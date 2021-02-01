Нарвский историк Александр Опенко представит свою книгу в клубе «Ро-Ро»

Люди и жизнь / Люди

Дата публикации: Вчера, 12:40 Просмотрено: 135

3 июля нарвский историк и краевед Александр Опенко представит свою первую книгу «Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий» в арт-клубе «Ро-Ро». Автор поделится волнующими воображение историями из неспокойного прошлого приграничного города.

Александр Опенко. Фото: Материалы для прессы

Книга состоит из 15 практически детективных историй, которые способны вдохновить нарвитян и гостей города по-новому взглянуть на район между Сенным рынком и улицей Вестервальской. Читатели узнают о том, где искать сокровища шведского магистрата и следы нарвского Монмартра, об удивительной роли города в создании классического романа ужасов «Дракула» и другие примечательные факты.

«Изначально эту небольшую книгу я написал для себя в качестве пособия для проведения экскурсии по Старой Нарве. Но потом подумал, что, возможно, описанные события будут интересны и другим любителям истории нашего города, — рассказывает Александр. — Во время сбора информации я изучил много статей 1930-х годов как в городских, так и в республиканских изданиях. Благодаря им я открыл для себя удивительный мир нарвских подземелий!»

Историк, экскурсовод и лектор Александр Опенко (1981) родился в Нарве, учился в школе № 12 и Пяхклимяэской гимназии. В 2005 году в Таллиннском университете получил магистерскую степень по истории. Автор многочисленных экскурсий и лекций. Награжден почетным знаком «За развитие позитивного образа Нарвы» (2019) и титулом «Лектор года» в уезде Ида-Вирумаа (2020)

Книга выпущена издательством MTÜ PLUG. В работе принимали участие редактор Олеся Ротарь, корректор Анна Симагина и автор иллюстрации на обложке Андрей Кедрин.





BNS