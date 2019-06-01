Самый популярный нарвский гид Александр Опенко: Нарва – ещё не разработанный Клондайк

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В конце 2019 года Нарвская горуправа провела торжественную церемонию награждения лучших предпринимателей Нарвы 2019. По предложению конкурсной комиссии гид, историк, краевед Александр Опенко был отмечен как один из горожан, внесших существенный вклад в развитие Нарвы в 2019 году. Сегодня Александр Опенко - гость нашей редакции.

Новость изнутри

Александр Опенко получил награду за создание позитивного имиджа города. Городские власти оценили не только его работу с туристами, но и общественную деятельность по знакомству горожан разного возраста – от самых взрослых до самых маленьких - с историей Нарвы и её окрестностей.

Будучи сертифицированным гидом, Александр Опенко разработал восемь авторских экскурсий по Нарве и две – по соседнему Нарва-Йыэсуу, ещё три маршрута он предлагает тем, кто хочет поближе познакомиться с Ида-Вирумаа (Силламяэ, Тойла, Пюхтицкий монастырь). При проведении экскурсий Александр чаще всего использует костюмы, которые зависят от темы: он может предстать и викингом, и монахом, и крестоносцем, и современником барона Мюнхгаузена, чьи веселые приключения произошли, в том числе, и в Нарве. Также Александр читает лекции по истории Нарвы и Нарва-Йыэсуу для слушателей Университета для старшего поколения в Нарвском колледже Тартуского университета, сотрудничает с ЦУ «Нарва Линна Арендус». В месяц, говорит он, выходит по 10-15 мероприятий, причем часть из них он проводит бесплатно.

Сам того не подозревая, Александр нащупал самое модное в современном туризме направление – story branding, то есть рассказ не об истории того или иного места, а захватывающую историю тех или иных людей, проживающих там.

Александр:

- В экскурсии главное – воссоздать историю в воображении слушателя. Мало показать и рассказать о какой-то достопримечательности, здании (тем более, что в Старой Нарве, как известно, мало что сохранилось после Второй мировой войны) – человек посмотрел и тут же забыл. Другое дело, когда экскурсовод рассказывает историю, связанную с тем или иным местом, особенно, если она произошла с людьми, которые известны. Моя идея была в том, чтобы в одном «продукте», если так можно выразиться, смешать немного театра, немного истории, немного филателии, немного нумизматики и прочих вещей. В итоге получается некая театрализованная экскурсия – живая, наполненная духом ушедшего времени.

Проводя экскурсию или лекцию, он не только увлекательно рассказывает истории, но и демонстрирует слушателям изображения давно утраченных видов Нарвы на старинных фотографиях и открытках, монеты, ходившие в Нарве в тот или иной исторический период. В личной коллекции Александра порядка 500 предметов, он активно сотрудничает с другими нарвскими коллекционерами, которые с удовольствием делятся или обмениваются с ним своими сокровищами.

Единственный «старинный» район, сохранившийся в Нарве, считает Александр, – это Кренгольм. Проводя экскурсии по нему, можно не пользоваться вспомогательными средствами, там очень многое находится в «первоначальном» виде, который дает представление о том, как жили люди в позапрошлом столетии.

Александр:

- Известный нам барон Кнопп, вкладывая деньги в строительство мануфактур «под ключ», создавал по всей России по-настоящему передовые для своего времени производства. Нарва же стала его шедевром, здесь дешевая энергия водопадов покрывала все сопутствующие немалые расходы и позволила создать в свое время самую технологически развитую хлопчатобумажную мануфактуру мира. Если же соединить в единый комплекс мануфактуру с льнопрядильным производством под руководством Александра Штиглица и Наполеона Пельтцера (кстати, прапрадеда известной советской актрисы Татьяны Пельтцер) в Ивангороде с Кренгольмом, то речь идет о крупнейшей промышленной агломерации мира начала 20-го века, а вовсе не о провинциальном городке, как принято сейчас думать о Нарве. Полагаю, что район Кренгольма сильно недооценен с исторической точки зрения.

Александр проводит экскурсии на английском, русском и эстонском языках. На его взгляд, главные гости Нарвы – россияне, которые, имея возможность поездить по миру, все же заезжают и в Нарву, а также эстоноземельцы, открывающие для себя город на границе Эстонии и России. Но для того чтобы сохранять этот интерес, всем горожанам и специалистам, работающим в сфере туризма, необходимо прикладывать большие совместные усилия. Тогда на специализированных туристических сайтах наравне с отзывами о Дубае, Лондоне и Нью-Йорке будут появляться положительные отзывы и о Нарве.

Кто есть кто

Александр по основной своей профессии является преподавателем истории. После окончания Пяхклимяэской гимназии получил высшее образование в Таллиннском педагогическом университете (ныне – Таллиннский университет). Во время учебы почти каждый год по программе «Работай и путешествуй» (Work and Travel USA) работал в США. Именно там он приобрел бесценный опыт в разных областях жизни - в том числе, и в сфере обслуживания клиентов.

Александр:

- Когда ты приступаешь в обычном магазине к работе раскладчика товара, а тебе выдают 200-страничную инструкцию по общению с клиентами, ты начинаешь понимать, откуда берутся высочайшие стандарты обслуживания, принятые в Америке, учишься, как нужно работать с людьми. Опыт работы за рубежом на многие вещи позволяет смотреть по-другому, значительно расширяет кругозор.

После окончания университета Александр вместе с женой Викторией, которая является преподавателем немецкого и английского языка, год проработал в Великобритании, в начальной школе, потом молодая семья работала в Германии. Вернувшись в Нарву в 2006 году, супруги пошли работать в нарвские школы.

Александр:

- Я всегда хотел вернуться в Нарву. В Нью-Йорке уже все сделано, а тут, у нас, есть чем заняться, куда приложить силы. Нарве есть куда развиваться и стремиться. Я считаю, что Нарва – ещё не разработанный Клондайк. К тому же пожив в других городах, я понял, что чувствую себя как дома только здесь.

Свою педагогическую деятельность Александр начинал в школе Пеэтри, сейчас продолжает работать историком в Шестой школе. В ближайшее время менять сферу деятельности не собирается, несмотря на явные успехи в качестве гида и лектора.

Карьеру гида он начал в 2013 году, когда городские власти набирали желающих получить соответствующее образование для работы в строящихся тогда казематах бастиона Виктория. Затем, в 2014-2015 годах, Александр прошел курс «Гид по Нарве» в рамках обучения в Нарвском колледже ТУ, сдал квалификационный экзамен и стал сертифицированным городским гидом. Именно тогда он понял, что выбрал правильную профессию, что быть историком – его призвание.

Другая жизнь

В семье Александра и Виктории растет девятилетняя дочь Елизавета. В свободное время Александр любит играть в баскетбол, с удовольствием смотрит по телевизору американский футбол. Среди прочих хобби – чтение. Но в последнее время предпочтение отдает специальной, а не художественной литературе. Увлекается интеллектуальными играми, принимает участие в «Мялумянг» и «60 секунд».

2 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Как вы относитесь к идее воссоздать Домик Петра I в Нарве и сделать там музей города?

- Я полагаю, что это хорошая мысль. Домик Петра всегда был археологическим музеем, выступал хранителем истории города. Замок все охватить, понятное дело, не может. С удовольствием сотрудничал бы, передал бы для временных выставок те артефакты из прошлого Нарвы, что мне уже удалось собрать. В Нарве много людей, увлеченных историей, имеющих хорошие коллекции исторических открыток, монет, других вещей. Думаю, они тоже откликнулись бы.

- Вы хорошо изучили Нарву и окрестности. Какое место стало самым любимым?

- Больше всего я люблю приходить к сухому руслу Наровы у Кренгольма, туда, откуда виден мост Парусинки. Обычно там никого не бывает, и меня это место словно успокаивает.

Софья Боборенко

