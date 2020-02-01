«Эдуард Зеньчик + друзья»

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Или, как значится на афише - ZE + F. Под таким названием в субботу, 14 марта, в А-Art Galerii, что расположена на втором этаже в нарвском торгово-развлекательном центре Astri, открылась выставка молодых художников Ида-Вирумаа.

Увы, открытие, в том виде, как оно изначально планировалось — с музыкой, перформансом, гостями и проч. — было отменено из-за чрезвычайного положения, которое объявлено в Эстонии в связи с коронавирусом. Тем не менее сами «герои дня» - авторы представленных на выставке картин, конечно же, в условленный час появились в галерее.

Сегодня в А-Art Galerii можно познакомиться с творчеством пяти молодых начинающих художников: это Владимир Копылов, Елизавета Савельева, София Ланман, Олег Трофимов, Илья Яковлев — все они родились и живут в Эстонии, конкретно — на Северо-Востоке. Несколько своих полотен представляет и куратор выставки известный художник Эдуард Зеньчик. Известный, заметим, не только своим творчеством (более 60 персональных выставок в Эстонии и за рубежом), но еще и тем, что на протяжении многих лет демонстрирует уникальный для Ида-Вирумаа пример того, как художник может превратить искусство в бизнес и зарабатывать исключительно своим творчеством.

О выставке, о творчестве, о первых шагах в искусстве — в нашем видеосюжете.

Светлана Зайцева

Фото и видео: Светлана Зайцева









