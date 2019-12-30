Евгения Зеленская: для меня стихи – терапия

Дата публикации: 30-12-2019, 12:08 Просмотрено: 376

В кафе Нарвского колледжа Muna состоялась презентация поэтического сборника Евгении Зеленской «Обнажённость».

Евгения Парв (Зеленская) – журналист, фотограф, госслужащий, поэт и мама трех сыновей – сегодня гость нашей редакции.

Новость изнутри

Встреча получилась очень душевной. Автор читала свои старые и новые стихотворения, рассказывала о себе и моментах, которые её подвигают к творчеству, делилась своими мыслями. Сборник «Обнажённость» появился на свет почти случайно. Будучи человеком, влюбленным в поэзию, и пишущим автором, Евгения в статусе волонтера и участника международных поэтических фестивалей в Тарту и Пярну познакомилась с Игорем Улангиным из России, художником – графиком, владельцем небольшого издательства. Он любит поэзию, к тому же имеет свою типографию, поэтому у него есть возможность (и желание!) бесплатно или совсем недорого издать небольшими тиражами книги тех авторов, которые затронули его душу. Послушав Женины стихи, Игорь загорелся идеей издать небольшой сборник её произведений. Первый тираж быстро разошелся по знакомым и друзьям, после чего пришлось заказывать еще один.

Сборник «Обнажённость» - это, по определению автора, стихи о внутренней свободе, о женской душе, о честности и смелости предстать перед миром таким, каков ты есть. По словам Евгении, сборник стал результатом завершенного этапа жизни, в котором рассказывается о личных переживаниях и становлении отношений между двумя людьми.

Все тексты, написанные верлибром (свободным стихом – прим. ред.), созданы в период с 2016 по 2019 год и посвящены, по сути, «одному человеку, подарившему мне любовь», - написано в предисловии. Стихи – абсолютно личные и очень откровенные.

Женя Зеленская:

- Некоторые люди думают, что верлибром пишут те, кто не умеет рифмовать. На самом деле, это заблуждение. У меня есть много рифмованных стихов, написанных несколько ранее. Но среди поэтов есть понимание, что можно писать и верлибром, который дает настоящее внутреннее освобождение. Для меня это – творческий эксперимент, путь к свободе.

В 6 лет Евгения написала свое первое стихотворение «Тимошка», посвященное котенку. Писала стихи в отрочестве. Став студенткой, публиковалась в университетском поэтическом сборнике, на различных сетевых ресурсах, в международном альманахе «Среда». Она считает, что единственная возможность для женщины в этом мире выстоять – это творчество, неважно, в какой сфере: живопись, ку-

линария, поэзия...

Сама Женя не называет себя поэтом.

Женя Зеленская:

- Стихи для меня – терапия. Они спасали меня каждый раз, когда возникала трудная жизненная ситуация. Когда было очень плохо, я просто читала стихи – вслух, своим детям. Меня это внутренне успокаивало. Читая вслух чужие стихи, ты «проживаешь» тот момент - боль или радость - который тебе близок. Ты понимаешь, что кто-то это уже чувствовал, поделился своими ощущениями с миром - и тебе становится легче, ты понимаешь, что ты не один. Второй вариант – когда пишешь сам. Когда было очень плохо или хорошо, я трансформировала свои мысли и ощущения в слова. Получалось, как будто мне разрешили выговориться, словно на встрече анонимных алкоголиков (смеётся).

Кто есть кто

Официальная фамилия Евгении по второму мужу – Парв, но известность она получила ещё под предыдущей фамилией - Зеленская, поработав практически во всех ида-вирумааских СМИ, в том числе и в газете «Виру Проспект». В это же время она активно занималась профессиональной фотосъемкой как для газет и сайтов, так и для частных лиц. Сегодня фамилия Зеленская стала её творческим псевдонимом.

Своей родиной Женя называет земли под городом Урюпинском (Волгоградская обл, Россия), откуда родом её мать и отец, хотя родилась в Кировограде (Украина). Её отец был военным, в 1987 году, накануне развала СССР, семья оказалась в Эстонии. Евгения окончила школу в Кохтла-Ярве, потом училась в Таллинне – в Социально-Гуманитарном институте, в Таллиннском университете, на отделении русской филологи, но обучение не закончила, так как вышла в 18 лет замуж, родила ребенка, и пришлось зарабатывать себе на жизнь. Уехала работать в США, потом пожила в Санкт-Петербурге, вернулась в Эстонию. Работала журналистом практически во всех региональных ида-вирумааских изданиях, вновь уехала в Таллинн, была корреспондентом газет «Молодежь Эстонии», «Вести недели», трудилась на телевидении, была редактором русскоязычного DELFI.

К 33 годам Евгения поняла, что необходимо получить высшее образование и поступила в Нарвский колледж Тартуского университета на

специальность «организация работы местного самоуправления». Кстати, училась на эстонском языке. Защитила диплом и получила предложение стать руководителем отдела по связям с общественностью Идаского Спасательного центра, где сейчас и продолжает трудиться.

А также Евгения Парв является редактором газеты «Вестник Йыхви».

Другая жизнь

Евгения – мать троих детей. Старший сын, 21-летний Георгий, живет и работает в Таллинне. Младшие дети – Демьян и Семен, шести и четырех с половиной лет (их она родила во время учебы в НКТУ) - ходят в детский сад.

По словам Евгении, сейчас у нее период, «когда все хорошо», но есть мечта - выспаться. Каждый день ей приходится тратить полтора часа на дорогу до места работы и обратно. Если бы не было необходимости зарабатывать на жизнь, признается Женя, она бы, вполне вероятно, написала повесть. Интересная идея есть, но бытовых хлопот, отнимающих время и силы, слишком много.

Есть желание заняться с Игорем Улангиным созданием малой антологии эстонской современной поэзии. Евгения готова сделать подстрочник с эстонского языка, а там уж за дело возьмутся известные российские поэты.

Мечтает жить в своем доме и иметь время на занятия творчеством.

2 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Ты любишь эксперименты?

- Как многие, и люблю, и боюсь. Эксперименты бодрят, это драйв. С другой стороны, всегда есть страх не достичь положительного результата.

- Знаю, что твой путь изучения эстонского языка был не прост...

- После школы уровень моего эстонского оставлял желать лучшего, но для работы в русскоязычных медиа его как бы хватало. А вот когда я поступила в Нарвский колледж, где обучение проходило на эстонском, было очень сложно! Но я справилась. Можно сказать, что я овладела эстонским языком в Спасательном департаменте. Признаться, когда меня туда позвали, были сомнения, справлюсь ли. Меня

очень поддержали коллеги. Это к разговору о том, что русских никуда не берут на государственную службу. Берут, помогают, прощают твои ошибки – и коллеги, и эстоноязычные журналисты.

Софья Боборенко