Анастасия Волкова в поисках формулы, как превратить творчество в источник заработка

Люди и жизнь / Люди / "Безработным не буду!"

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Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Эту известную сентенцию, которая, как правило, чаще всего звучит из уст представителей творческих профессий, двадцативосьмилетняя Анастасия Волкова, фотограф из Нарвы, считает единственно верным рецептом превращения искусства в источник заработка.

Анастасия прямо говорит, что фотография для нее – не хобби, не занятие в выходные дни, не любимое препровождение свободного времени. «Фотография – это мое все!» – с жаром заявляет девушка. При этом понимая (поскольку есть уже определенный опыт), что сделать фотоискусство своей профессией, которая даст средства к достойному существованию, неимоверно сложная задача.

Расчет был прост

С фотоаппаратом она, по ее собственному выражению, «срослась» еще в школе. (Анастасия родом из Кивиыли, заканчивала местную гимназию.) Бесконечно фотографировала своих друзей, одноклассников, родственников, себя любимую. К ней даже приклеилось прозвище «папарацци» - потому что умела подлавливать неожиданные моменты. Портреты, сделанные Анастасией, подругам ее очень нравились – девушки получались на фото загадочными и красивыми. «Без фотошопа! Просто у меня получалось увидеть их такими», - говорит Анастасия.

Но несмотря на страстную увлеченность фотографией, выбрать ее в качестве будущей профессии сразу после школы Настя не решилась – говорит, из-за неуверенности в себе. И поступила на экономический факультет Института экономики и управления ECOMEN.

- Расчет был прост: получу профессию, устроюсь туда, где можно будет зарабатывать хорошие деньги, и буду спонсировать свое увлечение фотографией, - рассказывает девушка.

Фото: Анастасия Волкова

Училась она хорошо, даже получала стипендию мэра Москвы. К слову, на первую «мэрскую» стипендию Анастасия купила себе хорошую профессиональную фотовспышку. Тогда же случилась и ее первая большая победа – Анастасия Волкова стала призером фотоконкурса, организованного корпорацией Elisa, и в качестве награды получила фотоаппарат Nikon.

Когда у вуза начались проблемы и пошли разговоры о его закрытии, Анастасия забрала документы и решила «по-быстрому доучиться» - закончила Ида-Вируский центр профессионального обучения, получив специальность «организация малого бизнеса». Но по специальности устраиваться не стала. «К этому времени я поняла, что это очень наивные рассуждения – стать хорошим специалистом там, к чему у тебя душа не лежит», - говорит Анастасия.

Естественно, все это время она фотографировала, фотографировала, фотографировала, как фотограф-волонтер участвовала в самых разнообразных проектах, активно посылала свои работы на всевозможные конкурсы. В 2012 году Анастасия Волкова завоевала третье место на республиканском фотоконкурсе «Ты прекрасен, Вирумаа!». В 2013-м получила приз Еврокомиссии в фотоконкурсе «Я и Европа» и завоевала первое место в фотоконкурсе компании Nikon «Дружественная Эстония». Особенно урожайным оказался 2015-й: на фотофестивале «Нарвская осень» фотография Анастасии Волковой была признана лучшей в номинации «Стиль»; Анастасия заняла первое место в республиканском конкурсе «Межкультурный диалог и активное гражданство» и третье место в конкурсе портретной фотографии от знаменитой торговой марки Pentax (на него поступило свыше 1800 работ!); попала на страницы журнала Digital Photographer; ее фотография была представлена на выставке «Награды за экспозицию» в Лувре; стала декабрьским победителем престижнейшего конкурса Sony World Photography Awards, который проводится всемирной организацией фотографии и является одним из самых масштабных соревнований подобного рода.

Подвел эстонский

Наконец, Анастасия сделала решительный шаг и подала документы сразу в два творческих вуза на факультеты фотографии – в Тартускую высшую школу искусства и в Эстонскую академию художеств. Первый тур творческого конкурса в академии (оценивается портфолио) она прошла успешно, несмотря на огромный конкурс и жесткий отбор. А вот на втором туре ее ждало неожиданное фиаско – подвело недостаточное владение эстонским. «Все задания нам проговорили на эстонском языке, и я просто не совсем поняла, что от меня требуется», - рассказывает она.

Вернулась в Кивиыли, встала на учет в Кассу по безработице и уже прицельно искала для себя только ту работу, что связана с фотографией.

- Увы, предложений в этой сфере практически не было. Разве что фотографом на пароме Tallinnk. Дважды ездила в Таллинн на собеседование, но меня не взяли, - рассказывает Анастасия.

В итоге она устроилась администратором в спа-отель «Мересуу» в Нарва-Йыэсуу. (Удивительно, но с эстонским тут проблем не возникало, бегло общалась с постояльцами еще и на английском.) Однако через два с половиной месяца, признается Анастасия, поняла, что 12-часовые смены просто не оставляли времени на творчество, на съемки.

Ушла с работы, поступила в Нарвский колледж Тартуского университета на факультет «молодежная работа» и в этом году уже его заканчивает.

- Настя, а если «простой расчет» опять не оправдается? – пытаюсь я пошутить.

- Вот теперь все будет в порядке, - отвечает Анастасия. - Работать с детьми и подростками мне всегда нравилось, еще в школе была вожатой. Пусть будет запасной вариант. Но фотоаппарат по умолчанию всегда со мной.

Кстати, в стенах родного вуза три года назад она открыла свою персональную выставку. И продолжила пополнять список побед в международных конкурсах: второе место в категории «портрет» Pentax Year Portrait Photography 2016, второе место в Sony World Photography Awards National Awards, первое место в категории «портрет подростка» на платформе Shoot&Share.

Сразу в двух командах

По мнению окружающих, Анастасия Волкова ярко заявила о себе как фэшн-фотограф на проекте Creative Narva, который был инициирован нарвским творческим инкубатором OBJEKT в 2018 году.

Буквально накануне Анастасия вернулась из поездки в Нью-Йорк. Там ей неожиданно предоставилась возможность побывать на творческой встрече с русской моделью, призером телевизионного шоу «Топ-модель по-американски».

- На встрече я познакомилась с девушками-моделями, и на следующий день мы провели фотосессию на Юнион-сквер и в богемном Сохо, - рассказывает Анастасия.

Именно одна из фотографий, сделанных Анастасией в Сохо, стала фотографией месяца в конкурсе Nikon 2018. Целый месяц фотография красовалась на обложке Фэйсбука Nikon Скандинавия, и вдобавок было опубликовано небольшое интервью с Анастасией.

- Из Нью-Йорка я вернулась вся в эмоциях, - рассказывает она. - И вдруг узнаю, что у нас в Нарве начинается фэшн-проект Creative Narva. Это же моя тема!

В проекте Creative Narva участвовали начинающие и уже опытные дизайнеры одежды, стилисты, фотографы, специалисты по пошиву. Команды-участницы формировались непосредственно на проекте и три месяца под руководством менторов – всемирно известных гуру моды – работали над созданием своих коллекций одежды. Задача состояла в том, чтобы сделать успешный конкурентоспособный бренд, способный выйти на реальный рынок модной одежды. Проект заканчивался конкурсом и модным показом, который прошел в нарвской Vaba Lava.

Анастасию Волкову пригласили в качестве фотографа сразу две команды – уже довольно опытная тартуская KUUL design и абсолютный новичок нарвская FORMES. И та и другая стали победителями: бренд модной одежды KUUL design завоевал первое место, FORMES – третье. «Хотелось бы верить, что я тоже внесла в это свой небольшой вклад», - говорит Анастасия.

Фото: Анастасия Волкова

Из Лондона вернулась «убитая и вдохновленная»

Фэшн-редактор известного американского модного журнала DOCUMENT Элис Лефонс, которая приехала на гала-шоу в Нарву, пригласила FORMES в Лондон для проведения съемки и интервью.

- Это было 4 незабываемых дня! - рассказывает Анастасия. – Я увидела, как работают супер-профессионалы международного уровня. Мне разрешили пофотографировать для себя процесс съемки, но с условием, что до выхода журнала я свои фотографии никому не показываю.

- Представляю, какая воодушевленная ты приехала из Лондона!

- Воодушевленная и убитая одновременно! Потому что моя самооценка упала до нуля… Потом отошла, разобралась с собой и поняла, что классическим фэшн-фотографом я быть не хочу; буду искать что-то свое. Но несмотря на внутренний раздрай, главное, что я окончательно утвердилась в своем призвании — фотография!

Фото: Анастасия Волкова

Свой новый собственный фотопроект «Женщины и море» в неожиданно строгой и пронзительной черно-белой гамме Анастасия отсняла летом прошлого года на берегу в Нарва-Йыэсуу. На приглашение поучаствовать в нем откликнулись профессиональные модели из Таллинна и ее знакомые - обычные женщины, которые (по ее словам) «во время съемок становились необычными». Анастасия отослала несколько снимков из этой серии в знаменитый женский журнал VOGUE (издается с 1892 года). И в январе нынешнего, 2020 года, одна из фоторабот Анастасии Волковой появилась в престижной интернет-галерее VOGUE Италия.

И вот уже в этом году лондонская Bridgeman studio заключила с Анастасией Волковой пятилетний контракт на право быть ее представителем в их онлайн-галерее. Большой успех!

«Мой любимый фотожанр — портрет. Наверное, потому, что в нем всегда есть определенный драматизм, передать его - очень увлекательная задача. Да, я стараюсь делать комплиментарный портрет. И вовсе не потому, что хочу угодить заказчику . Просто у меня так настроен глаз, я вижу человека таким, каким он себя сам порой не видит».



Дорожная карта

- Настя, твой список побед, наград и участия в престижных выставках, в том числе международных, достаточно внушительный. Но ты сама как-то обмолвилась, что большинство призов не имеют, увы, финансового эквивалента. Тем не менее ты настойчиво мечтаешь зарабатывать на жизнь именно фотографией?

- Да, хочу, чтобы фотография стала моей работой, а не подработкой или хобби. Пока что на открытие фирмы не решилась, но с мамой мы учредили НКО — это даст возможность писать и подавать проекты в различные фонды, получать финансирование; претендовать на гранты. Имея некоммерческую организацию; буду выставлять счета на оплату своих услуг. Такое тоже случается, - с улыбкой добавляет Анастасия. - Что-то типа «тренировки» перед тем, как начать бизнес.

- Выражаясь современным языком, можешь составить «дорожную карту», которая поможет прийти к коммерческому успеху? Проще говоря, как фотографу прокормить себя?

- Самое прибыльное дело — съемка свадеб. Разброс цен - от 300 до 1,5 тысяч евро за свадьбу в зависимости от пакета предложений. Свадьба -это день, который, как говорится, год кормит. Хорошие деньги приносит проведение мастер-классов, желательно - двухдневных. В Эстонии, например, средняя стоимость однодневного мастер-класса - 200 евро с человека. Мне самой недавно повезло: купила себе двухдневный мастер-класс у знаменитого фотографа в Санкт-Петербурге всего за 180 евро (благо курс рубля упал). Часто фотографы арендуют интерьерные студии, шикарные номера в отеле, берут к себе в компанию визажиста, парикмахера и устраивают фотосессии для рядовых клиентов - по предварительной записи, конечно. Сегодня очень популярна съемка в стиле будуар: молодые девушки дарят возлюбленным свои фотографии, полные красивой сексуальности и эротики. Плюс выпускные вечера — в школах, в садиках, корпоративы и проч.

Главное — фотограф должен заработать себе имя. Собственно, чем я сейчас и занимаюсь. А потом уже, как говорят, имя будет работать на тебя. Совсем другие гонорары и другие возможности.





Светлана Зайцева