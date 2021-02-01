Забвенья родного человека можно избежать

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Нам привычно, что забота о памяти умерших - удел старшего поколения. Однако в Нарве этой темой занялась команда, костяк которой составили люди молодые. Соответственно и разработки их опираются на современные знания и практики. На текущей неделе стартовал проект фирмы THE END, связанный с хранением памятной информации в интернете.

Проект Антона Братанова и его команды подгадал к Троицкой родительской субботе — особому дню для всех православных. Фото: личный архив Антона Братанова

Так это направление деятельности зафиксировало Патентное бюро Эстонии, о чем и выдало соответствующее удостоверение. О какой конкретно информации идет речь, каким образом она будет сохраняться?

- Мы наполняем содержанием созданный нами сайт www.silento.info («Тишина»), - говорит автор идеи Антон Братанов. - Через рассказы ныне живущих увековечиваем память умерших людей, дополняя эту информацию предложенными нам фотографиями и видеоматериалами. Но в целом работа нашей команды - это не о смертях и кладбищах, это о жизнях покойных.

Антон Братанов рассказывает, что реальность, связанная с траурными событиями, вошла в его личный мир, когда молодому человеку было 14 лет. Его родители, жители Германии, в качестве семейного бизнеса выбрали оформление надгробий и обустройство захоронений. Подключился к заботам взрослых и Антон, а по прошествии десяти лет решил заняться этим самостоятельно, в родной Эстонии. Смелости молодому человеку придавало то, что опыт Германии в мемориальных делах вполне можно считать поучительным.

- Помогая родителям, я начал задумываться над тем, что могу сделать для людей, потерявших близких, как можно преобразовать их горе в светлую память, - говорит Антон.

Дни сегодняшние, по его словам, только подтверждают важность темы: люди горюют об ушедших из жизни родственниках в социальных сетях, делятся информацией о них, хотят получать сочувствие и благодарят затем за душевное облегчение.

История семьи объединяет

Антон и его единомышленники создали для этого более полноценную возможность, называется она «Дневник Воспоминаний».

- «Дневник Воспоминаний», - поясняет автор проекта, - это место, где можно отдать дань памяти умершему человеку, поделиться своими к нему чувствами, светлыми воспоминаниями.

Можно, узнаем мы из его рассказа, зажечь виртуальную свечу, установить напоминания о важных датах, связанных с покойным. Ты можешь также без особых трудов делиться информацией о близком человеке с другими — просто отправив им ссылку на страницу.

Услуга эта бесплатная — разумеется, для пользователей, а не для ее создателей.

Такая разработка, по мнению команды проекта, служит еще одной важной цели: связи поколений.

- Барьеры в понимании между старшими и младшими родственниками, к сожалению, в наши дни проблема довольно распространенная. Одна из ее причин — то, что мы мало знаем друг о друге, о своих общих корнях, - считает Антон. И это, по его словам, дает уверенность создателям проекта, что, помогая заглянуть в прошлое, они все же работают для ныне живущих людей.

Кстати о команде: сегодня в ней семь человек. Большинство из них занялись этим делом, усмотрев в нем большой гуманистический потенциал. Так в проекте появилась бывшая нарвитянка, а ныне жительница Ирландии Женя Ерофееева, петербуржец Андрей Григораш, известный деятель эстонской культуры Самуил Голомб, есть у проекта даже свой агент в Нигерии - Садо Акхабуе Инносент.

«Хранение памятной информации в интернете - это классное инновационное решение, хотя архаичным людям принять его сложно. В то же время в нашу жизнь уже прочно вошла такая практика, как оцифровка семейных альбомов, проект «Silento» - это следующий шаг».

- Проект Антона Братанова нам хорошо знаком, поскольку он в свое время участвовал в нашей инкубационной программе, - говорит сооснователь творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский. - У меня всегда вызывают особую симпатию разработки, не ограничивающиеся пределами Нарвы. Эта команда создала продукт, который может быть востребован любым жителем Эстонии, да и вообще мира . Ну и в целом — хранение памятной информации в интернете - это классное инновационное решение, хотя проект «Silento» - это следующий шаг.

Технологии делают невозможное

А далее проект разворачивается по пути бизнес-модели: на созданном им сайте есть «Страница памяти» - этот ресурс для хранения памятной информации (тексты, фото, видео) уже платный. Услуга осуществляется в том числе и через такую форму, как «Диджитал памятник». Суть ее в том, что на захоронении размещается наклейка с куар-кодом (код быстрого реагирования — ред.), с помощью которого на смартфоне или другом гаджете будет озвучена информация об упокоившейся здесь персоне.

Но все ли из нас готовы разделить память о родном человеке с другими, возможно, просто любопытствующими посетителями кладбища?

- На куар-код можно поставить пароль, и тогда информация будет доступна только ограниченному кругу людей, - говорит молодой предприниматель.

И — (что звучит совсем уж фантастически) — благодаря куар-коду и интернету можно заочно побывать на могилке своего близкого, в какой бы точке планеты ты не находился.

У дигитального увековечения, считает Антон Братанов, большое будущее. Правда, в разных странах оно приживается по-разному. Самыми передовыми в этом смысле на данный момент можно считать Японию и США. Там по аналогу нашумевшей игры “Покемон ГО” на кладбищах можно оставлять памятные метки, которые активируются с помощью смартфона и технологии дополненной реальности. Или же можно создать полноценную голографическую капсулу времени, где изображение покойного делает напутствия своим потомкам.

С помощью цифровых решений со временем появится возможность даже… побеседовать с умершим, это будет сконструированный искусственным интеллектом разговор. Можно предположить, что найдутся у нее как сторонники, так и противники. Но кому-то, возможно, такой «прогресс» поможет притупить боль расставания, а все остальное, как говорится, сделает время.





Татьяна ЗАВЬЯЛОВА