…

В этом году в обсерватории произошли большие перемены. Вместо одного небольшого телескопа под куполом установлены мощная австрийская монтировка и 4 телескопа, каждый из которых будет иметь свое назначение.

Владимир Гоман: «Астрофотография призвана напомнить, что кроме рутины будней в нашей жизни есть нечто величественное – красота природы и космоса, доступная всем, стоит лишь посмотреть на ночное небо». Фото: из архива Владимира Гомана

- А сколько вообще времени уходит на съемку одного космического объекта?

- По-разному. Бывает, пару часов, а вот, например, туманности требуют очень большой выдержки, и поэтому на их съемку может порой уходить в сумме 30-40 часов. Кадров делаются сотни, с некоторым перерывом. После этого часть получившихся кадров складывается и обрабатывается при помощи специального программного обеспечения. Все снимки, которые представлены на выставке, сделаны не одним кадром, - объясняет Владимир.

- Судя по вашим снимкам, космос полон цвета! Все эти туманности, галактики, созвездия на самом деле таких невероятных цветов?

- Да, они не черно-белые, как это может показаться во время визуальных наблюдений.

Наше ночное зрение не приспособлено видеть цветовую палитру далеких объектов космоса. Часть моих снимков сделана через обычные цветные фильтры. Объединяя эти каналы, мы получаем цветное изображение. Некоторые же фотографии сделаны со специальными фильтрами – пропускающими лишь узкую часть светового спектра.

- Минимальный набор аппаратуры для человека, который загорелся заниматься астрофотографией?

- Чтобы попробовать себя в этом виде научной фотографии, для начала достаточно обычной фотокамеры и штатива. Установив выдержку 10-15 минут, можно получить звездные треки. Обладатели телеобъектива могут попробовать снять ближайшую к нам галактику – Андромеду, а с широкоугольным объективом получить снимок живописного Млечного пути. Специально для людей, интересующихся космосом и фотографией: в этом году я планирую организовать курс астрономической фотографии. Причем, практическая часть курса будет проходить в Народной обсерватории.

- Сколько человек сегодня в Эстонии увлекается астрофотографией?

- Пятнадцать – двадцать человек – это из тех, кого знаю я. За последние несколько лет ряды астрофотографов значительно пополнились. Вне всякого сомнения, астрофотография – занятие сложное, но невероятно увлекательное!





Светлана ЗАЙЦЕВА