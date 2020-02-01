Алена Богданова, которая привезла в Нарву развлечения для тех, кто любит «шевелить мозгами»

Дата публикации: Сегодня, 12:28 Просмотрено: 307

В начале февраля в Нарве состоялась первая интеллектуально-развлекательная «Игра с Чердака», которую провел таллиннский Клуб умного досуга. Его вдохновитель и руководитель – нарвитянка Алена Богданова сегодня гость нашей редакции.





Новость изнутри

Алена Богданова хорошо знакома тем, кто играет в интеллектуальную игру «60 секунд», аналог знаменитого «Что? Где? Когда?», которая более трех лет объединяет в Нарве людей, желающих «пораскинуть мозгами». Теперь Клуб умного досуга IMClub привез в Нарву новый, более развлекательный формат - «Игры с Чердака».

В современном мире интеллектуальные и развлекательные игры прочно заняли свою нишу. Обычно есть автор или собственник идеи, который по договору франшизы предлагает свои разработки тем, кто хочет заниматься организацией досуга в качестве хобби, приносящего доход, так как участие для игроков – платное. По такой же схеме существует и IMClub. За время работы с самыми разными франшизами (лицензионными играми разного направления) у Клуба умного досуга накопилось много интересных тематических игр, которые по разным причинам не были сыграны ранее. Отсюда и название – «Игры с Чердака», ведь все это время они, образно выражаясь, «пылились где-то там», но пришло и их время. Эти игры не получается предложить игрокам в рамках обычных интеллектуальных серий – таких, как «Ума палата», «60 секунд», JackQuiz, но и не показать их игрокам тоже нельзя.

Алена Богданова поясняет:

- Мы берем самое лучшее из всего, что предлагают по спецпроектам нам авторы франшиз. Все эти игры уникальны, сильно отличаются по темам и типу заданий от уже привычного нарвским игрокам формата «60 секунд», где предпочтение все же отдается интеллектуальной составляющей. «Игры с чердака» созданы скорее для удовольствия и отдыха в приятной компании. Каждую из них мы проводим всего по одному разу, поэтому если на какую-то из «Игр с Чердака» вы не попали, то поиграть в неё «когда-нибудь потом» уже не выйдет. Для участия в игре нужна команда и желание приятно провести вечер среды.

По словам руководителя клуба, в столице в игры «С чердака» играют уже более полугода, нарвитяне же опробовали первую из предложенных игр 5 февраля. Она носила название «Назад в 90-е. Игра для тех, кто выжил». Судя по отзывам игроков, у этой серии есть все шансы завоевать свое место на карте развлечений Нарвы. Было приятно вспомнить давно ушедшие из эфира телепередачи и старые, любимые фильмы, напеть мотивы, которые крутят на «Дискотеках 90-х годов», поиграть в уже подзабытые компьютерные «игрушки», вытащить из глубин памяти, как называли первые широко доступные джинсы («мальвины») или как звучали самые запомнившиеся рекламные ролики («Просто добавь воды!»).

Подобные игры строятся по алгоритму: вопросы демонстрируются на экране, проходит несколько туров, от 20 до 60 секунд на отгадывание и запись ответа, в помощь игрокам - картинки и музыкальное сопровождение. Игра командная, в составе от 2 до 8 человек, три команды, показавшие лучшие результаты, награждаются символическими подарками. Среди тем – «Роковая тема», «Back in USSR», «ужасно депрессивная» игра под названием «Ничто. Нигде. Никогда», «Девочки против мальчиков», игра на тему книг про Гарри Поттера, игры по комедиям, мультфильмам, тематическим кинофильмам и многое другое.

Кто есть кто

Алена Богданова родилась в Нарве, закончила 11 школу (ныне Пяхклимяэская гимназия). С теплотой вспоминает классного руководителя Николая Ивановича Купцова. После школы поступила в Ленинградскую лесотехническую академию им. С.Кирова. Вернувшись в Нарву, работала в разных местах, родила сына Игоря. Воспитывала его одна. Прочувствовав на собственном опыте все сложности воспитания ребенка в одиночку, в 1998 года Алена организовала в Нарве общество одиноких матерей «Emme», которое занималось проблемами неполных семей.

Алена вспоминает:

- Мы помогали в меру своих сил мамам и, кстати, папам, которые в одиночку поднимали детей. Тогда наше общество сотрудничало с Департаментом социальной помощи, была возможность отправлять детей в языковые лагеря на летний период. В этот период я дважды баллотировалась на местных выборах, но, к счастью, не прошла. Иначе бы, наверное, никогда бы не нашла действительно любимое дело.

В 2003 году народ активно уезжал на заработки в западном направлении, рассказывает Алена, и этот пример был заразительным. Но так Алена английским языком не владела, то поехала работать в другом направлении - в Москву.

Там она проработала три года информационным аналитиком. Будучи человеком активным и позитивным, Алена за время своего пребывания в российской столице обросла знакомствами, в том числе познакомилась с людьми, которые как раз начинали заниматься интеллектуальными играми для широкого круга. Игры были спортивного направления: карточные (бридж, преферанс) и клеточные (шашки, шахматы). Сама Алена получила судейские полномочия и организовала воскресный турнир по игре в кинг и преферанс. Она вспоминает, что практически каждые выходные собирались заинтересованные люди, играли турниры, раз в год игроки собирались на большой турнир в Подмосковье. Вернувшись в Нарву, она попыталась организовать турнир по преферансу в нашем городе.

- Турнир состоялся, на него приехали люди из других частей Эстонии, из Санкт-Петербурга, Литвы, Латвии… - рассказывает Алена. - Было много участников, но среди них не было нарвитян. Некоторые заглядывали к нам, но на приглашение присоединиться, отвечали: «Мы как-нибудь в другой раз». Но при таком подходе другого раза может и не быть.

Пока Игорь не закончил школу, семья жила в Нарве, а когда сын поступил в Таллиннский Технический Университет, Алена отправилась вслед за ним в Таллинн. Ещё в Москве она увлеклась фотографией и теперь профессионально занимается рекламной фотосъемкой, у неё в Таллинне фотостудия. Основное направление работы – съемки для каталогов, в основном, зарубежных. Училась она у Игоря Сахарова, фотографа, входящего в ТОП-10 лучших рекламных фотографов мира. Также она любит снимать детей, поэтому традиционно весной занимается фотоальбомами для выпускных групп из детских садов.

Работая в Таллинне, Алена узнала, что её друзья, Леонид Эдлин и Максим Поташев, как раз «запускали» клуб «60 секунд». Таким образом, с 2014 года Таллинн стал первым зарубежным филиалом этого интеллектуального клуба. В Нарву, помня печальный опыт преферансного турнира, Алена рискнула привезти первую игру «60 секунд» только спустя два года. Новый вид интеллектуального досуга не только понравился нарвитянам, но и стал довольно популярным. Теперь каждую вторую среду месяца в клубе «Авеню» собирается по 12-14 команд.

В 2019 году Алена привезла в Нарву ещё одно развлечение - игру-детектив. В ходе этой игры команде предстоит распутать криминальное дело, используя подсказки, показания свидетелей и логику. Игроки отмечают, что в этом развлечении нет интеллектуального барьера, никогда не ясно, какая из команд победит. Сейчас этот проект ждет второго дыхания или перезагрузки, настоящие детективы приглашаются!

Другая жизнь

Алена Богданова увлекается рисованием и рукоделием, умеет держать в руках крючок и спицы, вяжет макраме. Любит длительные прогулки и дважды ходила путем паломников по Пути св. Иаковав Сантьяго-де-Компостела (Испания).

Два простых вопроса:

- В наше время сложно удивить знакомых и друзей каким-нибудь подарком. Что вы предпочитаете дарить близким людям?

- Поскольку я увлекаюсь рукоделием, то научилась плести мандалы. Мандала – это мистическая вещь, ведь во время её создания для определенного человека ты вплетаешь в неё свое отношение к нему, свои добрые пожелания, теплые чувства. И когда такой подарок висит как украшение в доме этого человека, то он выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, это оберег, «око Бога». Я делаю такие подарки не часто, но от души.

- Есть ли у вас домашнее животное?

- Да, но у меня не домашнее, а студийное животное. В моей фотостудии живет зеленоглазая красавица по имени Коша. Почему в студии? Потому, что я провожу там практически все свое время, дома я только ночую. Коше нравится жить в студии ивстречать гостей. Недавно мы с ней даже стали героями подкаста моего знакомого фотографа Светланы Петровой, супруги Игоря Сахарова.

Беседовала Софья Боборенко







