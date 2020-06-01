Люди и жизнь / Люди«Нарвская Газета» поговорила с новым мэром Нарвы о жизни
Дата публикации: Вчера, 11:58 Просмотрено: 585
Биографию Катри Райк, ставшей на прошлой неделе новым мэром Нарвы, мы знаем достаточно хорошо, ведь последние двадцать лет ее жизни были связаны с Нарвой, и за эти годы она дала множество интервью, в основном они были связаны с ее работой. А что за человек наш новый мэр?
Фото: Ирина Токарева
Мы задали Катри Райк несколько вопросов, касающихся разных сторон нашей жизни.
- Чем для вас является политика?
- Я пришла в политику почти случайно, когда поняла, что многое в нашей жизни критикую. Но я считаю, что нет смысла критиковать, если не хочешь ничего делать. Политика — это возможность делать жизнь лучше. Конечно, это происходит не просто и не сразу. Выигрывает тот, кто умеет ждать и работать долгое время ради своей цели, не отказываться от нее из-за неудач или каких-то неприятностей. Я не отказалась от цели построить колледж, привести в город современную архитектуру, построить в Нарве бассейн. Политика — это занятие для сильных, терпеливых и умеющих находить союзников. И еще Рийгикогу — это отличная возможность учиться. Я никогда не знала так много о том, как защищать лес, организовывать социальную помощь и так далее, пока не начала работать в парламенте.
- Кто из политиков, зарубежных или наших, для вас является ориентиром?
- Такие женщины-политики, как Маргарет Тэтчер или Ангела Меркель — у них огромная сила воли и готовность отвечать за свои решения, не всегда популярные. Из наших политиков я очень высоко ценю Евгения Осиновского и в каком-то смысле продолжаю его работу. Он умный, эрудированный, смелый, но при этом никогда не работает на эмоциях. Ему всегда нужно посмотреть на опыт других стран, сравнить, проанализировать. Я вообще думаю, что академическая база — это хорошая основа для политика, чтобы принимать разумные решения.
- Что в Нарве самое лучшее?
- Люди. Часто с нелегкой судьбой, но они никогда не жалуются и смотрят на жизнь с определенным оптимизмом, особенно у нарвских женщин эта черта ярко проявляется. Еще люблю нарвский высокий речной берег. Я люблю это нарвское утро, когда выходишь из дома и буквально глотаешь воздух. Тарту в низине расположен, и там немного не так.
- Что в Нарве самое худшее?
- Когда я 31 декабря утром пошла пешком на работу, то думала, что не одолею эти несчастные полкилометра, настолько было скользко и непроходимо. Думаю, что этот вопрос обязательно надо решать. Пока же, увы, это — популярная тема, с помощью которой можно с любым человеком найти общий язык: все хотят ругаться по поводу плохих дорог.
Еще мне очень не хватает настоящего сельского рынка, чтобы покупать там вкусные, не пластмассовые огурцы и помидоры.
- Сельским рынком тоже займетесь?
- Обязательно.
- В какое место Нарвы вы бы обязательно пригласили своих друзей и знакомых?
- На Кренгольм. Это реальный Старый город Нарвы, где сохранились фабрики, жилые здания, больница, роддом, часовая башня, пекарня. Нынешним летом я часто водила туда гулять своих друзей. И я надеюсь, что Нарва получит господдержку для развития Кренгольма, в «полуфинал» конкурса, где сейчас одиннадцать проектов, она уже попала. Я за то, чтобы Кренгольм стал таким же креативным нарвским кварталом, как таллиннский Теллискиви и тартуский Аппаради, где бы кипела жизнь, и люди приходили бы туда отдохнуть, погулять. Это сейчас мое самое любимое место. И еще променад с видом на Россию, новую музейную экспозицию и макет Старой Нарвы обычно стараюсь показать своим друзьям, если времени хватает.
- Если бы вы не были политиком, кем бы еще могли стать?
- Я учитель по образованию и очень серьезно думаю над тем, чтобы в конце своей трудовой жизни поработать учителем, как мои мама, которая преподавала географию, и бабушка, которая была учителем по русскому языку. Я — историк, но, думаю, могла бы подучиться, чтобы преподавать в школе еще и эстонский как государственный язык. Мне бы хотелось поработать с подростками, поскольку это самая трудная и в каком-то смысле самая лучшая работа, потому что ты имеешь возможность влиять своим примером на мысли, на духовные ценности других людей. И это самое милое и приятное, когда бывшие ученики потом приходят и благодарят тебя.
- Что бы вы подарили своим друзьям на память о Нарве?
- Сейчас у меня выбора нет: вышли две мои новые книги о Нарве, на русском и эстонском языках, и я их дарю. Люди действительно очень интересуются Нарвой, и приятно узнавать, что у многих жителей Эстонии есть семейные истории, связанные с Нарвой. Возможно, стоило бы и об этом написать. Еще очень хороший подарок — нарвские рукоделия и изделия ручной работы, которые делают в нарвском центре «Гагарин».
- Каким был самый интересный подарок от нарвитян?
- Мне много всего дарили красивого и приятного, но последний подарок я получила недавно от совершенно незнакомой женщины, нарвитянки — это такой красивый и уютный красный шарф из валяной шерсти, и он сейчас мой самый любимый. Только в Нарве можно получить такой роскошный подарок от незнакомого человека.
- Чему бы еще хотели научиться в жизни?
- Есть мечта научиться водить машину, я не умею. Но когда начинаю учиться, мне становиться так страшно, что хочется, чтобы все пешеходы на это время зашли в дома, желательно — сразу на второй этаж (смеется). И, поскольку это представляется таким опасным для себя и для других людей, думаю, что эта мечта так и останется мечтой.
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Катри Райк CV
Родилась 26 октября 1967 в Тарту, в семье учителя географии и директора школы Хельве Райк и климатолога, декана факультета биологии и географии Тартуского университета Антса Райка. Старший брат — педагог и предприниматель, экономист по образованию Март Райк.
Ирина Токарева