Антон Хаманов и Федор Шамонин, которые хотят связать Нарву с международным движением «Что? Где? Когда?»

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2019 год ознаменовался появлением в Нарве Клуба интеллектуальных игр, члены которого не просто играют в «Что? Где? Когда?», но и учатся делать это результативно. Организаторами клуба стали Антон Хаманов и Федор Шамонин, новые жители Нарвы, приехавшие в наш город на постоянное место жительства из Санкт-Петербурга. Сегодня они – гости нашей редакции.

Новость изнутри

Клуб интеллектуальных игр начал свою деятельность в Нарве почти год назад – в начале февраля 2019 года. За неполные 12 месяцев в Нарве было организовано 16 официальных и два неофициальных синхронных турниров по «Что? Где? Когда?» («ЧГК»), прошло шесть турниров по «Своей игре» (спасибо кафе «Муна» и Брониславе Пупкевич за возможность проводить соревнования) в рамках внутренних соревнований клуба, а также большой отборочный турнир на Кубок Мира по «Своей игре». Своими силами был организован и проведен турнир по другим интеллектуальным играм - «Брейн-Рингу» и «Квизу». Впервые команды из Нарвы представляли город на чемпионате Эстонии по ЧГК и на международном фестивале «Кубок Мюнхгаузена» в Латвии. Для всех желающих состоялось более 30 регулярных тренировок в Нарвском колледже Тартуского университета, который предоставляет для них свои помещения бесплатно.

Все это стало возможным благодаря двум энтузиастам и любителям «пораскинуть мозгами» - Антону Хаманову и Федору Шамонину, которые познакомились будучи студентами Нарвского колледжа Тартуского университета.

И Антон, и Федор имеют опыт участия в интеллектуальных играх со школьной скамьи. В Санкт-Петербурге на протяжении последних 20-30 лет есть замечательная традиция поиска и привлечения к игре «Что? Где? Когда?» любознательных старшеклассников, некоторые из которых со временем становятся постоянными игроками различных клубов. Увлечение интеллектуальными играми - это давно и прочно устоявшийся вид досуга для питерцев, впрочем, не только для них. В «Что? Где? Когда?» играют на русском языке; соответственно, везде, где есть русскоязычная диаспора, народ хочет попробовать свои силы. Существует Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК), благодаря которой по всему миру можно играть в интеллектуальные игры, а также видеть результат – в международном рейтинге, где за последнее время появились и результаты (вполне приличные!) нарвских команд. С результатами можно ознакомиться на сайте hptts://rating.chgk.info

Как возникла идея организовать подобный клуб в Нарве?

Антон Хаманов:

- В Нарве не так уж много вариантов досуга, а основные ниши давно и прочно заняты; полагаю, что влиться в давно сплоченную спортивную команду не так уж и легко. В поисках содержательного досуга мы с Федором сходили на игры «Мялумянг», «Квиз», «60 секунд», проводимые в Нарве. И решили сами заняться со студентами подготовкой к интеллектуальным играм и их проведением.

Федор Шамонин:

- У меня есть опыт проведения подобных тренировок в Санкт-Петербургском государственном университете, я уже знал, что и как надо рассказывать людям, как помочь им научиться понимать логику вопросов и «брать» их. Поэтому мы позвали студентов НКТУ на тренировки. В первую очередь (что показательно) откликнулись приезжие, а не местные студенты. Сложилась студенческая команда. Но на тренировки стали активно ходить и взрослые люди, играющие в «60 секунд», поэтому клуб вырос из первоначальной «студенческой» задумки.

Обычные турниры в Таллинне собирают 10-12 команд, 60-70 человек (там клуб ЧГК работает более 20 лет), в Нарве за год сформировалось порядка 4-6 команд (25-30 человек), которые показывают достойные результаты в международном рейтинге. Инициаторы клуба полагают, что за прошедшее время у них получилось создать продукт, который может заинтересовать и тех, кто желает достигать результатов в спортивном варианте ЧГК, и тех, кто относится к играм больше как к полезному развлечению.

Антон сам пишет вопросы, например, все туры «Своей игры» подготовлены именно им. В рамках клуба приветствуются инициативы других членов. Так, например, состоявшийся осенью турнир по «Брейн-рингу» был организован, подготовлен и проведен силами Ивана Василяко.

Федор не оставил свою идею по продвижению ЧГК среди молодежи. На помощь ему пришел Нарвский молодежный центр, на базе которого он тоже проводит тренировки.

Федор Шамонин:

- Уже организовалась одна команда, но хотелось бы привлечь больше ребят, поэтому мы планируем пройти по нарвским школам и пригласить заинтересованных школьников к нам в клуб.

Одной из целей создания Клуба интеллектуальных игр стало желание Федора и Антона связать Нарву с международным движением ЧГК. До этого года Нарва как город была видна эпизодически в международных рейтингах (существовала когда-то одна команда), да и в эстонском ЧГК нарвитян не было давно видно. В 2019 году Антон привез на чемпионат Эстонии команду из Нарвы впервые за 15 лет. Тем же составом они впервые приняли участие в турнире в Латвии.

По словам Федора и Антона, на тренировку в НКТУ может прийти любой желающий. Тренировки начнутся во второй половине января и будут проходить по вторникам с 17 до 20 часов. У Клуба есть своя группа в Фейсбуке www.facebook.com/groups/572599776588160/ref=bookmarks .

Кто есть кто

Антон Хаманов родился в 1981 году в Санкт-Петербурге, в начале 2000-х закончил Институт точной механики и оптики (который позже был переименован в Санкт-Петербургский Технический университет), получив специальность «экономист по расширенному курсу с уклоном в программирование». Затем, попутешествовав с женой по разным городам и странам, остановили свой выбор на Эстонии - из-за близости к Санкт-Петербургу — и приехали сюда. Имеет небольшой бизнес, связанный с рекламой в интернете. Пожив пару лет в Силламяэ, переселился в Нарву, так как жизнь здесь все же «понасыщеннее». В Эстонии Антон решил продолжить обучение по специальности «IT-технологии», однако спустя время понял, что это не совсем сфера его интересов. В настоящее время он получает степень магистра в Эстонском университете предпринимательства «Майнор» по специальности «управление предприятием».

Федор Шамонин родился и вырос в Санкт-Петербурге, там же окончил среднюю школу, поступил в Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «свободные искусства и науки». Однако год назад приехал с сестрой в Эстонию и сейчас является студентом НКТУ по специальности «педагог в многоязычной школе». Первый год обучения был полностью посвящен изучению эстонского языка. Сейчас Федор слушает лекции на русском, эстонском и английском языках.

Антону повезло тренироваться у энтузиаста интеллектуальных игр Игоря Сафронова, у известных игроков ЧГК Михаила Дюбы и Михаила Басса. Федор тренировался у Михаила Скипского, участвовал не раз в массовом школьном турнире «Молодежный Кубок мира», в 11-м классе попал в общепитерскую школьную команду, которая на тот момент имела титул чемпиона РФ по школьному ЧГК. В составе этой команды Федор в 2015 году выиграл Школьный чемпионат Европы по ЧГК. Сейчас он продолжает играть, каждый год посещает студенческие чемпионаты России и Европы.

Среди интеллектуальных игр самым значимым считается ЧГК – это как чемпионат мира по футболу, говорят, улыбаясь, мои собеседники, остальные дисциплины считаются сопутствующими.

Обычно на крупных турнирах идут сразу несколько игр, поэтому они являются довольно тяжелыми с точки зрения нагрузки и выносливости игроков, которые сражаются с соперниками целый день по разным дисциплинам. Команда Федора играет и в «Брейн-ринг», где показывает хорошие результаты: третье место на чемпионате РФ (принимают участие 64 команды), второе – на чемпионате Европы.

Другая жизнь

Помимо интеллектуальных игр во всем их разнообразии, Федор очень увлекается кино, посвящая ему много времени. Любит путешествовать, пару раз делал это автостопом – проехал по Европе и по Кавказу.

Антон увлекается летней рыбалкой, правда, ещё не совсем освоил этот процесс в Эстонии, поэтому предпочитает посещать известные ему места под Санкт-Петербургом.

Один простой вопрос:

- Вы стали нарвитянами не так давно. Как вам Нарва после Санкт-Петербурга?

Федор: Честно говоря, мне не хватает ещё одного кинотеатра, как минимум. В Нарву привозят довольно мало фильмов, поэтому иногда приходится ездить в Тарту или Таллинн, чтобы посмотреть хорошее кино.

Антон: Я бы не стал сравнивать Нарву с Питером, уместнее сравнить её с подобными небольшими городами Северо-Запада России, где я имел опыт проживания. Замечу, что условия жизни в Нарве на порядок выше. Федору не хватает второго кинотеатра, а жители подавляющего большинства малых городов с таким же числом населения, как в Нарве, мечтать не смеют об одном. Здесь есть торговые центры, работающий стадион и ледовый холл и т.д.– словом, мне, как любителю небольших городов, жизнь в Нарве кажется очень привлекательной.

Софья Боборенко



