Михаил Драгунов: «Не ты выбираешь поэта, а он - тебя»

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Героем литературной гостиной Нарвской центральной библиотеки стал признанный мастер художественного слова Михаил Драгунов, бывший нарвитянин, выпускник театра-студии «16-я комната» Нарвского Дома детского творчества, сегодня - актер Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Михаил – гость нашей редакции.

Фото: facebook

Новость изнутри

В Нарвской центральной библиотеке регулярно проходят встречи в литературной гостиной. Накануне Всемирного дня поэзии, который отмечается 21 марта, речь пойдет о жизни и любовных драмах Афанасия Фета и Фёдора Тютчева – звёзд одной эпохи, подаривших читателям незабываемые стихи о любви. А в конце февраля библиотека пригласила Михаила Драгунова вспомнить «тихого лирика» Николая Рубцова, чьи стихотворения наполнены лиричными, мирными образами.

Полтора часа лирики поэта в исполнении мастера художественного слова в стенах Нарвской библиотеки пролетели незаметно. В конце встречи на глазах у многих слушателей блестели слезы. Драгунов перемежал стихотворения Рубцова цитатами других мастеров слова, которые в свое время давали высокую оценку творчеству поэта. Так, например, известный писатель Валентин Распутин писал в начале 80-х годов: «В поэзии Николай Рубцов, в прозе Василий Шукшин, в драматургии Александр Вампилов — кажется, самую душу и самую надежду почти в единовременье потеряла с этими именами российская литература. И, кажется, сама совесть навсегда осталась с ними в литературе».

Великий композитор Георгий Свиридов говорил о Рубцове так: «Он - памятник эпохе. Это настоящий народный поэт, русский по непридуманности, по неизобретательности самой поэзии. Есть слова, которые только ему было дано сказать. Например, «Поверьте мне, я чист душою…» - и ему веришь». На титульном листе книги стихотворений Рубцова рукой Свиридова написано: "Эту поэзию надо нам свято хранить! Могут сказать: Рубцов - не Пушкин, не Блок... Неважно! Какой он есть - он единственный. Другого — нет!".

Самым известным произведением Николая Рубцова является стихотворение «В горнице моей светло», переложенное на песню. Лирика поэта кажется порой очень простой, даже незамысловатой, но понятной и близкой. Многих привлекает в произведениях Рубцова некая скрытая тайна. Он мог появиться там, где его не ждут, но легко исчезнуть оттуда, где «его любят и уже заварили для него чашечку чая».

Кто есть кто

Михаил Драгунов считает Николая Рубцова своим земляком. Михаил родился в Вологде, однако рождение его было зарегистрировано в Нарве. В Нарве он рос, учился в Пяхклимяэской гимназии, занимался в театре-студии «16-я комната» НДДТ. В детстве каждое лето Михаил проводил у бабушек в Вологодской области, впитывая удивительную красоту тех мест. Юный Михаил воспитывался в окружении вологодских

монастырей и пустынь (пу́стынь — уединённый монастырь – прим. ред.). Столетний дом одного из дедушек Михаила находится в деревне между Кирилло-Белозерским, Ферапонтовским и Галицким монастырями. Одна из бабушек работала заместителем директора по научной части Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Она общалась со многими художниками, писателями и поэтами. Её последнее место жительства находилось недалеко от квартиры Николая Рубцова в Вологде.

Михаил Драгунов:

- Мы иногда ходили по ул. Яшина мимо квартиры Рубцова и бабушка говорила мне: «Миша, запомни, здесь жил и погиб великий поэт». Помню и домик Петра Первого на набережной, рядом с которым стоит памятник Николаю Михайловичу Рубцову. Бабушка всегда акцентировала на нем мое внимание. Поэт стоит с чемоданчиком в руках, в шарфике… Я тогда плохо понимал, что к чему, так как был очень маленький. Спустя двадцать лет, будучи уже жителем Санкт-Петербурга, я вдруг почувствовал, что теряюсь в мегаполисе, что мне нужны новые ориентиры. Бывая в Вологде, познакомился с представителями Вологодского землячества, вступил в него, стал заниматься различными проектами. Для концерта меня попросили исполнить несколько стихотворений Рубцова – и началось!

Сейчас в репертуаре актера около ста произведений поэта, а сам он делает многое, чтобы память о Н. Рубцове сохранялась.

Михаил отмечает:

- Очень сложно сказать, что ты выбираешь поэта, чьи произведения будешь читать. Нет, это поэт выбирает тебя, он начинает мистически звучать в тебе. А дальше все зависит от того, как ты способен воспринять его поэзию. Сейчас я достаточно активно занимаюсь деятельностью, связанную с именем Николая Рубцова. Состою в Рубцовском центре Санкт-Петербурга, являюсь ближайшим другом музея Н. Рубцова в селе Никольское, где он воспитывался в детском доме. Дружу с его дочерью, Еленой Николаевной. Мои друзья,

спонсоры и попечители музея Андрей и Марина Кошелевы восстанавливают дом в деревне Аникин Починок, где происходили события стихотворения «Русский огонёк». Там поэт нашел приют ночью 1963 года, когда шел в Никольское и чуть не замерз.

Михаил Драгунов приезжает в Нарву довольно регулярно. Тут находятся могилы его родителей, здесь он проводит мастер-классы для юных артистов, занимающихся в театральной студии «16 комната», сотрудничает с Нарвской библиотекой.

С большой теплотой вспоминает он педагогов, которые оказали огромное влияние на его жизнь в юные годы: классного руководителя Ларису Александровну Иссерлис, завуча Пяхклимяэской гимназии Зою Манжидовну Ухабакину, учителя английского языка Нину Марковну Кравицкую, руководителя театральной студии «16 комната» Тамару Дмитриевну Мангус.

После окончания гимназии Михаил поехал в Таллинн, в студию при Русском театре, где ему пришлось быть и декоратором, и рабочим, и машинистом по сцене. Спустя два года в 1997 году поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (СПБГАТИ), окончил её в 2002 году. Профессиональную деятельность Михаил начал в цехе мастеров художественного слова «Петербург-концерта». Затем служил в театре Владимира Малыщицкого (ученика прославленного режиссера Таганки Юрия Любимова) в Санкт-Петербурге. Участвовал в спектаклях фонда памяти Андрея Краско. Читает произведения русских поэтов в домах-музеях на специальных программах. С 2012 года

является актёром театра "Русская антреприза" им. А. Миронова. В настоящее время вновь вернулся в «Петербург-концерт».

Другая жизнь

Супруга Михаила - актриса Ольга Драгунова. Они познакомились еще студентами. Сейчас Ольга много снимается, очень востребована в авторском кино. Фильм «Теснота», где Ольга сыграла одну из главных женских ролей, стал лауреатом Каннского фестиваля в 2017 году. За эту роль на международном фестивале в Лиссабоне Ольга победила в номинации «Открытие». В 2018 году стала лучшей актрисой второго плана по версии Евразийского комитета «Золотая арка», снялась в фильме «Дылда», который получил премию Каннского фестиваля в 2019 году. Драгунов очень гордится успехами жены. У пары двое детей, дочери – 16 лет, сыну – 10. Дочери скоро предстоит выбирать

профессию, но, говорит Михаил, глядя на нашу творческую семью, она не хочет заниматься театром, ей ближе анимационное искусство.

Михаил любит приходить в храм и чем-то помогать там: убирать территорию, делать что- то руками. Душа тянется, объясняет он.

Три простых вопроса: - Сегодня вы говорили о том, что вы – вологжанин, земляк Рубцова. В то же время вы росли и в Нарве. Какой город вам сейчас ближе?

- Нарва – город интересный, мистический. Это сейчас он тихий и уютный, в него приятно приезжать после шумного мегаполиса, а в свое время он был Меккой для русской интеллигенции. И сейчас в городе живет очень много талантливых людей. А Вологда вызывает какие-то детские, очень глубокие эмоции. Очень много наслоений в моих ощущениях, все перемешано.

- Как вы думаете сейчас, спустя 20 лет после окончания школы, кем бы вы могли стать, если бы не пошли учиться на актера?

- В юности я хорошо рисовал, мне говорили, что нужно заниматься живописью, но я выбрал театр. Полагаю, мог бы преподавать, быть экскурсоводом, музейным работником. Порой думаю, что хорошо быть сельским священником.

- Вы с женой – однокурсники, актеры. Не конкурируете между собой?

- Нет (смеётся), я так высоко не плаваю. Я снимаюсь только в «ментовских» сериалах, а в авторское кино меня ещё не приглашали. Но я на это не обижаюсь, разве можно обижаться на то, что идет дождь?



Софья Боборенко



