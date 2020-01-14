Мы спросили у нарвитян: надо ли ужесточить наказания за езду в нетрезвом виде и будет ли это иметь эффект?

Дата публикации: Вчера, 17:16 Просмотрено: 610

После резонансной аварии на Сааремаа правительство задумалось об ужесточении наказаний за езду в пьяном виде: более долгие и реальные сроки, лишение прав водителей, впервые пойманных за рулем нетрезвыми, и т.п.

Юлия:

- С одной стороны хорошо, что накажут, а с другой стороны - что, если опьянение остаточное? Допустим, человек выпил вечером, а выехал на машине только на следующее утро, но алкометр все равно показал опьянение. При больших промилле, разумеется, надо наказывать сразу же и сразу отбирать права, а при 0, 2 - 0,5 промилле — не уверена. Еще одна проблема на дорогах, которой надо уделять больше внимания, - это неосторожные пешеходы, особенно дети. Я своим всегда напоминаю: ни в коем случае через переход не бегите.

Владимир:

- Я отношусь к этому положительно - за пьянку надо наказывать жестко. Когда сам был водителем, никогда правил не нарушал, а теперь, когда я по большей части передвигаюсь пешком, порой сталкиваюсь с водителями, которые не притормаживают перед переходом, даже видя, что идет человек с инвалидной тележкой, которому не под силу двигаться быстро. Надо над переходами камеры слежения повесить и обязательно наказывать таких лихачей - алкоголь и вождение несовместимые вещи.

Александр:

- Да, так и надо сделать. Я сам, как водитель, строго соблюдаю все правила. Иногда бывают и пешеходы нетрезвые: какая-нибудь пьяная компания, которая вообще по сторонам не смотрит и приходится долго ждать, чтобы их пропустить - а что делать? Конечно, ответственное поведение должно быть у всех, но водитель должен быть абсолютно трезвым. Может быть, если у водителя остаточное опьянение, его на первый раз достаточно просто предупредить, но во второй раз уже обязательно нужно наказывать.

Александр:

- Думаю, надо ужесточать наказания - в первую очередь для тех, кто не в первый раз попался и не с остаточной степенью опьянения, а с приличной. Для таких рецидивистов самая правильная мера - шоковое заключение. Или же пожизненно лишать их прав. Два варианта. Как водитель я всегда соблюдаю правила, а как пешехода меня дважды штрафовали за переход дороги в неположенном месте - и со второго раза до меня дошло. Так что я считаю, что наказания действенны, и своевременное наказание может спасти чьи-то жизни.

Галина (без фото):

- Думаю, это будет очень правильное решение: лихачей достаточно, некоторые даже на пешеходном переходе не притормаживают. Таких простые штрафы точно не исправят. Может быть, их и тюрьма не исправит, но наказывать все равно нужно: если они еще никого не сбили, то вскоре обязательно собьют. А то, что такие водители обычно обвиняют пешеходов, мол, те неожиданно сами бросились под колеса, это просто отмазка. Если водитель сбросил скорость перед переходом, как положено, аварии никогда не случится.

Опрос провела Ирина Токарева







