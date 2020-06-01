«Стихи, растворяющие боль»

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8 декабря известной нарвской поэтессе Татьяне Зряниной исполнилось бы 110 лет. Сегодня мы разговариваем с сыном поэтессы Сергеем Зряниным, издавшим в год юбилея матери две новые книжки ее стихов — «Вся жизнь» и «Рисунки времени» - и выступившим составителем этих сборников.

Татьяна Зарянина

Во время нашей беседы в памяти сына всплывают стихотворные строки, описывающие те или иные события, переживания и чувства женщины, давшей ему жизнь.

- Сергей, ваша мама воспитывалась в семье интеллигентов (ваша бабушка закончила Институт благородных девиц, а дедушка - Тартуский университет). В доме Фарфоровских в Майкопе бывали известные деятели искусства и культуры: Корней Чуковский, Анатолий Луначарский. Что чаще всего мама вспоминает в стихах о том периоде жизни?

Маленькая Татьяна

- Тогда мама была ребенком и навряд ли могла оценить значимость в масштабах страны гостей своего дома. Любопытно другое: о том, что мама писала стихи с детских лет (примерно с 7 лет), никто не знал до последнего времени. Известна была только ее тетрадка со стихами под переводными картинками. Их мы с сестрой знали наизусть и очень любили. Только разбирая бумаги после маминой смерти, я обнаружил тетради со стихами, сказки, стихи, написанные и напечатанные на отдельных листах. Скорее всего, взрослые жили своей жизнью, уделяя мало внимания детям. И своеобразным собеседником для мамы были стихи, которыми она изливала душу, делилась радостями, печалями, искала поддержку. Это был своеобразный дневник её жизни, её внутреннего мира, не известного окружавшим её людям.

В возрасте 16 лет Татьяна уже преподавала 10-11-летним ученикам.





Фиалки тёмно-синие

С зелёными листочками

Качают свои венчики,

Играют с ветерком.



......................................

Всё проходит, исчезает,

Исчезает, как туман.

Счастье быстро заменяет

Переменчивый обман.



……………………………



Как шумел старый сад, как стонали деревья.

Я пришла, я бродила в тумане аллей,

И прошедшие призраки, прежние тени

Говорили: «Всё прошло. Не жалей. Не жалей».

………………………………………………………

наша справка:



Татьяна Зрянина (Фарфоровская) родилась в 1910 году в кубанском городе Майкоп. Закончила пединститут имени Герцена в Ленинграде. Преподавала русский язык и литературу. В 1935 году вышла замуж за преподавателя автодела Василия Зрянина. Родила дочь Ольгу и сына Сергея. Пережила оккупацию, гибель мужа. В 1962 году переехала к сыну в Новосибирск, работала на радио. В 1963 году приехала с сыном в Нарву, куда его пригласили работать. Татьяна читает лекции на предприятиях Нарвы и Ивангорода, ведёт литературно-поисковые кружки в школах №№ 8 и 9, руководит литературным объединением, пишет в местные газеты, становится председателем первого строящегося кооперативного жилого дома в Нарве. Жизненный путь Татьяны Зряниной завершился 6 сентября 1998 года. Но продолжают жить её стихи, будоража сердца и души людей. Источник: Татьяна Зрянина. «Вся жизнь». Супер Издательство Санкт-Петербург 2019 год.

- Педагогика была любимым делом Татьяны Сергеевны. Судя по тому, что ее бывшие ученики – строители, физики, инженеры - обладали высокой культурой речи, сами писали стихи, а многие стали учителями, журналистами, литераторами, она знала какие-то секреты, помогавшие увлечь учеников своим предметом и стихосложением?

Мать Татьяны Зряниной Варвара Ивановна Фарфоровская закончила Институт благородных девиц в Санкт-Петербурге.

Отец Татьяны Зряниной Сергей Васильевич был профессором, историком, член-корреспондентом Французской Академии Наук. Погиб в 1937 году, реабилитирован в 1956 году.

- Она была честным, справедливым человеком и педагогом, любила работу и своих учеников. Делала всё, чтобы они тоже полюбили литературу. Она никогда не жаловалась начальству на учеников, сама решала все вопросы с ними, в крайних случаях - с их родителями.

Татьяна с мужем Василием Зряниным

- Какие счастливые моменты вы помните из довоенного прошлого вашей семьи?

- Война началась, когда мне едва исполнилось 3,5 года. В памяти осталась одна картинка - я с папой и другими водителями заталкиваем в гараж газогенераторный автомобиль и мне объясняют: «Надо было сначала затопить обе печки на автомобиле, а уж потом заводить его». Автомобиль ездил на дровах... После войны, во время моей учёбы, все были очень заняты. Мы с сестрой учились в обычной и музыкальной школах, я также занимался в радиокружке. Мама работала в очной и вечерней школах и приходила домой около полуночи, бабушка вела домашнее хозяйство. В Майкопе мы дружили семьями с Соловьёвыми, Вишневскими, и летом, когда приезжали родственники из Ленинграда, вместе ходили отдыхать на реки – Белую и Курджипс, а вечерами у нас устраивали концерты. Ставили ведёрный самовар, пили чай, играли на фортепьяно, гитаре, читали стихи, пели классические арии.

- Словно оголенный нерв, военная тема в ее творчестве. Слишком много личных переживаний и потерь связано с этим периодом. О нем в семье говорили, или на эту тему было наложено табу?

- О войне говорили редко и очень мало, иногда вспоминали о бомбёжках перед оккупацией города и во время оккупации. А в своём творчестве, мама часто возвращалась к этой теме.

Я не искала этих слов больших…

Они вошли.

Стучали сапогами.

И, потеснивши посторонний стих,

Дымя махоркой, ворошили память.

И вспыхнул снова жгучий и живой

Огонь…, притухший было под золой.

Татьяна с мужем Василием и детьми - Ольгой и Сергеем

- В Нарве Татьяна Сергеевна занималась патриотическим воспитанием школьников. Сегодняшние дети навряд ли знают столько о борьбе с фашизмом, сколько знали школьники второй половины 20 века. Просто им было кому об этом рассказать, кто это видел своими глазами и ковал Победу своими руками, как ваши родители?

- Да, сейчас школьники плохо знают не только о событиях войны, но и сама история страны очень искажена. Да, живя и работая в Нарве, мама приглашала участников боёв в районе города, приезжали писательница Елена Вечтомова, военный корреспондент Б. Бухвалов, участник боёв под Нарвой, лётчик дальней авиации Цупко, командующий артиллерией Эстонского корпуса Карл Ару и другие. Они рассказывали школьникам о боях под Нарвой, посещали с учениками места, где воевали. Мама часто ездила с экскурсиями по Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии. После этих экскурсий она написала большой цикл стихотворений. Вот некоторые из них: „Кунда, 28 августа 1941 года“, „Саласпилс“, „Скорбящая мать“, „Хатынский набат“ и другие. Естественно, своими впечатлениями делилась со школьниками.





Я слышала свист бомб над головой.

и с детской дрожью дрожь моя сливалась.

Тропой войны, и страшной, и святой,

Как многие, и я с детьми скиталась.

Глубокий шрам давно прошедших лет,

он и теперь кровоточит и ноет,

когда, идя страницами газет,

встречаешься с насильем и войною.

О женщины, родившие детей!

Как нам простейшей истины достигнуть,

чтобы не мог никто из сыновей

ни убивать, ни сам в бою погибнуть?!!!

Татьяна с сыном Сергеем и коллегами по Нарвской школе №8.

- Считается, что именно нарвский период стал для Татьяны Зряниной наиболее плодотворным. Почему?

- В Нарве она смогла реализовать свои способности в полной мере. Близость Ленинграда, Таллинна, знакомство и активное общение с писателями, поэтами, критиками дало хороший толчок её творчеству. Именно здесь,в Эстонии, она стала признанной поэтессой и была принята в Союз Писателей. Ленинград мама любила и раньше, а теперь полюбила и Эстонский край:



Синева распахнулась бездонная

над бескрайней, цветущей землёй.

Хороша ты, родная Эстония,

край лесов и прозрачных озёр!

…………………………………….



Запевает песню даль морская,

вторят люди, реки и поля…

Ведь недаром же поющим краем

названа Эстонская земля.

………………………………………..



Порой душа о южных травах

тоскует, прошлое любя.

Но север - дивная отрава -

не отпускает от себя.

Встаёт над Нарвой утро голубое,

и дышит город солнцем и весной.

Я в этот час люблю бывать с тобою,

наш древний город - вечно молодой.

…………………………………………..



Таллинн снежный

Так тихо стало, будто новый,

летящий с неба первый снег

был самым нужным, точным словом,

не скрывшим, а открывшим всех.

По-новогоднему блестящим

открылся Таллиннский бульвар,

где снег охапки звёзд на счастье

всем раздавал и раздавал.

И, вдохновившись, щедро, дерзко,

вернул он каждому из нас

былую беззаботность детства,

наш недочитанный рассказ.

В движеньях, в мыслях - невесомость,

шаги неслышны и легки.

И даже Томас, старый Томас

над ратушей играл в снежки.

Свой жёлтый глаз фонарь таращил:

куда запрятались дома?!

А снег всё гуще и всё чаще

на город сыпала зима.

- Какой вы запомнили свою маму?

- Маму в какой-то мере могу описать её же стихами:

На одной из творческих встреч

Ты смотришь с картин Рафаэля,

Проходишь страницами книг.

Лауры, Сапфо, Дульцинеей

Встаёт непостигнутый лик.

Стремясь в изменении зыбком

Единую сущность найти,

Скользнут Джиоконды улыбка,

Наташи Ростовой черты.

И ищут твоё воплощенье

В любви, в материнстве, в труде

И в дерзностном, смелом стремленьи

В полёты к далёкой звезде.

Одно озаривши мгновенье,

Опять бесконечно искать.

А ты - как земля - беспредельна,

Тебя до конца не понять!





- Что интересного о ее творчестве говорили критики? И зачем ей были нужны их рецензии?

- В советское время прежде, чем напечатать стихотворение, надо было получить одобрение известных поэтов и критиков. Именно критические замечания и рецензии помогали маме совершенствовать свои стихи. Одним из критиков, как ни удивительно это звучит, был я. Приходишь к ней, а с порога: «Я тут написала несколько стихов, и, пока не прочитаешь их и не скажешь своё мнение, кофе не получишь!». Естественно - читаешь, наводишь критику, а в ответ: «Хорошие стихи, вечно ты к ним придираешься! Ничего не буду менять!!!». И исчезает в маленькой комнате. Через некоторое время выходит: «Я тут кое-что исправила. Посмотри: стало лучше или опять будешь критиковать?». Мама всегда прислушивалась к замечаниям и много раз переделывала даже уже напечатанные стихи. Отправляя свои стихи критикам, мама часто сопровождала их поэтическими пожеланиями:





Я шлю вам небольшую стаю

нескладных маленьких утят.

Заранее предполагаю,

с них пух и перья полетят.

……………………………….



Руке с ножом не удержаться!

Неотвратим ужасный миг.

Не режьте! Стойте! Может статься

есть лебедёнок между них!...

Вот что писали критики о ее стихах и изданных книгах:

В. Азаров (о книге «Открою дверь»): «О чём бы она ни писала, о пафосе строительства или о зимнем пейзаже, о концерте органиста или же о деревянном волшебстве Кижей, всюду поэт остаётся современником, вперёдсмотрящим своих молодых читателей» («Советская Эстония», 18 августа 1978 года).

Борис Штейн: «Стихи её всегда лиричны. Живут в них и любовь, и война, и исторические события. Но особенно проникновенны те стихи, в которых живёт и дышит родная природа» («Советская Эстония», 14 августа 1977 года).

Когда проклюнется весной

травы упругий лист,

мне кажется,что под землёй

играет пианист.

Звук каждый лезет напролом

сквозь камни и песок

и раскрывается кустом

или каким-нибудь цветком

настойчивый росток.

Фото сборника стихов

Игорь Михайлов: «Есть в новой книге старое стихотворение «Перечитывая Сервантеса». Но это переработка. Сравните оба варианта - и вы удивитесь: насколько новый богаче, насколько «повзрослел» и в тоже время помолодел». («Советская Эстония»,16 июля 1983 года).

Елена Скульская: «Книга «Открою дверь» утверждает акварельный, прозрачный стих, простоту, не исключающую многозначность. И главное - доброту и радость жизни, растворяющую самую сильную боль». («Молодёжь Эстонии», 29 июля 1978 года).

Можно ещё продолжать высказывания о маминых стихах Довлатова, Яснова, Винонена и других критиков и поэтов. Все они говорят о творчестве мамы с уважением и считают её поэтессой с большой буквы.

О последних двух книгах пока никто не написал ни рецензии, ни отзыва. Надеюсь, что вы, прочитав эти книги, напишите своё мнение …

- Свои рождающиеся стихи Татьяна Сергеевна любовно называла «птенчиками», которых «... дыханьем надо греть, поить, кормить, учить летать и петь...». А что еще она писала о волшебном процессе рождения стихотворения?

- Я уже говорил, что мама много работала над стихами. Сохранилось по несколько вариантов стихов с изменениями, о чём и говорил И. Михайлов в своей рецензии. Мама часто возвращалась к уже опубликованным стихам, переделывая их, добиваясь более точного звучания, более глубокого смысла. Об этом она говорит в стихотворении «Двойник».

Пишу. Одна. Но за спиной стоит

Двойник незримый, проверяя строчки.

Не верю - слышу голос, - не звучит,

Бессмысленно... Неправильно... Неточно…

И так всегда. И скидки -никакой.

И очень редко - слово одобрения.

Взбунтуешься! Моею же рукой

Зачёркивает всё стихотворение.

Как рождались стихи у мамы?

Они сами появлялись из ниоткуда. Бывало, едешь с ней на экскурсии - толкает в бок - «Дай бумагу - записать надо, а то забуду!». Потом из этих записей и возникало очередное стихотворение.

Одну нашла я на окне,

открытом в полдень мая.

Другая же попалась мне,

когда я шла к трамваю!

…………………………….

Можно много говорить о мамином творчестве и её стихах, но будет лучше, если вы сами их почитаете в новых книгах.

- Сергей, спасибо вам за беседу. Поздравляем с годовщиной со дня рождения вашей мамы и желаем, чтобы чтением ее стихов наслаждалось как можно больше читателей.

- Хотелось бы, чтобы так и было. Ведь люди живут, пока о них помнят. Вот что писала об этом Татьяна Зрянина:

Хранящие память

За светлым днём приходит чёрный.

Всему свой срок и свой черёд…

Вот вспыхнет пламя обречённо.

Взовьётся к верху.

И замрёт.

Замрёт?

Совсем?

Но так ли это?!

Есть память – властная рука,

И пусть не пламя – силу света

Она удержит на века.

Не тени слабое скольженье –

Свет мысли, дел хороших свет –

Мы сберегаем от забвенья

Для наших и грядущих лет.

Уходят люди…

Нет их с нами.

Но власть ослабив смертных пут,

Закон природы дерзко правим:

Их нет…

И всё ж – они живут!

Бессмертья знак –

Людская память.





С последними книгами стихов Татьяны Зряниной можно познакомиться, пройдя по следующим ссылкам: http://landing.superizdatelstvo.ru/zryanina/?ch=google и https://ridero.ru/books/risunki_vremeni

Беседовала Наталья Соболева

Фотографии изличного архива семьи