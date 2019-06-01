Дата публикации: Вчера, 11:23 Просмотрено: 143

Департамент статистики сообщил об ощутимом росте потребительских цен в течение 2019 года: к примеру, заметно подорожал бензин, продукты питания - мясо, овощи, мучные и крупяные изделия.

Иллюстративное фото

Замечаете ли вы, что цены растут, и как с этим справляетесь?

Николай:

- Нет, я не чувствую, что цены выросли - за исключением цен на бензин, конечно. У меня машины нет, но я представляю, как это ударяет по карману водителей, особенно таксистов, которым едва ли удастся поднять цену на проезд, потому что конкуренция в Нарве высока. А продукты подорожали максимум процентов на 15, но экономить на еде мы не собираемся: один раз живем, надо себя любить и ни в чем себе не отказывать.

Владимир:

- Разумеется, в первую очередь рост цен на бензин ощущаем. Да и продукты тоже подорожали - возьмите хоть картошку. Говорите, что по данным департамента статистики картошка подешевела? Нет, мы этого не заметили, возможно, в других местах это так. Мясо где подороже, а где и подешевле, молочные продукты мы не едим. Так что в целом для нас подорожание продуктов не очень ощутимо, оно есть, конечно. Но затягивать пояса не приходится.

Лина:

- А они подорожали? Нет, не заметила. Я всегда хожу в этот магазин (в «Призму» - ред.) и мне показалось, что ничего не изменилось. Возможно, потому, что мы живем вдвоем и не берем такого большого количества продуктов, чтобы заметить разницу. Мясо покупаем регулярно, крупы нечасто,

а сахар я вообще не употребляю. Из месяца в месяц я трачу на продукты одну и ту же сумму. Бензином мы заправляемся в Ивангороде, и на три месяца его вполне хватает.

Мария:

- Заметили, конечно, цены каждый месяц растут - может быть, и не слишком резко, на какие-то центики, но для нас, пенсионеров, это ощутимо. Как справляемся? Ищем, выбираем, где что подешевле, приходится каждый раз несколько магазинов обходить. Нет, фотографировать меня не надо, мне, сами понимаете, не хочется, чтобы знакомые узнали, как мне приходится каждый день выкручиваться, чтобы свести концы с концами.

Анастасия:

- Конечно, чувствуется, что продукты подорожали, и некоторые даже намного. Хлеб и тот дороже стал, не говоря уже о крупах, мясе. Поэтому приходится в чем-то себя урезать, живем ведь от пенсии до пенсии. А она не растет так же быстро, как цены. Каждый месяц на продукты мы можем потратить одну и ту же сумму, и ни центом больше. Поэтому всегда следим за скидками, за рекламой и каждый раз покупаем продукты там, где они подешевле.

Опрос провела Ирина Токарева