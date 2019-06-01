ОПРОС. Считаете ли Вы, что и Нарве пора отказаться от новогодних салютов?

Дата публикации: Вчера, 10:25 Просмотрено: 158

Все больше городов по всему миру отказываются от новогодних фейерверков в пользу лазерных шоу и световых украшений улиц, в этом году такое решение принял Пярну, подумывают об этом и другие самоуправления.

Иллюстративное фото



Считаете ли вы, что и Нарве пора отказаться от новогодних салютов?

Мария:

- Мне новогодние фейерверки очень нравятся, всегда смотрю, как во дворе их запускают соседи, а традиционный фейерверк на Петровской площади — очень красивое зрелище, и я считаю, отказываться от него не стоит. В праздники мы вообще в принципе много денег тратим нерационально — елки покупаем и елочные игрушки, подарки дарим, готовим много вкусной еды. Но ведь сколько радости это приносит! Раз в год потратить деньги можно, в том числе и на фейерверки. Это еще и память о детстве.

Сергей:

- Ни в коем случае нельзя отказываться от фейерверка на Петровской площади, дети этого не поймут! Мы каждый год вместе с детьми, а теперь уже — с внуками, в Новый год приходим на площадь посмотреть на салюты, и всегда на площади полно народа, все этого ждут. Это традиция, а нарушать красивые традиции - все равно, что лишать себя праздника. Знаю, конечно, что это обходится городу недешево, но все-таки это один из тех расходов, на который, я думаю, горожанам не жаль потратиться.



Игорь:

- Нельзя лишать себя традиций. В Нарве есть люди с разным достатком, есть и те, у кого в праздник нет денег на развлечения, подарки, богатый стол. А праздник на Петровской, традиция всем вместе приходить к елке, ждать салюта, кричать «ура» - это то, что всех одинаково радует, делает нас счастливее и главное — всех нас объединяет. Новогодний салют - важная часть этого праздника. Если его убрать, можно традицию полностью разрушить. А добрых, объединяющих традиций у нас и так не слишком много.



Тийу:

- Я полностью за то, чтобы город отказался от фейерверков. Во-первых, они небезопасны для окружающей среды, да и ночной грохот далеко не всем в радость. Во-вторых, тысячи евро каждый год за считанные минуты вылетают на ветер в буквальном смысле слова — не только городских, но и из наших карманов. Вместо старой красивой традиции можно было бы создать новую, еще более красивую — каждый год выделять ту же сумму на добрые дела, помощь многодетным, безработным, инвалидам.



Светлана:

- Для меня это вопрос неоднозначный. Понимаю, что отказ от фейерверков — это современный тренд, но лично мне все-таки будет жаль, если новогодних салютов не будет. Но, может, стоит сделать их менее «насыщенными». Потому что в Нарве, как ни в одном другом городе Эстонии, новогодние салюты очень длинные по времени. Нарвитяне одинаково активно отмечают салютами Новый год и по московскому, и по эстонскому времени. Поэтому городской салют мог бы быть скромнее.

Опрос провела Ирина Токарева





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