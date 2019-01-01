Реклама Подписка Наша редакция

Люди и жизнь / Люди / В стране и мире / РеспубликаФОТО: Изобретение эстонского школьника помогает ликвидировать загрязнения окружающей среды. Как учебная работа превратилась в стартап

Дата публикации: Сегодня, 14:49 Просмотрено: 38

Учащийся 11 класса Таллиннской Мустамяэской гимназии Хенри Пихельгас исследовал свойства торфа для ликвидации загрязнений окружающей среды на поверхности воды. Для этого молодой человек смастерил специальные маты из торфа и испытал их на возможность фильтрации различных масел и нефти, рассказывается в пресс-сообщении Института геологии Таллиннского технического университета.

ФОТО: Изобретение эстонского школьника помогает ликвидировать загрязнения окружающей среды. Как учебная работа превратилась в стартап

Когда настало время выбирать тему обязательной исследовательской работы в гимназии, то Хенри Пихельгас – ученик класса с языковым и реальным направлением Таллиннской Мустамяэской гимназии – уже знал, что исследование должно быть посвящено окружающей среде и, помимо педагогов своей школы, помощь нужно будет искать и в университете.

«Я посмотрел предложенный TalTech выбор тем и взгляд остановился на торфе. В сотрудничестве с доцентом Института геологии Таллиннского Технического Университета Малль Орру был составлен материал работы и заголовок – „Использование торфа для ликвидации загрязнений окружающей среды на водоемах“».

«Сегодня загрязнения стали большой проблемой и для их ликвидации с поверхности водоемов необходимо находить новые эффективные решения, в которых торф может выступать в качестве разных фильтров. Также торф на сегодня является мало используемым природным ресурсом и этим применением его значимость должно возрасти», - находит сам автор исследовательской работы. 

Работа шла на болоте и дома

Чтобы собрать загрязнение с помощью торфа, Хенри смоделировал специальные торфяные маты, которые после ликвидации загрязнения можно поднимать с воды. Но до этого было необходимо выяснить, с какими качествами торф лучше всего подходит для этого.

Для нахождения лучшего решения молодой человек проанализировал торф четырех разных болот. «Мы использовали пробы торфа из болот Раэ, Нийби, Туй и Соонисте, чтобы сравнить их способность впитывать. Лучший результат дал верховой и сухой торф болота Раэ, чей процент поглощаемости воды оказался самым высоким», - знакомит Хенри с результатами проб.

После этого стали изготавливаться торфяные маты.

«В этом на помощь мне пришел мой руководитель от гимназии – учитель Хели Строом, а также и члены семьи. Необходимо было найти покрывающий материал и в конце концов мы выбрали укрывной материал, используемый в земледелии, потому что он не впитывает воду. Мы экспериментировали с разными размерами и объемами. В итоге пришли к двум объемам – в один мешок мы клали 50 граммов торфа, а в другой – 25 граммов, потому что цель заключалась и в исследовании того, как толщина торфяного мата влияет на место загрязнения. Выяснилось, что одинаково хорошо справляются и тонкие, и толстые маты – тонкие просто впитывают быстрее», - утверждает автор работы.

Для проведения экспериментов автор исследовательской работы использовал рапсовое масло, моторное масло, масло для трансмиссии и нефть. По его словам, торфяные маты сработали со всеми видами загрязнения.
«По части размера мы пришли к заключению, что при использовании торфяных матов необходимо считаться с объемом загрязнения и согласно этому формировать толщину мата. Важно как можно быстрее удалить те вещества, которые представляют опасность для окружающей среды. Самый эффективный подход по ликвидации загрязнений – это покрыть торфяными матами все зону загрязнения».

«Ключевое отличие нашего решения от подобных для сбора масляных пятен в том, что в других используются синтетические материалы, а у нас – органические. Это дает многие возможности для нашего решения – например, повторное использование, производство энергии и т.д.», - поясняет молодой человек.

Также в используемых сейчас методах по сбору масляных продуктов подразумевается одновременное применение большого количества людей, да и к тому же эти методы еще и затратны по времени. «Но с торфяными матами один человек может сделать всю работу».

Из школьной работы родился стартап

Хенри Пихельгас смог успешно представить и защитить свою исследовательскую работу, но его руководитель - доцент Института геологии Малль Орру – надеется, что молодой человек, имеющий такой интерес к науке, продолжит развивать эту тему и она с радостью продолжит сотрудничество с ним. «Пробы необходимо делать дальше», - согласен и сам Хенри.
«Я испытал торфяные маты в домашних условиях, используя для этого специальную емкость, потому что реальное создание загрязнения в водоеме даже не обсуждалось. Но в будущем можно испытать эти маты при ликвидации какого-то возникшего загрязнения».

Работа молодого человека привлекла так много внимания, что Институт геологии дал настоятельную рекомендацию участвовать в программе бизнес-идей STARTERTallinn. Хенри позвал в команду одноклассника Атса Оскара Лаансалу и вместе они создали стартап торфяных матов Deeppeat.
«До сих пор отзывы были очень хорошими. Мы представили необходимые материалы и теперь ждем решения жюри о прохождении в финал», - говорит Хенри Пихельгас. У молодого человека, который еще год проведет на гимназической скамье, есть немного времени, чтобы выбрать для себя специальность. Но уже сейчас Хенри уверен, что это будет сфера естествознания.  

Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все