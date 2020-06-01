«Нарвская Газета» поговорила с новым мэром Нарвы о жизни

Дата публикации: Вчера, 11:58 Просмотрено: 585

Биографию Катри Райк, ставшей на прошлой неделе новым мэром Нарвы, мы знаем достаточно хорошо, ведь последние двадцать лет ее жизни были связаны с Нарвой, и за эти годы она дала множество интервью, в основном они были связаны с ее работой. А что за человек наш новый мэр?

Катри Райк в красивом красном шарфе, подаренном ей нарвитянкой, сидит на диване в своей нарвской квартире. Позади — множество подушек, привезенных хозяйкой из разных путешествий, а одна, с красными розами, вышита ею собственноручно.

Фото: Ирина Токарева

Мы задали Катри Райк несколько вопросов, касающихся разных сторон нашей жизни.

- Чем для вас является политика?

- Я пришла в политику почти случайно, когда поняла, что многое в нашей жизни критикую. Но я считаю, что нет смысла критиковать, если не хочешь ничего делать. Политика — это возможность делать жизнь лучше. Конечно, это происходит не просто и не сразу. Выигрывает тот, кто умеет ждать и работать долгое время ради своей цели, не отказываться от нее из-за неудач или каких-то неприятностей. Я не отказалась от цели построить колледж, привести в город современную архитектуру, построить в Нарве бассейн. Политика — это занятие для сильных, терпеливых и умеющих находить союзников. И еще Рийгикогу — это отличная возможность учиться. Я никогда не знала так много о том, как защищать лес, организовывать социальную помощь и так далее, пока не начала работать в парламенте.

- Кто из политиков, зарубежных или наших, для вас является ориентиром?

- Такие женщины-политики, как Маргарет Тэтчер или Ангела Меркель — у них огромная сила воли и готовность отвечать за свои решения, не всегда популярные. Из наших политиков я очень высоко ценю Евгения Осиновского и в каком-то смысле продолжаю его работу. Он умный, эрудированный, смелый, но при этом никогда не работает на эмоциях. Ему всегда нужно посмотреть на опыт других стран, сравнить, проанализировать. Я вообще думаю, что академическая база — это хорошая основа для политика, чтобы принимать разумные решения.

- Что в Нарве самое лучшее?

- Люди. Часто с нелегкой судьбой, но они никогда не жалуются и смотрят на жизнь с определенным оптимизмом, особенно у нарвских женщин эта черта ярко проявляется. Еще люблю нарвский высокий речной берег. Я люблю это нарвское утро, когда выходишь из дома и буквально глотаешь воздух. Тарту в низине расположен, и там немного не так.

- Что в Нарве самое худшее?

- Когда я 31 декабря утром пошла пешком на работу, то думала, что не одолею эти несчастные полкилометра, настолько было скользко и непроходимо. Думаю, что этот вопрос обязательно надо решать. Пока же, увы, это — популярная тема, с помощью которой можно с любым человеком найти общий язык: все хотят ругаться по поводу плохих дорог.

Еще мне очень не хватает настоящего сельского рынка, чтобы покупать там вкусные, не пластмассовые огурцы и помидоры.

- Сельским рынком тоже займетесь?

- Обязательно.

- В какое место Нарвы вы бы обязательно пригласили своих друзей и знакомых?

- На Кренгольм. Это реальный Старый город Нарвы, где сохранились фабрики, жилые здания, больница, роддом, часовая башня, пекарня. Нынешним летом я часто водила туда гулять своих друзей. И я надеюсь, что Нарва получит господдержку для развития Кренгольма, в «полуфинал» конкурса, где сейчас одиннадцать проектов, она уже попала. Я за то, чтобы Кренгольм стал таким же креативным нарвским кварталом, как таллиннский Теллискиви и тартуский Аппаради, где бы кипела жизнь, и люди приходили бы туда отдохнуть, погулять. Это сейчас мое самое любимое место. И еще променад с видом на Россию, новую музейную экспозицию и макет Старой Нарвы обычно стараюсь показать своим друзьям, если времени хватает.

- Если бы вы не были политиком, кем бы еще могли стать?

- Я учитель по образованию и очень серьезно думаю над тем, чтобы в конце своей трудовой жизни поработать учителем, как мои мама, которая преподавала географию, и бабушка, которая была учителем по русскому языку. Я — историк, но, думаю, могла бы подучиться, чтобы преподавать в школе еще и эстонский как государственный язык. Мне бы хотелось поработать с подростками, поскольку это самая трудная и в каком-то смысле самая лучшая работа, потому что ты имеешь возможность влиять своим примером на мысли, на духовные ценности других людей. И это самое милое и приятное, когда бывшие ученики потом приходят и благодарят тебя.

- Что бы вы подарили своим друзьям на память о Нарве?

- Сейчас у меня выбора нет: вышли две мои новые книги о Нарве, на русском и эстонском языках, и я их дарю. Люди действительно очень интересуются Нарвой, и приятно узнавать, что у многих жителей Эстонии есть семейные истории, связанные с Нарвой. Возможно, стоило бы и об этом написать. Еще очень хороший подарок — нарвские рукоделия и изделия ручной работы, которые делают в нарвском центре «Гагарин».

- Каким был самый интересный подарок от нарвитян?

- Мне много всего дарили красивого и приятного, но последний подарок я получила недавно от совершенно незнакомой женщины, нарвитянки — это такой красивый и уютный красный шарф из валяной шерсти, и он сейчас мой самый любимый. Только в Нарве можно получить такой роскошный подарок от незнакомого человека.

- Чему бы еще хотели научиться в жизни?

- Есть мечта научиться водить машину, я не умею. Но когда начинаю учиться, мне становиться так страшно, что хочется, чтобы все пешеходы на это время зашли в дома, желательно — сразу на второй этаж (смеется). И, поскольку это представляется таким опасным для себя и для других людей, думаю, что эта мечта так и останется мечтой.

Катри Райк CV



Родилась 26 октября 1967 в Тарту, в семье учителя географии и директора школы Хельве Райк и климатолога, декана факультета биологии и географии Тартуского университета Антса Райка. Старший брат — педагог и предприниматель, экономист по образованию Март Райк.

Катри Райк закончила Тартуский университет по специальности учитель истории и обществоведения. Имеет докторскую степень, проходила стажировку в Германии (университеты Гамбурга и Марбурга). Основные направления деятельности и научных исследований — история Нарвы, историография раннего Нового времени, а также многокультурное образование в Эстонии.

С 1991 по 1999 гг. занимала различные должности в системе Тартуского университета. С 1999 по 2007 гг. и с 2009 по 2015 гг. являлась директором Нарвского колледжа. С 2007 по 2009 гг. была вице-канцлером Министерства образования и науки Эстонии.

С 26 ноября 2018 по 29 апреля 2019 — министр внутренних дел Эстонии. С декабря 2020 мэр города Нарвы.







Ирина Токарева