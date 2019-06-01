Бывший главный архитектор Нарвы Иван Сергеев: «В Нарве стало так интересно жить, что не хочется уезжать»

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В последний рабочий день Ивана Сергеева в должности главного архитектора Нарвы, 10 января, «НГ» запечатлела его на рабочем месте. В глаза бросилась необычная для чиновничьего кабинета стена, к которой аккуратно прикреплены всевозможные планы, эскизы, фотографии, а также статьи на разных языках - о Нарве.

В оформлении стены рабочего кабинета Ивана Сергеева в Нарве - важные для города проекты, нужный для посетителей визуал и напоминание о том, что город развивается. Ирина Токарева.

- Красиво оформили стену!

- Это - рабочая вещь, а отнюдь не оформление. Ко мне приходят люди на прием, возникает необходимость что-то объяснить, ткнуть пальцем, начинаешь искать нужный чертеж в компьютере... В итоге на стену сначала попала общая планировка Старого города, карта землепользования, карта застройки и карта довоенного Старого города... Хотел было повесить на стены все нужные карты, но места не хватило бы. Зато здесь - все важные для города проекты, это нужный для посетителей визуал и напоминание о том, что город развивается.

А потом еще есть такое мнение, что о Нарве никто не пишет, а если и пишут, то нехорошо. А здесь, на стене - доказательства того, что наш город замечают, и пишут, и думают о нем. Хорошая вещь эта стена! Буду скучать по ней.

- Иван, у вас за плечами четыре года на посту главного архитектора Нарвы. Что за это время удалось сделать?

- Ну, немного меньше - почти четыре года. Что удалось сделать? Во-первых, пришлось перенять и довести до конца некоторые проекты, начатые моим предшественником Пеэтером Тамбу. Другая важная часть работы - детальные планировки, как городские, так и частные. Чтобы помочь нарвитянам ориентироваться в этой важной градостроительной деятельности, в самом начале прошлого года мы опубликовали «Справочник по планировкам Нарвы», где объясняется, какие существуют планировки, как их правильно читать, кому они нужны и зачем, какие деньги в это дело идут, какие типы земли у нас есть, и многое другое - то есть ликбез для активных горожан.

Назрела в таком справочнике необходимость, потому что процесс планирования должен быть публичным - то есть горожане должны знать, где и что строится и, если с чем-то несогласны, подавать свои предложения. Это, к сожалению, пока далеко не всегда так. Справочник на двух языках, иллюстрированный, он опубликован на городском сайте, и у нас в приемной тоже можно взять его почитать.

Если говорить о конкретных проектах, то можно отметить, например, магазин Lidl. Первоначально застройщик пришел и сказал: хотим строить магазин, и он будет выглядеть так. И это была бы достаточно унылая коробка. Но мы сказали: нет, сделайте, пожалуйста, так, чтобы внешний вид магазина был приемлемым для центра города.

После долгих переговоров удалось договориться с девелоперами о проведении архитектурного конкурса. В результат никто не верил, потому что это был конкурс практически только на фасад здания. Но конкурс состоялся. Важный аспект победившего проекта в том, что перед магазином, который вскоре начнут строить, будет что-то вроде мини-площади, где можно и на скейтборде покататься, и с детьми погулять, и просто посидеть. Это то, чего, на мой взгляд, не хватает нашему городскому пространству, в том числе и другим торговым центрам – свое-образной дружелюбной игривости, человеческого масштаба.

- Не знаю, конечно, как было с другими торговыми центрами, но подозреваю, что на все требования архитекторов кто-нибудь в управе всегда возражает: нет, мы так отпугнем инвесторов, пусть строят, что хотят, лишь бы строили!

- Да, тут есть дилемма: нам приходится постоянно балансировать между желанием привлечь в город как можно больше инвесторов и желанием отстоять общественные интересы, которые порой достаточно тяжело сформулировать. Тут важно строить работу на диалоге с бизнесом, а не на конфликте. Я думаю, в большинстве случаев нашему департаменту это удается.

Если вернуться к другим крупным проектам, которые осуществлялись в эти четыре года, то это, конечно, велодорожки, театральный центр Vaba Lava, учебный центр Академии внутренней безопасности, парк к 100-летию Эстонской республики, Стокгольмская и Ратушная площади, сама Ратуша - над последней мы особенно много работали. И все это - командная работа. Конечно, какие-то проекты и инициативы и я придумал лично, но для того, чтобы развитие шло, необходима работа всей управы, и тут приписывать какие-то погоны лично себе не стоит.

- Ряд новшеств, которые появились в Нарве за это время - велодорожки, реконструкция Таллиннского шоссе, сужения дороги на проспекте Кангеласте в рамках программы «нулевой смертности», были поначалу восприняты горожанами в штыки, горуправу резко критиковали. Вам, наверное, тоже досталось?

- Да, это так. Но меня радует, что в целом нарвитяне новшества теперь воспринимают лучше. Если не считать темы дорог, не было каких-то бурных конфликтов. Когда предоставляешь людям информацию, то они, независимо от того, принимают они это или нет, вначале все обдумывают. Резкая реакция неизбежна, когда люди не информированы. Поэтому информирование - это ключ к взаимопониманию. Я знаю, что и мэр, и управа в целом стараются делать эту работу.

- В интервью для радиопередачи Narva is next вы озвучили опасность, которую, наверное, каждый нарвитянин ощущает давно, а в последнее время, в связи с событиями в сланцевой энергетике - особенно остро: в отдаленной перспективе Нарва может потихонечку усохнуть, как это произошло со многими постиндустриальными городами по всему миру. Задумывались вы о том, какой потенциал останется у Нарвы после сворачивания сланцевой отрасли, какие перспективы есть и как к ним двигаться?

- У меня нет готового ответа. Но, по моему мнению, мы до сих пор игнорировали эту проблему. Мы знаем, что она есть, но не обращаем внимания, или не придаем ей должного значения. Это обычная такая человеческая черта: не обращать внимания на какие-то долгосрочные тенденции, пока они обухом по голове не ударят, или же заранее поддаться фатализму, что, мол, все равно мы ничего сделать не можем, так что не будем и дергаться, наслаждаемся, пока можем – главное, что сейчас в тепле. Оба этих отношения к такой огромной проблеме, как истончение города и постепенная утеря им идеи для существования, – в корне неверны.

Конечно, есть стратегия развития города, а теперь еще и стратегия развития культуры до 2030 года. Но до сих пор мы не задумывались комплексно, к чему все эти тенденции, которые вы перечислили, приведут через 20 лет. Чтобы найти ответ, необходимо очень широкое привлечение общественности, до мозга костей демократический процесс, где к обсуждению привлекался бы практически весь город - в Нарве, к сожалению, пока нет культуры так решать вопросы.

- Раз уж речь зашла о стратегиях, поговорим о нашей заявке на титул Культурной столицы Европы. Вы оказались в центре событий: вначале, когда процесс подготовки заявки застопорился, вы были первым, кто заявил: Нарва уже проиграла. А потом сами включились в процесс подготовки заявки.

- Меня заставило заново поверить в целесообразность этой инициативы то, что собралась команда настоящих асов, и с ними имело смысл попробовать. Ни у одного из нас не было даже мысли: главное - участие, а выиграем или проиграем - неважно. Нет, в течение трех месяцев все вкалывали по-настоящему, все работали на то, чтобы выиграть.

- Главный приз Нарва не получила, зато осталась стратегия развития. Что нужно делать?

- Цели нашей стратегии - разносторонняя культура, хорошие возможности для спорта, для начала нового бизнеса (особенно креативного), хорошее место для туристов, сильные международные связи, а также связи с другими городами внутри Эстонии. Например, в ходе подготовки заявки мы завязали сотрудничество с городами Италии, Австрии, Норвегии, но их надо развивать. Надо жить и действовать в соответствии со своей стратегией.

И, если в целом говорить о заявке, то ее результатом стало огромное количество позитива по отношению к Нарве - и это отражают статьи на моей стене. Появились качественно новые культурные мероприятия, туризм ощутимо скакнул вверх. Однажды даже на глаза слеза навернулась, когда я услышал, как один наш выпускник, взвешивая разные возможности дальнейшего обучения, задавался вопросом, стоит ли вообще уезжать из Нарвы, ведь здесь стало так интересно. Вот такие вещи и должны быть смыслом нашей деятельности в городе. Когда слышишь подобное, понимаешь - четыре года прошли не зря.

- Если продолжить тему будущего Нарвы, то, как вам кажется, есть ли у других эстонских городов какой-то позитивный опыт, который мог бы нам пригодиться? Например, есть Валга, тоже приграничный город, о котором долго писали, что он наполнен домами-призраками и приходит в упадок, а теперь этот город заметно похорошел.

- Главный архитектор Валги Йижи Тинтера написал докторскую диссертацию на тему регенерации истончающихся европейских городов, где он как раз описывает, что власти Валги делали для того, чтобы город просто банально не вымер. Валга - первый город, который осмелился признаться себе: да, мы усыхаем, поставить этот вопрос в повестку дня и начать его активно решать. И их общая планировка составлена как раз так, чтобы город остался городом - более компактным, «сгущенным», но красивым и ухоженным. Их ситуация была гораздо хуже, чем в Нарве, но и нам нужно проводить соответствующую мыслительную работу и предпринимать действия.

- Ведь не исключено, что и Нарву в отдаленной перспективе придется «сгущать»?

- Это как раз вопрос, который на основании проведенных исследований должна решить новая общая планировка. И да, тут есть у кого учиться - это общая проблема многих городов в Европе, и все пытаются как-то с нею совладать. Первый шаг к решению проблемы - осознать, что она существует. И Нарве надо просто набраться смелости признаться. И двигаться в правильном направлении.

Наш департамент уже запустил этот процесс своими исследованиями - я имею в виду эмоциональную карту Нарвы, исследование интересов местной молодежи: куда они ходят, какие места любимые и безопасные, какие - опасные, чего не хватает. Это поможет сделать наш город привлекательным для молодых.

Это исследование, в свою очередь, ляжет в основу составления новой общей планировки города, за что сейчас очень активно взялась новый директор Департамента архитектуры Кайе Энно.

- И вот от таких захватывающих новых архитектурных задач вы уходите в Министерство экономики и коммуникаций, на должность советника по устойчивому развитию сферы строительства. Невольно возникает вопрос - не захотелось ли Ивану Сергееву более спокойной жизни?

- Нет, спокойнее мне точно не станет. Мне приходит рассылка Союза архитекторов, и благодаря ей я узнал о министерском конкурсе. Я не искал специально работу, не пытался из Нарвы уехать, но, наткнувшись на эту вакансию, просто не мог пройти мимо. Тем более, что на тот момент в Нарве многие крупные проекты вошли в завершающую фазу, где моя работа, так сказать, сделана, а в Департаменте архитектуры появился новый директор, с которой мы полностью на одной волне.

Тема, которой я буду заниматься в министерстве, интересовала меня, можно сказать, с детства. В школе я написал исследовательскую работу о созданных самой природой удивительных строительных конструкциях, в университете изучал биомиметику. В современном строительстве есть определенная скорость и дешевизна, но не эффективность, с точки зрения использования ресурсов. Природа же во многих вещах намного умнее, чем мы, и может предложить лучшие решения. Это - долгая перспектива, а если говорить о сегодняшнем дне, то есть четкая необходимость жить не против окружающего мира, а в гармонии с ним. И в сфере строительства я буду заниматься именно этой тематикой. Я считаю, что это очень важно.

Ирина ТОКАРЕВА

