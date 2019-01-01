ФОТО: Изобретение эстонского школьника помогает ликвидировать загрязнения окружающей среды. Как учебная работа превратилась в стартап

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Учащийся 11 класса Таллиннской Мустамяэской гимназии Хенри Пихельгас исследовал свойства торфа для ликвидации загрязнений окружающей среды на поверхности воды. Для этого молодой человек смастерил специальные маты из торфа и испытал их на возможность фильтрации различных масел и нефти, рассказывается в пресс-сообщении Института геологии Таллиннского технического университета.

Когда настало время выбирать тему обязательной исследовательской работы в гимназии, то Хенри Пихельгас – ученик класса с языковым и реальным направлением Таллиннской Мустамяэской гимназии – уже знал, что исследование должно быть посвящено окружающей среде и, помимо педагогов своей школы, помощь нужно будет искать и в университете.



«Я посмотрел предложенный TalTech выбор тем и взгляд остановился на торфе. В сотрудничестве с доцентом Института геологии Таллиннского Технического Университета Малль Орру был составлен материал работы и заголовок – „Использование торфа для ликвидации загрязнений окружающей среды на водоемах“».

«Сегодня загрязнения стали большой проблемой и для их ликвидации с поверхности водоемов необходимо находить новые эффективные решения, в которых торф может выступать в качестве разных фильтров. Также торф на сегодня является мало используемым природным ресурсом и этим применением его значимость должно возрасти», - находит сам автор исследовательской работы.

Работа шла на болоте и дома

Чтобы собрать загрязнение с помощью торфа, Хенри смоделировал специальные торфяные маты, которые после ликвидации загрязнения можно поднимать с воды. Но до этого было необходимо выяснить, с какими качествами торф лучше всего подходит для этого.

Для нахождения лучшего решения молодой человек проанализировал торф четырех разных болот. «Мы использовали пробы торфа из болот Раэ, Нийби, Туй и Соонисте, чтобы сравнить их способность впитывать. Лучший результат дал верховой и сухой торф болота Раэ, чей процент поглощаемости воды оказался самым высоким», - знакомит Хенри с результатами проб.

После этого стали изготавливаться торфяные маты.

«В этом на помощь мне пришел мой руководитель от гимназии – учитель Хели Строом, а также и члены семьи. Необходимо было найти покрывающий материал и в конце концов мы выбрали укрывной материал, используемый в земледелии, потому что он не впитывает воду. Мы экспериментировали с разными размерами и объемами. В итоге пришли к двум объемам – в один мешок мы клали 50 граммов торфа, а в другой – 25 граммов, потому что цель заключалась и в исследовании того, как толщина торфяного мата влияет на место загрязнения. Выяснилось, что одинаково хорошо справляются и тонкие, и толстые маты – тонкие просто впитывают быстрее», - утверждает автор работы.



Для проведения экспериментов автор исследовательской работы использовал рапсовое масло, моторное масло, масло для трансмиссии и нефть. По его словам, торфяные маты сработали со всеми видами загрязнения.

«По части размера мы пришли к заключению, что при использовании торфяных матов необходимо считаться с объемом загрязнения и согласно этому формировать толщину мата. Важно как можно быстрее удалить те вещества, которые представляют опасность для окружающей среды. Самый эффективный подход по ликвидации загрязнений – это покрыть торфяными матами все зону загрязнения».

«Ключевое отличие нашего решения от подобных для сбора масляных пятен в том, что в других используются синтетические материалы, а у нас – органические. Это дает многие возможности для нашего решения – например, повторное использование, производство энергии и т.д.», - поясняет молодой человек.

Также в используемых сейчас методах по сбору масляных продуктов подразумевается одновременное применение большого количества людей, да и к тому же эти методы еще и затратны по времени. «Но с торфяными матами один человек может сделать всю работу».

Из школьной работы родился стартап

Хенри Пихельгас смог успешно представить и защитить свою исследовательскую работу, но его руководитель - доцент Института геологии Малль Орру – надеется, что молодой человек, имеющий такой интерес к науке, продолжит развивать эту тему и она с радостью продолжит сотрудничество с ним. «Пробы необходимо делать дальше», - согласен и сам Хенри.

«Я испытал торфяные маты в домашних условиях, используя для этого специальную емкость, потому что реальное создание загрязнения в водоеме даже не обсуждалось. Но в будущем можно испытать эти маты при ликвидации какого-то возникшего загрязнения».

Работа молодого человека привлекла так много внимания, что Институт геологии дал настоятельную рекомендацию участвовать в программе бизнес-идей STARTERTallinn. Хенри позвал в команду одноклассника Атса Оскара Лаансалу и вместе они создали стартап торфяных матов Deeppeat.

«До сих пор отзывы были очень хорошими. Мы представили необходимые материалы и теперь ждем решения жюри о прохождении в финал», - говорит Хенри Пихельгас. У молодого человека, который еще год проведет на гимназической скамье, есть немного времени, чтобы выбрать для себя специальность. Но уже сейчас Хенри уверен, что это будет сфера естествознания.