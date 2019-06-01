2019: Приметы ушедшего года

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Наша газета уже второй год подряд пытается разложить уходящий год «по полочкам». Полочек, напоминаем, 8. Читайте ТОП-8 людей и событий по версии «Нарвской Газеты».

Успех года

Здесь, казалось бы, все просто: Нарва в этом году прозвучала в нескольких громких победах и признаниях.

На Дне города нарвитяне бурно приветствовали команду “Нарва Транс”, которая подарила им радость победы в финале Кубка Эстонии. В уходящем году команда отметила 40-летие, но в прошлый раз почетный трофей привозила в Нарву аж 18 лет назад.

В сентябре триумфально прошествовал по Нарве второй по счету фестиваль Station Narva. Участниками его событий стали 3 093 человека из 15 стран. О нем писали: « самый смелый фестиваль Северо-Востока», «фестиваль элитарный», «эстонцы, иностранцы, московские и питерские хипстеры собрались вместе на границе двух миров»... Жаль только, что костяком аудитории оказались приезжие, нарвитяне на нем отметились лишь в виде «продвинутой тусовки». Зато встреча в рамках фестиваля с российским режиссером Сергеем Сокуровым собрала зал вне возраста и эстетических пристрастий: живая легенда был интересен всем.

И все же первую ступеньку нашего пьедестала мы отдаем представителю реального сектора экономики. Оказалось, что в Нарве действует «Предприятие года Ида-Вирумаа в 2019 году». Им стало паевое товарищество Waldchnep, получившее главную номинацию в ида-вируском конкурсе предпринимательства за постройку собственного здания. Да уж, в кои-то веки в Нарве появился завод, наглядно показывающий, что намерен жить здесь «долго и счастливо».

Разочарование года

В уходящем году в Нарве активно занялись программой повышения безопасности пешеходных переходов, ставшей не очень приятным сюрпризом для многочисленных автоводителей Нарвы. Некоторые участки дорожного полотна на центральных проспектах города заметно сузились. По мнению критиков произошедших изменений это затруднило движение на дорогах. А чего в таком случае стоит ожидать от зимы, которая, никому не отчитываясь, сузит проезжую часть еще? Власти же считают, что ездить по-новому - лишь дело привычки, и скоро все успокоятся. Но на всякий случай начали проводить встречи с населением и обещают сделать их регулярными.



Нарвская больница три года назад подала заявку на создание нового центра здоровья, который можно было построить благодаря республиканскому проекту — соответственно, получить солидное финансирование от государства. В Нарве таких центров должно было появиться два. Однако один из них, Центр семейных врачей под руководством доктора Мишенковой, был построен. А от заявленного ЦУ Нарва Хайгла пришлось отказаться: не набралось нужное количество семейных врачей. В итоге в здании на Вестервалли, 15 (городская поликлиника), в котором сейчас используется только одна его половина, большого оживления по-прежнему не предвидится.

Достается же эта номинация попытке города Нарвы стать культурной столицей Европы. Счастье было возможно, но ковать его надо не 3 месяца, как это произошло в Нарве, а годами, как в Тарту — такой был получен урок...

Событие года

В октябре в Нарвском центре культуры и предпринимательства "Линда 2" открыл свои двери творческий инкубатор OBJEKT, предлагающий широкий спектр современных услуг по продвижению творческого предпринимательства и бизнеса. Причем не только на местном и региональном уровне, но и во всех странах Балтии. " Придется потрудиться, чтобы это дело пошло. Для молодых, которые хотят остаться здесь или вернуться сюда, это супервозможность", – сказала принявшая участие в открытии президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Инкубатор живет и действует, но официальное его открытие еще впереди.



27 марта был арестован руководитель муниципальной фирмы Narva Vesi, председатель правящей фракции горсобрания Алексей Воронов. Дело было доведено до суда и там доказано, что г-н Воронов нарушал «требования осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства», а также неоднократно вымогал и получал взятки в большом размере». Так что полиция безопасности в этот раз оказалась результативней, чем в ряде других попыток по «обузданию нарвской коррупции».

В Нарве 1 октября официально открылся Дом эстонского языка, созданием которого еще в 2016 году озаботилось правительство. Белокаменное здание на Линда,2 готово приютить на своих занятиях всех, для кого эстонский не является родным языком, независимо от уровня владения государственным языком, чтобы изучать и практиковать эстонский язык или просто послушать эстонскую речь. В этом здании теперь располагается и офис Фонда интеграции, переехавшего в Нарву из столицы. Заметный шаг вперед, ведь до сих пор к эстонскому языку «приобщала» нарвитян только Языковая инспекция.

Объект года

26 июля в Нарве окончательно принята сеть вело-пешеходных дорожек. Дело за малым – чтобы пешеходы, велосипедисты и автолюбители привыкли к новым условиям и схемам движения. Согласно плану, озвученному чиновниками в момент запуска проекта, срок его окончания намечался на декабрь 2018 года. А долгожданная дорожка между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, несмотря на уже проводившиеся масштабные работы, появится не ранее 2020 года.

Между пятиэтажными «хрущевками» по Таллиннскому шоссе и детским садом «Пяйкене», то есть почти в центре города, появилась новая улица. Прежде это была узкая внутри-квартальная дорога, по которой, за отсутствием тротуаров, передвигались и люди. Теперь это дорога нормативная, двусторонняя, с тротуарами по обеим сторонам и освещением. Практически новая улица. Названия у нее пока нет, но может появиться, если кто-то из горожан проявит такую инициативу. Жители этого района города преобразованием в целом довольны, единственное, что их смущает — парковок, как обещано, стало больше. А почему так мало тут детских площадок?

Самым же резонансным шагом Нарвы с точки зрения градостроительства наша редакция признала то, что около 70 нарвских КТ начали заниматься реновацией фасадов: именно столько заявлений для получения разрешения на строительство и ремонт фасадов поступило в Нарвскую горуправу с сентября прошлого года по сентябрь нынешнего. Безусловным лидером здесь можно назвать образец сталинской архитектуры, дом на ул. Пушкина,17. Спасибо жителям этого дома от всех нарвитян. Кто следующий?

Человек года

Хорошо известная нарвитянам общественная активистка и организатор Нарвского Базара Валерия Лаврова в уходящем году вновь была на виду и на слуху. Неспроста Валерия стала героиней очередного выпуска проекта режиссера Алены Суржиковой "Истории успеха" на телеканале ETV+. Но, пожалуй, самым важным событием с ее участием стала передача петиции с подписями свыше 900 нарвитян с требованием обеспечить адекватными ресурсами подготовку финальной заявки города на титул "Культурной столицы Европы-2024" мэру Нарвы Тармо Таммисте и городскому секретарю Антсу Лийметсу.

Мэру города, которым 8 апреля 2019 года в результате отставки прежнего мэра Тармо Таммисте стал Алексей Евграфов, по определению положено быть в курсе всех дел и проблем самоуправления. Обновление городского освещения, макет Старой Нарвы, реконструкция пешеходных переходов... Новый городской голова быстро «сориентировался на местности» и регулярно показывает не только осведомленность обо всех происходящих в городе событиях, но и наличие по ним собственного мнения. Особенной же заслугой мэра в уходящем году стало возобновление работы над заявкой города на титул Культурной столицы Европы 2024 после того, как в начале года она была приостановлена из-за отсутствия финансирования. В момент, когда у многих уже опустились руки, мэр создал работоспособную команду, подготовившую заявку в условиях цейтнота, а на ее презентации, по словам коллег, сражался за победу Нарвы «как лев».

Не умаляя заслуг вышеназванных нарвитян, пальму первенства в этой номинации мы отдаем предпринимателю Александру Брокку. Директор Нарвского кожзавода и руководитель промпарка Intec-Nakro, ранее подаривший городу скульптуру Пауля Кереса и буквенный топоним Narva, в этом году отличился завершением 6-летней реконструкции уникального в архитектурном плане здания бывшего мебельного комбината Narova, чьи площади теперь получили культурное и коммерческое назначение.

Открытие года

Выдающийся нарвский пловец Демид Солодов, представляющий Нарву в молодежной сборной Эстонии по плаванию, выигрывает практически все старты республиканского и международного уровня, и к этому горожане уже привыкли. Но этот юноша, ставший лучшим в сборной Эстонии еще и на молодежных европейских Олимпийских играх в Баку и уже выполняющий нормативы для участия в чемпионате Европы среди юниоров (Англия, 2020 год) нацелен на покорение еще более высоких рубежей. А именно мечтает победить в Олимпийских играх. Будем надеяться на это вместе с Демидом и его тренером Сергеем Изотовым.

Все большее развитие в Нарве получает инклюзивное спортивное образование, чьи воспитанники все чаще выходят в победители и призеры соревнований международного уровня. Так, ребята из студии Happy Hearts ("Счастливые сердца") детского центра "Матвейка" в мае привезли призы со всероссийского фестиваля "Инклюзивный танец". А в октябре на международных соревнованиях по паралимпийскому фехтованию, организованных прямо в Нарве руководителем клуба Florett Александром Ларюшиным, два серебра - в фехтовании на шпаге и на рапире - взял нарвитянин Дмитрий Красиков, удостоенный в этом году награды Паралимпийского комитета в номинации “Лучший молодой спортсмен года”.

Однако вне конкуренции в этой номинации — впервые прошедший в Нарве (и частично в Кохтла-Ярве) кинофестиваль KinoFF, на сеансах которого побывало в общей сложности около тысячи человек. Всем желающим предоставилась возможность посмотреть восемь лент, представленных на российском кинофестивале "Кинотавр", познакомиться с французскими фильмами виртуальной реальности (VR), а заодно — и с недавно открывшимся творческим инкубатором "Objekt", пообщаться лично с кинокритиком Антоном Долиным. Смеем утверждать, что продюсеру "KinoFF" Дарье Саар удалось вернуть фестиваль PÖFF (чьим спутником является KinoFF) в Ида-Вирумаа.

Проблема года

Тема макета Старой Нарвы Федора Шанцына, потерявшего место своего постоянного размещения в связи с предстоящей реконструкцией ратуши, стала чуть ли не главной в материалах местных СМИ. Куда только ни предлагали неравнодушные люди пристроить этот макет и даже построить для него отдельное здание... Сколько заседаний, собраний и встреч было посвящено этому вопросу! Но в итоге Нарвский музей, городские власти и создатель макета выработали компромиссное решение - разместить макет в музее (или в качестве временной меры — на арендованных площадях), который помимо этого примет на работу Шанцына.

Судьба Нарвской Александровской церкви продолжает постепенно решаться при помощи государственных средств. Аварийная ситуация в церкви, где из-за угрозы обрушения балконов закрыт вход в основное здание, может быть устранена уже к началу летнего сезона 2020 года. Работы осуществит Riigi Kinnisvara AS, правительство Эстонии выделило на это 844 тысячи евро. Богослужения в данный момент проходят в отреставрированной в 2006 году колокольне.

На роль лидера в данной номинации, на взгляд, редакции «НГ», претендует нынешняя ситуация со сланцевой энергетикой в Эстонии, стабильность которой предрекают лишь на ближайшие пять-десять лет. Это хоть и небольшое, но утешение. А еще — надежда на изменение курса. Ведь ни ветряки, ни солнечные батареи не покроют потребность страны в электроэнергии, а строительство атомной станции, как один из альтернативных вариантов, займет годы.

Утрата года

Среди покинувших мир живых, о ком мы не можем не скорбеть, закрывая двери 2019 года, такие известные нарвитяне, как Леонид Зубов, Леонид Пелешев и Райво Мурд.

Председатель спортивного клуба инваспорта «ОРДО» Леонид Зубов, награжденный Орденом Мужества Российской Федерации за участие в супермарафоне Санкт-Петербург - Алма-Ата, где он представлял Эстонию и проехал на инвалидной коляске 9 тысяч километров, стоял у истоков создания клуба и развития инвалидного спорта в Нарве. На счету у Зубова более 20 лет занятий различными видами инваспорта и более 100 медалей, участие в трех паралимпиадах и 4 место в 1998 году на олимпиаде в Нагано в составе национальной Эстонской сборной по санному хоккею. Не удивительно, что к властям Нарвы поступило обращение о том, чтобы достижения и заслуги Леонида Зубова отметить посмертно.

Большой утратой стал и уход из жизни Леонида Пелешева - мастера FIDE, руководителя шахматного клуба Maletäht, работающего в Нарвском доме детского творчества, организатора многих ежегодных турниров, включая международный турнир “Шахматные звезды Балтийского моря”, на который съезжаются школьники из нескольких стран. Воспитатель и учитель целой плеяды успешных шахматистов, Леонид Пелешев всегда старался устроить детям праздник, доказательством чему — шоколадные турниры - детские праздники с представлениями и угощением.

Возглавлявший с 2007 по 2013 год городское собрание Нарва-Йыэсуу Райво Мурд затем, до 2014 года, был мэром курортного города. С 2014 года до конца 2016 с перерывом в 2013-2014 годах снова руководил горсобранием. А нарвитяне помнят и то, что в середине 1990-х

Райво Мурд руководил Нарвой. В 2018 году, в честь 100-летия Эстонской Республики, городская управа Нарвы наградила Райво Мурда за вклад в развитие города.

Поздравляем вас, дорогие друзья, с новым, 2020-м годом! Успехов вам, здоровья, личного счастья! И чтобы все хорошее, что происходит в Нарве, коснулось и лично вас!