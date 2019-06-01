Мартин Репинский рассказал в Facebook, что расстался с Сирет Котка из-за ее неверности

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Ярко напомнивший о себе всей Эстонии объяснением в любви на огромном баннере в центре Йыхви депутат Рийгикогу Мартин Репинский рассказал на своей странице в Facebook о своих отношениях с Екатериной Васильевой и о причинах расставания с Сирет Котка, с которой он, к слову сказать, состоит в одной, Центристской, партии.





Фото: Facebook Мартина Репинского.

Приводим опубликованный им текст полностью.

Мы с Екатериной всегда воздерживались от комментариев на тему нашей личной жизни, пишет Репинский. К сожалению, до общественности со стороны Сирет Котка была донесена ложная информация, которая крайне неприятна как нам, так и нашим близким.

Начну с того, почему мы с Сирет Котка разошлись. Это действительно было моим решением. Причиной стали незаконченные отношения Сирет Котка с бывшим мужчиной. Ко мне попали факты, на основании которых она была вынуждена признаться в том, что её длившиеся почти 10 лет отношения продолжались на тот момент, когда мы были вместе. Мне было очень больно, и я понял, что не вижу больше Сирет Котка в качестве своей жены. На тот момент я был старейшиной, и мы решили остаться профессиональными и не объявлять о своём решении сразу, а в марте развестись.

Я не остался один, в какой-то момент мы с Екатериной поняли, что любим друг друга. У Екатерины двое детей, высшее образование, она активна и деятельна как в политике, так и в предпринимательстве, несколько лет она была директором компании Redmond Eesti OÜ. Между нами возникло настоящее чувство, начиная с мая мы начали жить вместе. Дети Кати мне очень близки, иногда у нас ночует мой старший сын Иван.

В течение прошлого года Сирет Котка постоянно писала и звонила не только мне, но и Екатерине. Её целью было развести нас. Я подал заявление в суд на развод. Сирет обещала, что если я его заберу, то она согласится развестись через загс и будет давать мне нашего сына. Этого она не сделала, и я был вынужден снова подать заявление.

Наши отношения с Катей сильные и прочные. Основой каждых отношений являются доверие, честность и любовь. И это именно то, на чём строится наша семья.



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