НКО тоже может стать рабочим местом и приносить доход. Но есть нюансы

Люди и жизнь / Люди / "Безработным не буду!"

Дата публикации: Сегодня, 10:00 Просмотрено: 83

На деловом ландшафте Эстонии некоммерческие организации (MTÜ) все активнее заявляют о себе и, конечно, не стремясь соревноваться с бизнес-структурами, тем не менее, демонстрируют высокий уровень предпринимательских навыков. Которые, по мнению консультанта некоммерческих организаций Центра развития предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK) Татьяны Заморской, просто необходимы для развития организации.

Татьяна Заморская: к сожалению, редко кто из нарвских НКО интересуется вопросами, как вести маркетинг, разрабатывать стратегию развития организации и зарабатывать деньги.

Так может ли НКО зарабатывать деньги и стать местом работы, при том таким, которое, что называется, и кормит, и поит?

Татьяна Заморская:

- Может. Но все же не надо забывать, для чего создается НКО. В отличие от коммерческой структуры создание рабочих мест, получение прибыли не является его основной целью и первоочередной задачей. Изначально НКО – это объединение людей, которые связаны какой-то идеей и хотят развивать ее, продвигать в своем городе, регионе или в масштабах всей страны в интересах развития гражданского общества. Подчеркиваю – объединены идеей.

Предположим, нам нравится танцевать, и мы танцуем, объединившись в НКО, организуем концерты, продаем на них билеты, у нас есть заказчики на наши услуги, мы зарабатываем деньги… А как иначе? Ведь мы должны где-то арендовать зал для занятий и для выступлений, платить зарплату руководителю нашего танцевального коллектива… Но разница между нами и бизнес-компанией в том, что прибыль, которую мы заработаем, мы не имеем права превратить в дивиденды и распределить их, она должна быть потрачена на деятельность, прописанную в Уставе НКО, вложена в развитие организации. Например, мы можем купить новые костюмы или участие в мастер-классах, провести семинар или клубный вечер. Но главное – мы должны задаться вопросом: что полезного мы делаем для общества, каков наш вклад в его развитие? Например, я, взрослый человек, плачу за уроки танца 40 евро для того, чтобы занятия для детей стоили 5 евро, а для малоимущих семей были вообще бесплатными.

- То есть зарабатывать некоммерческой структуре не зазорно?

- Без денег нет развития. Но, конечно, есть НКО, которые сами никак не зарабатывают и находятся на дотациях – либо спонсоров, либо государства, либо местного самоуправления.

- Государства?

- Да, государство датирует некоторые НКО, деятельность которых считает необходимой, например, это организации, которые занимаются проблемами ВИЧ-инфицированных, наркоманов. Люди в этих НКО получают зарплаты, это их полноценное рабочее место.

- НКО, которые занимаются коммерцией, – их большинство или меньшинство?

- Меньшинство. И это очень жаль! Мы на протяжении нескольких лет проводили обучающие семинары на эту тему. Увы, в Ида-Вирумаа интерес к ним оказался небольшой. По сравнению, например, с Харьюмаа. А такой формы деятельности, как социальное предпринимательство, в нашем регионе, к сожалению, нет вообще.

NB! На страницах нашего издания в 2019 году на протяжении полугода мы рассказывали о социальном предпринимательстве в Эстонии. См. все выпуски нашего проекта «Истории успеха» на

https://prospekt.ee/editorial-office/13076-menjajuschie-realnost-uzhe-sredi-nas.html

- Но я заметила, что на инфодни по поводу открытия новых программ тех или иных фондов, приходит достаточно много народа...

- Приходят. Причем вижу (а я работаю в IVEK 13 лет), что на инфоднях бывают практически одни и те же люди. Однако большинство нацелено только на то, чтобы узнать о программах, может быть, написать проект, в лучшем случае получить деньги, «освоить» их, и на этом все. Довольно часто слышу: «Можно получить всего-то две тысячи евро, а столько мороки! Даже не будем браться». Хотя есть в Нарве НКО, которые из года в год пишут проекты – пусть и на две тысячи – и таким образом постоянно растут, развиваются. Достойно большого сожаления то, что редко кто из нарвских НКО интересуется вопросами маркетинга, стратегии развития организации.

- Татьяна, если все же люди, учреждая НКО, рассчитывают на то, что будут активно работать и зарабатывать, от каких мифов им стоит избавиться?

- Например, от существующего мифа (сужу об этом по вопросам тех, кто обращается ко мне за консультацией), что есть большая разница в уплате налогов у MTÜ и OÜ. Разницы нет. Все выплаты физическому лицу, с которым заключен договор, что в MTÜ, что в OÜ, облагаются соответствующими налогами — социальный, подоходный, по безработице, пенсионный. Разница лишь в том, что (как я уже говорила), в OÜ ты получаешь зарплату и можешь получать дивиденды; в MTÜ заработанные деньги можно тратить на зарплату и на уставную деятельность.

Светлана Зайцева