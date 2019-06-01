Практика семейных родов становится в Нарве все популярнее

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Следуя доброй журналистской традиции - рассказать, сколько новорожденных появилось в первые минуты (или часы) наступившего нового года в родном городе — мы заглянули в родильное отделение Нарвской больницы.

Первым в новом 2020 году в Нарве родился Леон Корнейчук. Леон — нарвитянин, третий ребенок в семье Кристины и Руслана Корнейчук. Фото: Светлана Зайцева

- 1 января мы приняли одни роды, - говорит Александр Мишенков, заведующий Женской клиникой Нарвской больницы. - В 00.25 на свет появился мальчик, здоровый крепкий ребенок; вес 3 кг 240 г, рост 52 см. Роды прошли успешно. Мама и младенец чувствуют себя хорошо. Мамочка уже вовсю рвется домой.

Малыш появился в семье нарвитян Кристины и Руслана Корнейчук. Несмотря на то, что они еще очень молоды - Кристине скоро исполнится 21 год, Руслану в январе будет 25 («Вот такой подарок на Новый год и к юбилею нашему любимому папе», - улыбается Кристина), - родившийся малыш стал третьим ребенком в их семье. Родители уже дали сыну имя - Леон. «Это наше обоюдное желание — иметь большую семью; так что рождение третьего ребенка мы планировали», - признается Кристина, которая вышла замуж в 16 лет, а в 17 стала мамой, и охотно объясняет: - Руслан рос в многодетной семье, семеро детей у родителей. А вот у меня только один брат».

Кристина закончила Нарвский филиал Ида-Вирумааского центра профессионального образования, по специальности работник склада; до рождения ребенка успела полгода поработать в магазине COOP. Руслан — автомеханик.

Кристина говорит, что в больницу они с мужем примчались на машине 31 декабря в 22.45.

Муж присутствовал и на этих, третьих, родах («Он всегда со мной»), но в палате с женой и новорожденным сыном на этот раз не остался. «Сейчас праздники, детский сад не работает, поэтому он дома с двумя старшими — дочкой и сыном, - объясняет молодая женщина. - Мне бы тоже поскорее домой! У нас с Леончиком все хорошо, так что, надеюсь, скоро выпишут».

В новогоднюю ночь в родильном блоке Нарвской больницы работали доктор Алексей Семыкин и акушерка Марина Матвеева, им помогала сестра по уходу. Впрочем, дежурство в праздничные дни, по словам А. Мишенкова, ничем не отличается от дежурства в будни: «Это наш стандарт - врач, акушерка, сестра по уходу».

Зачем в родзале телевизор

Пользуясь случаем, прошу заведующего Женской клиникой провести небольшую экскурсию по родильному блоку, который находится на 4-м этаже здания Хайгла, 1. В нем три больших родильных зала и палата интенсивной терапии новорожденных.

В родильных залах удобная мебель и множество различных приспособлений, облегчающих женщинам процесс родов, в том числе и большая ванная. В 2019 году больница приобрела уникальную родовую кровать, таких в Эстонии буквально единицы. По словам Александра Мишенкова, примерно четверть стоимости этой кровати (общая стоимость — 20 000 евро) оплачена за счет средств, собранных в Рождественский благовест торговой сети Selver, вторая четверть - частное пожертвование, оставшуюся половину оплатила Нарвская больница.

Милая деталь: кровать - розового цвета. «Выбрали именно этого цвета, так как розовый считается акушерским цветом: он помогает открывать чакры», - объясняет мне опытная акушерка Светлана Кульпина.

Александр Сергеевич перехватывает мой взгляд на большое удобное кресло, стоящее в углу родзала.

- Это для мужей наших рожениц. Скоро повесим большой телевизор, - говорит он.

- Это зачем?!

- Чтобы немного отвлекаться, - с улыбкой отвечает доктор.

Вообще же, по словам Мишенкова, практика семейных родов становится все популярнее в Нарве.

- Если в начале двухтысячных семейные роды составляли 33%, то, например, в 2019 году их было вдвое больше, то есть две трети. Но все равно это самый низкий показатель в Эстонии. За рубежом в родзал родственники могут приходить целыми группами – папы, мамы, старшие дети, сестры, племянницы, свекрови… Мы такого не допускаем и разрешаем быть в родзале только одному человеку по выбору женщины. Прийти или уйти он может в любой момент.

- Присутствие мужа или мамы роженицы врачей не напрягает? Родственники не пытаются «подсказывать» медицинскому персоналу, что надо делать?

- Нет! – сразу же отвечает Александр Мишенков. - Люди ведут себя корректно.

Круглосуточно рядом с мамой

Новорожденного прикладывают к материнской груди прямо в родзале. Через два часа после родов новоиспеченных мам вместе с малышами определяют в палаты.

- Сегодня считается нормой, чтобы новорожденный с первых минут своей жизни круглосуточно находился рядом с мамой; это не пожелание роженицы, а современная практика всех родильных домов Эстонии. Конечно же, мамы круглосуточно получают консультации и советы по уходу за малышом, - рассказывает Александр Мишенков.

В палате с мамочкой и ребенком может находиться отец или кто-то из родственников. С 2019 года все 6 стандартных двухместных палат в родильном отделении Нарвской больницы стали семейными (первую открыли 20 лет назад). «Семейные палаты сделали еще и потому, что к нам приезжают роженицы из Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, других населенных пунктов уезда, и сопровождающим их мужчинам или родственникам теперь не надо ночь напролет дежурить в коридоре или искать транспорт, чтобы уехать домой», - объясняет заведующий. Есть и палата с улучшенными условиями – это двухкомнатные апартаменты, с телевизором, кофеваркой, микроволновкой. Сутки в ней стоят 33 евро.

По словам Мишенкова, в среднем мама с ребенком проводят в больнице 2,5 дня. Хотя в некоторых медицинских учреждениях практикуется очень ранняя выписка - буквально через 8 часов после родов мамочка с малышом могут отправиться домой. «Но мы не сторонники этого. Если у женщины или малыша наблюдаются какие-то осложнения, их переводят в детское отделение больницы», - продолжает доктор.

По одному ребенку в сутки

По словам Александра Мишенкова, в 2019 году врачи Женской клиники Нарвской больницы приняли 361 роды.

В среднем рождается по одному ребенку в сутки, уточняет Александр Сергеевич. Хотя день на день не приходится; бывает, что на свет появляются и по три малыша.

- Конечно, печалит, что с каждым годом рождаемость в Нарве падает, - говорит заведующий Женской клиникой. - Но для этого есть известные и понятные всем причины: в городе все меньше молодых семей. С другой стороны, в этой ситуации есть и свои плюсы: можно сказать, что каждые роды - индивидуальны, роженица и новорожденный получают максимальное внимание и заботу.

Необходимо отметить, что сегодня акушерско-гинекологическое отделение Нарвской больницы оснащено самой современной аппаратурой, позволяющей контролировать состояние роженицы и плода во время и после родов. В отделении работает также Школа матерей, которую посещают беременные, кабинет грудного вскармливания.

- Наши акушерки очень опытные и квалифицированные специалисты, каждая приняла тысячи родов, как, например, Светлана Кульпина и Марина Матвеева, наши лучшие акушерки. Вообще же, случайные люди в акушерстве не задерживаются - слишком велика ответственность, и тяжела работа, - рассказывает А. Мишенков.

Еще одно нововведение 2019 года в Женской клинике, касающееся семей с новорожденными детьми: все врачи, которые работают в стационаре клиники, ведут теперь и амбулаторный прием. Кроме того семьи с малютками могут прийти на Хайгла, 1 (второй этаж) и посетить врача неонатолога.

Немного статистики Нарвской больницы:

2000 год – 889 родов

2010 год – 626 родов

2018 год – 411 родов

2019 год – 361 роды.

В 2019 году в Нарвском роддоме родилось 363 ребенка (хотя 361 роды — были двойняшки): 180 девочек и 183 мальчика. Подавляющее большинство - нарвитяне, но также и маленькие жители Силламяэ Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Таллинна.

Вес большинства новорожденных 2019 года – от 2, 5 до 4 кг. По оценке медиков, большинство малышей рождаются здоровыми.

Средний возраст рожениц увеличился; в большинстве это женщины старше 30 лет.

Стало больше повторных родов.

Светлана Зайцева



