Предпринимательский счет: открыл и «спишь спокойно»

Люди и жизнь / Люди / "Безработным не буду!"

Дата публикации: Сегодня, 10:08 Просмотрено: 96

Если вы не хотите открывать свою фирму, вести бухгалтерию, следить за уплатой налогов, но время от времени подрабатываете, что-то продавая или оказывая услуги, то предпринимательский счет – как раз для вас.

По словам Станислава Пирка, предпринимательский счет хорошо использовать для оказания услуг в небольших объемах, например услуги садовника.

Консультант Нарвского бюро ЦУ «Центр развития предпринимательства Ида-Вирумаа» (IVEK) Станислав Пирк называет появление предпринимательского счета «настоящим революционным шагом» в плане организации и ведения бизнеса.

- Это нововведение появилось в 2018 году. Эстония тут не первооткрыватель, мы использовали опыт Германии, Финляндии, России и некоторых других стран, - уточняет Пирк.- Предпринимательский счет – это возможность для частного лица заниматься малым предпринимательством, но в то же время не связывать себя определенными бюрократическими обязательствами: не надо регистрировать фирму или FIE (физическое лицо предприниматель), подавать декларации, вести учет доходов и расходов, статистическую отчетность, в срок делать налоговые выплаты и проч. – просто потому, что услуги разовые, не на постоянной основе, плата за них небольшая. Например, домашнее репетиторство, продажа мелких сувениров, предметов рукоделия, фотосъемка, ремонт компьютера, ремонтные работы в квартире, подработка садовником летом или няней… Человек получает плату за свой труд и при этом, открыв предпринимательский счет, соблюдает налоговую дисциплину. И, как говорится, «спит спокойно».

Подчеркиваю: предпринимательский счет – это специальный счет, который может быть открыт в банке LHV только на имя физического лица; особенность его в том, что доходы от предпринимательской деятельности, которые поступают на счет, облагаются налогами автоматически.

- Поясните, пожалуйста, примером!

- Предположим, вы заработали 100 евро, кладете их на свой предпринимательский счет, и с этой суммы автоматически снимается 20%. Это совокупность всех налогов, снимаемых с заработной платы. Все, больше никакой бухгалтерии и отчетности от вас не требуется. Оставшееся – ваше. 20% берется до тех пор, пока сумма поступлений на предпринимательский счет не превысила за календарный год 25 000 евро.

- А если превысила?

- Как только на предпринимательский счет за календарный год поступило 25 000 евро и больше, то превышающий этот предел сумма облагается налогом по ставке 40%.

- Человек сам кладет на свой предпринимательский счет деньги?

- Если он оказал услугу физическому лицу, сам. Если оказал услугу (именно услугу, а не продавал товар) юридическому лицу, то надо уведомить юридическое лицо о том, что есть предпринимательский счет, и тогда юридическое лицо обязано платить еще и подоходный налог предприятия (25%).

- Есть какие-то ограничения на величину суммы, которая поступает на предпринимательский счет?

- Как только поступления превышают сумму 40 000 евро в год, предпринимательским счетом пользоваться больше нельзя. Но я думаю, что при таких заработках человек уже и сам всерьез задумается, что ему стоит открыть фирму.

- Что еще важно знать о предпринимательском счете?

- Например, то, что пользователь предпринимательского счета имеет право на медицинское страхование при условии, что уплаченный за календарный месяц в Налогово-Таможенный департамент социальный налог не меньше обязательного минимального социального налога.

- А может предпринимательский счет открыть человек, стоящий на учете в Кассе по безработице в качестве безработного?

- Открыть может, но в таком случае он теряет статус безработного. Причем, вне зависимости от того, поступили на его счет какие-то суммы или нет.

- Не вдаваясь в подробности, давайте подведем небольшие итоги. Итак, кому выгодно открыть предпринимательский счет?

- Тем, кто имеет подработку или хобби, которое можно предложить в качестве услуги, товара, но при этом не требуется предварительных крупных расходов; тем, кто хочет попробовать себя в качестве предпринимателя, но не совсем уверен в своих силах; тем, кто уже занимается малым предпринимательством и хочет легализоваться.

- А есть те, кому он не выгоден?

- Есть. Предпринимательский счет не позволяет списывать расходы на изготовление товаров, закупку материала, необходимого для оказания услуги. Налогом облагается вся сумма дохода. Предположим, вы сшили красивое лоскутное одеяло. Расходы только на материал, синтепон и проч. составили 25 евро, а дороже чем за 40 евро вам его не продать. Так вот налог будет взиматься со всех 40 евро (если ваше изделие все же купили). Что, естественно, обесценивает ваш труд. В таком случае стоит задуматься о другой форме предпринимательства, например, открытии своего FIE.

Предпринимательский счет лучше всего подходит в тех случаях, когда одно частное лицо платит другому частному лицу за оказанные услуги или проданные товары, и для выполнения налоговых обязательств, возникших в связи с полученным доходом.

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Светлна Зайцева