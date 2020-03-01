Нарвитянка Роза Талеева помогает тем, кто столкнулся с болезнью Паркинсона

С января по май этого года Нарвское общество больных болезнью Паркинсона проводит проект под названием «Твое здоровье и безопасность в твоих руках» для членов общества, их родственников и всех желающих. Автор проекта и с февраля 2020 года глава общества Роза Талеева сегодня гость нашей редакции.

Новость изнутри

Общество больных болезнью Паркинсона в Нарве на сегодняшний день объединяет порядка 50 человек. Оно существует с 2010 года, ведет активную работу. Информацию о том, что в Нарве есть сообщество людей с такой болезнью, пациенты получают в основном от своих семейных врачей. Иногда люди стесняются своего диагноза и замыкаются в себе.

В обществе больных болезнью Паркинсона полагают, что лучшее средство от депрессии и одиночества – это общение и активная жизнь. Поэтому руководители общества организуют для его членов поездки на конференции, экскурсии в парки и монастыри, вдохновляют на участие в летних и зимних реабилитационных лагерях Эстонского Паркинсонического союза (куда съезжаются люди со всей Эстонии), ведут деятельность, направленную на пропаганду здорового и активного образа жизни.

Для осуществления всего этого одних только членских взносов, конечно же, не хватает. Что касается поездок обществу помогает Департамент социальной помощи Нарвы, определенную сумму выделяет Эстонский Паркинсонический союз. Но для культурных и образовательных мероприятий требуются средства в большем объеме. На выручку приходят проекты, написание которых с успехом освоила Роза Талеева.

Так, в 2018 году благодаря поддержке проекта «Болезнь Паркинсона не приговор, а новый стиль жизни» члены общества в течение полугода посещали занятия с тренером в бассейне школы «Энергия». Также благодаря проектной деятельности 1 раз в месяц проходили занятия в Школе здоровья, состоялись поездки на конференции, лекции врачей-неврологов.

Уже четвертый по счету проект - «Твое здоровье и безопасность в твоих руках» - Роза Талеева написала сразу для двух обществ – нарвского объединения учителей-пенсионеров и для общества больных болезнью Паркинсона. Он рассчитан на полгода. К сожалению, в связи с чрезвычайным положением в Эстонии проект приостанавливается на неопределенное время. Но, говорит Роза Талеева, как только все «устаканится», работа продолжится.

Роза Талеева рассказывает:

- Новый проект связан со здоровьем и безопасностью — в самом широком смысле слова: безопасность дома, на улице, при общении с другими людьми (например, как защитить себя от мошенников). Это очень важно для наших людей, ведь в основном им 60+, многие живут одни. У нас запланированы лекции врачей, экскурсии, викторина, конкурс буклетов и плакатов, День спорта и здоровья. Очень приятно, что наш проект получил финансовую поддержку от Нарвской горуправы и от Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL) по программе местной инициативы, нас также поддерживает Нарвская городская библиотека, Нарвская больница, Красный крест и Спасательный департамент. В этот раз мы написали так называемый открытый проект – в нем могут участвовать все желающие, в том числе и те, кто ещё не принял свою болезнь, стесняется или скрывает её.

Для того, чтобы проект был успешным, необходима совместная работа группы заинтересованных людей, уверена Роза Талеева: «Сначала накапливаем информацию и материал, обсуждаем, пишем проект на русском языке, переводим на эстонский и отправляем на конкурс в тот или иной фонд, программу».

Татьяна Заморская, консультант некоммерческих объединений ЦУ «Центр развития предпринимательства Ида-Вирумаа», отмечает:

- Роза Талеева и её команда активно пишут проекты, пусть и небольшие, но каждый год, успешно их проводят, а мы всегда готовы им помочь. Я часто ставлю Нарвское общество больных болезнью Паркинсона в пример другим НКО.

По словам Розы Талеевой, наибольшим интересом у людей пользуются мероприятия, на которые приглашаются врачи-неврологи из Тарту и Таллинна. Но и посиделки в кругу членов общества - с чаепитием, чтением стихотворений собственного сочинения, песнями, обменом информации - пользуются спросом. Недавно возникла идея связаться с подобными обществами Санкт-Петербурга.

Роза Талеева подчеркивает:

- Выздороветь уже невозможно, но болезнь можно приостановить. И тут многое зависит от самого человека, его настроя. Болезнь свою надо принять, полюбить и жить с нею в ногу. Важно заниматься физкультурой, много ходить, высыпаться, соблюдать диету.

Деятельность Нарвского общества больных болезнью Паркинсона была отмечена на региональном уровне. Так, Эллен Воронова (Пост), бывшая долгое время его председателем, в прошлом году была представлена на конкурс „Лучшая организация Ида-Вирумаа 2019 и лучший активный гражданин Ида-Вирумаа 2019“ в категории «Лучший активный гражданин, который способствовал развитию общества своего региона». Стать номинантом этой категории ей не удалось, но многолетняя деятельность Э. Вороновой на посту председателя общества была отмечена специальной премией. В феврале этого года в силу состояния здоровья Эллен решила передать свои полномочия Розе.

Кто есть кто

Роза Талеева родилась в городе Горьком (ныне - Нижний Новгород), в татарской семье, где было шестеро детей. Закончила Борское культпросвет училище, получив диплом руководителя хорового коллектива и специальность «клубный работник». Работала в ДК железнодорожников, заочно училась в Ленинградской Высшей профсоюзной школе по специальности «организатор-методист культпросвет работы высшей квалификации». В 1984 году вышла замуж и переехала в Нарву. Работала в ДК им. В.Герасимова заведующей отделом, потом в девятой школе руководителем по интересам. Закончила Санкт Петербургскую Академию постдипломного педагогического образования и получила право преподавать предмет «основы безопасности жизнедеятельности». Перед пенсией два года проработала воспитателем в детском саду.

Другая жизнь

Роза Талеева участвовала в создании Нарвского татарского общества, одного из старейших национально-культурных обществ в Нарве.

В свое время получила награду уездного старейшины Ида-Вирумаа Рейна Айдма как деятель, лучше всего развивающий культуру неосновной национальности. Руководила хором «Нарвамаа». Сейчас помимо работы в обществе больных болезнью Паркинсона является членом Нарвского общества учителей-пенсионеров.

Два простых вопроса:

- Вы говорили о важности прогулок, активного образа жизни. А где лично вы любите гулять?

- По нарвскому променаду, там часто можно встретить друзей и знакомых.

- Что вас больше всего радует?

- Встреча с внуками, их у меня пятеро - две девочки и три мальчика.