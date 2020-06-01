Валентину Мокиевскому исполнилось бы 70 лет

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Нарвский художник-карикатурист Валентин Мокиевский родился 70 лет назад, 30 декабря.



Мокиевский четырежды получал от «Комсомолки» титул лучшего карикатуриста. Всего за семь лет, с 1988-го по 1994 год, художник создал около тысячи оригинальных работ. Фото: архив редакции

"Рисую карикатуры, уверенный в том, что реальную картину нашего времени потомки увидят только в моих рисунках". Эти слова художник написал незадолго до своего ухода из жизни в 1994 году. Действительно, его творчество многогранно и колоритно отображает различные стороны бытия 80-90-х годов прошлого столетия. Листая страницы печатных изданий того времени ("Pikker",Politsei", "Отчизна", "Комсомольская Правда", "Крокодил", "Новое время" и других многочисленных журналов и газет Эстонии, России и других стран), можно убедиться в прозорливости этих слов художника.

Он никогда не рисовал на заказ, обыгрывая в карикатурах ситуации, которые его волновали, подмечая характерные проявления человеческих вольностей и слабостей. Оказалось, что его карикатуры актуальны и в наши дни. И кто знает, на чём сегодня остановил бы свой взгляд Художник большого и многогранного таланта, неуёмной энергии и творческого потенциала...

Человек очень скромный, он мало рассказывал о своих победах на республиканских и международных конкурсах. И, как нередко бывало у нас с настоящими художниками, широкую известность он получил в мире международной карикатуры, а потом - в родном городе.

Перечень его побед на многочисленных международных конкурсах карикатуры убедителен и объемен. Достаточно сказать,что он трижды был признан лучшим по итогам ежегодных конкурсов карикатуры газетой "Комсомольская правда". Был удостоен главного приза Американской Ассоциации профессиональных бюрократов в Таллинне (Джеймс Борен. “Бюрократическая машина”). Получил бронзовую медаль и денежную премию по итогам международного конкурса в Японии, занял третье место на Международном конкурсе в Болгарии, Корее. Этот список можно продолжать долго.

Сегодня мы смотрим его карикатуры и вспоминаем, каким он был интересным и сильным человеком со своей философией, своими принципами и твердой жизненной позицией, которые помогали ему выстоять и стать тем, кем он стал - карикатуристом мирового уровня.

Валентина МОКИЕВСКАЯ,

Карин ТАЙДРЕ,

объединение нарвских художников “Вестервалли”





