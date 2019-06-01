Дирижер духового оркестра Нарвской музыкальной школы Игорь Тен живет в Ивангороде, в Нарве прививает любовь к музыке и уважение к дисциплине

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Духовой оркестр Нарвской музыкальной школы Narva Brass существует всего три года, но успел полюбиться публике. Дирижер Narva Brass Игорь Тен в прошлом году был признан лучшим творческим учителем в городском конкурсе «Учитель года», в январе этого года коллектив был отмечен почетным знаком «Рождественская звезда», которым епископ Лазарь поощряет наиболее ярко проявившие себя юные таланты.

И, наконец, именно духовой оркестр НМШ открыл наш юбилейный День читателя, состоявшийся в субботу в ДК «Ругодив». Сегодня Игорь Тен - гость нашей редакции.



Фото: Игорь Тен

Новость изнутри

Игорь Тен в Нарвской музыкальной школе работает пятый год, и поддержка со стороны города и горожан для него - важный и вдохновляющий момент.

В прошлом военный дирижер, Игорь Тен после отставки работал в Ивангородской музыкальной школе. Потом - сложнейшая операция на сердце, врачи сказали: необходим покой. Два года Игорь Павлович отдыхал, как рекомендовали врачи. «Но для меня сидение дома на диване оказалось невыносимо. Поэтому когда директор Нарвской музыкальной школы Татьяна Гончарова пригласила меня на работу, я согласился сразу же», - рассказывает педагог.

Идея создания при школе духового оркестра принадлежит именно ее директору. Два года шла подготовительная работа, потом при поддержке города были приобретены необходимые для оркестра духовые инструменты.

В сентябре 2018 года состоялась первая официальная репетиция, в феврале коллектив принял участие в концерте в честь 100-летия Эстонской Республики, а в апреле оркестранты уже выступили на фестивале духовых оркестров в Кохтла-Ярве. «Тогда наша программа была еще очень скромной. В 2019 году выступили на фестивале духовых оркестров в Нарве, а в этом году будем участвовать в нем в третий раз», - рассказывает Тен.

В конце марта оркестр отправится в Таллинн на турнир духовых оркестров, в августе поедет в Москву на знаменитый международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня», который проходит на Красной площади. «В рамках этого замечательного фестиваля есть программа «Спасская башня детям», в которой наш оркестр примет участие среди около сотни других детских коллективов. Для ребят это и путешествие, и новый опыт и отличная школа»,- рассказывает дирижер. На День независимости Эстонии, 23 февраля, оркестр даст бесплатный концерт в ДК «Ругодив», на который приглашаются все любители музыки. По словам дирижера, опытные, творческие коллеги, с которыми он работает в НМШ, помогли оркестру стать на ноги. Ведь именно они обучили многих будущих оркестрантов. Например, Борис Паршин, в чьем классе обучаются саксофонисты и флейтисты, играющие в духовом оркестре.

Проблема в том, что ребята, играющие в оркестре, заканчивая гимназию, поступают учиться дальше и уезжают из Нарвы - в Таллинн, в Тарту. А чтобы обучить новых исполнителей, требуется время. Но радует, что бывшие ученики, даже те, кто не связал свою дальнейшую карьеру с музыкой, не расстаются ни с музыкой, ни с духовым оркестром НМШ.

«Трубачи Михаил Трифонов и Эдуард Леннук в свободное от учебы время продолжают играть - в оркестре училища имени Георга Отса. Еще один мой ученик, Александр Волочинков - с абсолютным слухом, закончивший класс фортепиано и за полгода обучившийся у меня игре на трубе, также поступил в технический вуз. И все эти ребята, когда приезжают в Нарву на субботу - воскресенье, обязательно приходят к нам в оркестр. Они будут участвовать в нашем концерте на День Независимости, поедут вместе с нами выступать в Москву и в Таллинн», - рассказывает Игорь Тен.

Далеко не все выпускники музыкальных школ становятся музыкантами, но то, что хорошая музыка становится частью их жизни, делает их культурными, одухотворенными людьми - неоспоримый факт, убежден Игорь Павлович. Очень многое зависит от родителей. Если они убеждают ребенка выполнять все задания, заниматься дома - как правило, даже ученики, не подававшие поначалу особых надежд, со временем раскрываются. А есть и такие, кого родители отправили учиться музыке с единственной целью - чтобы на улице не болтался. «Мы их так и называем - «ходоки». Но и для таких ребят игра в оркестре - это стимул заниматься. Ведь в оркестре им интересно. А я им говорю: если не занимаешься, то и в оркестре играть не будешь. Вот они потихоньку и начинают стараться, партии учить, так я их и подсаживаю на серьезное отношение к музыке», - рассказывает педагог.

Трудно ли бывшему военному дирижеру, привыкшему к армейской дисциплине, руководить школьным оркестром? Разницы особой нет, потому что любой дирижер - всегда диктатор и всегда требует соблюдения дисциплины. Иначе ничего не получится. «Помню, как однажды наш консерваторский курс привели на репетицию Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Это было в большом зале консерватории, мы сидели довольно далеко от оркестра и в какой-то момент начали разговаривать друг с другом. Светланов повернулся в нашу сторону. Ничего не сказал, только посмотрел. Но это был такой взгляд, что мы мгновенно замолчали. Потом он сосредоточился, поднял палочку - и весь оркестр, как один человек, затих и стал смотреть на него. Вот такая дисциплина должна быть в хорошем оркестре», - вспоминает Игорь Тен.

«Я - строгий педагог, но не думаю, чтобы кто-то из детей на меня за это обиделся: ведь все, что делаю - для их же пользы: чтобы были вежливыми, воспитанными, ответственными, хорошо занимались и понимали музыку», - говорит он.

Коллега Игоря Тена Борис Паршин отзывается о нем так:

- Настоящий профессионал, безусловно, трудяга - потому что создание оркестра - это длительная и сложная работа. Плюс надо писать и переделывать аранжировки, что требует массы времени и знаний. Духовой оркестр при музыкальной школе - это настоящее чудо, за такой труд не каждый бы взялся.

Кто есть кто

Игорь Тен одился в Новгородской области, вырос в городе Чарджоу в Туркмении, где окончил семилетку. Потом вместе с мамой переехал на Дальний Восток. После школы отслужил в армии, потом закончил музыкальное училище в Хабаровске, поехал в Москву и поступил в консерваторию на отделение военных дирижеров. А потом - служба в разных уголках бывшего Союза, отставка, должность дирижера военного оркестра Санкт-Петербурга, с которой он ушел из-за проблем со здоровьем. Десять лет Игорь Тен проработал в музыкальной школе Ивангорода, где и набрался педагогического опыта.

- Почему именно такую профессию выбрали?

- Детская мечта. В Чарджоу в городском парке по выходным играл военный оркестр - мы приходили туда с мамой, и я мог целый час сидеть и слушать. В школе со мной учился один мальчик-сирота, детдомовец, мы вместе с ним занимались при школе в музыкальном кружке. И вдруг его взяли воспитанником в этот самый военный оркестр - нам было всего по 11 лет. Когда он первый раз пришел к нам в форме, мы так ему завидовали!

Когда проходил службу в армии, меня сразу взяли в военный оркестр трубачом. И уже только после армии я осмелился поступить сначала в музыкальное училище в Кургане, а потом - в консерваторию.

Другая жизнь

Игорь Тен с супругой живут в Ивангороде, а их дочь со своей семьей - в Петербурге. В свободное время он любит поработать на даче, почитать журналы для автолюбителей.

Три простых вопроса:

- Чем занимается военный оркестр, когда не играет на парадах?

- Военный оркестр нужен постоянно: построения на плацу, разводы караулов, спортивные праздники - солдаты или курсанты бегут кросс, а мы им играем разные полечки. А потом еще в каждый праздник оркестр обязательно дает концерт, исполняет и классику, и эстрадные произведения. Все парады и Дни города, все городские мероприятия - тоже наши. Какой же праздник без оркестра!

- Ваши любимые композиторы?

- Чайковский и Рахманинов. Когда слушаю музыку Чайковского, то буквально растворяюсь в ней. Рахманинов - глобальный композитор. Я выбрал его концерт, когда диплом защищал в большом зале Московской государственной консерватории. Это был незабываемый момент. Вообще я всех русских композиторов обожаю, а еще очень люблю Бетховена.

- Был какой-то яркий момент во время выступлений, который на всю жизнь запомнился?

- Яркие моменты - когда публика благодарит, аплодирует. Их было много, и они постепенно стираются из памяти. Последний, который запомнился: мы исполняли марш «Прощание славянки» на концерте в «Ругодиве» в честь юбилея общества «Надежда» и после исполнения услышали настоящий шквал аплодисментов. Такой благодарной публики, такого единого порыва я давно не видел.

Ирина Токарева

