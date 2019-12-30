Елена Сергейчик: философия дает возможность смотреть на мир с большей перспективой

Дата публикации: 30-12-2019, 11:41 Просмотрено: 383

Нарвскому обществу древностей имени Генриха Ганзена исполнилось 5 лет. Сегодня у нас в гостях член этого общества доктор философских наук, профессор кафедры философии образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Елена Сергейчик.

Елена Сергейчик. Фото: Светлана Зайцева

Новость изнутри

«ВП» не раз писал на своих страницах о Нарвском обществе древностей им. Г. Ганзена. Напомним, это НКО учредили семеро нарвитян, увлеченных историей Нарвы и её окрестностей. По словам организаторов, главной целью общества является сохранение и популяризация истории Нарвы. Для этого общество древностей, прежде всего, сосредоточилось на активной издательской деятельности. Члены общества два раза в год выпускают историко-краеведческий альманах; к пятилетию из печати вышел уже восьмой по счету. Стараниями общества уникальная книга «История города Нарва» Генриха Ганзена, который в середине XIX века возглавлял Нарвское Археологическое общество (второе название - Нарвское общество древностей) была впервые переведена с немецкого на русский язык, переиздана и снабжена двумя дополнениями 1864 года с добавлением богатого иллюстративного материала. Выйдя в 2016 году из печати, «История» Ганзена вновь стала настоящей библиографической редкостью. Через два года, в 2018-м, общество древностей выпустило новое раритетное издание - сборник «Нарвские легенды». А к концу 2019-го библиотека общества древностей им. Г. Ганзена пополнилась третьей книгой проекта по переизданию редких книг по истории Нарвы - «Ежегодником изобразительного искусства в Балтийских провинциях» ( вышел в Риге в 1911 году).

За пять лет члены общества организовали шесть историко-краеведческих экспедиций. Особое место в этом ряду занимают экспедиции, связанные с поиском могилы Генриха Ганзена на лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге. Место захоронения найдено, сделана и установлена новая надгробная плита. Нарвитяне ухаживают за местом упокоения человека, преемниками которого они себя считают.

Нарвское общество древностей - не элитарный замкнутый клуб, это открытая организация, и за пять лет она пополнилась новыми членами.

- Мы очень рады, что в наших рядах появилась Елена Михайловна Сергейчик - колоссального кругозора человек, - говорит Юрий Сидоров, председатель Нарвского общества древностей им. Г. Ганзена. - Она, безусловно, очень усилила исследовательскую деятельность нашего общества.

- О Нарвском обществе древностей мы с мужем впервые услышали, побывав на одной из встреч в краеведческом музее Нарва-Йыэсуу, - рассказывает Елена Сергейчик, которая последние семь лет живет, что называется, на две страны и на два дома: Санкт-Петербург - Усть-Нарва. - Заинтересовались, сами подошли познакомиться. И я открыто сказала: хотели бы быть чем-то вам полезными.

Ко мне обратились с просьбой поискать в фондах музеев Санкт-Петербурга альбом с чертежами Нарвского замка, который был подарен великому князю Владимиру Александровичу в 1886 году. Это невероятно ценный художественный документ по истории Нарвы и Нарвского замка. По традиции того времени было сделано также несколько копий этого рукописного альбома. А уже в наше время по ним сделана электронная. В результате поисков (запросы, переписка и проч.) удалось узнать, что оригинальный экземпляр альбома был куплен на одном из скандинавских аукционов. Уже выяснили кем. Будем предпринимать дальнейшие шаги...

Седьмой номер историко-краеведческого альманаха Нарвского общества древностей открывается очерком Елены Сергейчик о Владимире Соловьеве – выдающемся русском философе, поэте, который неоднократно бывал в Нарва-Йыэсуу. Ждут публикации еще несколько статей, связанных с местной историей.

Елена Сергейчик приобрела известность в Нарве и Нарва-Йыэсуу как автор очень необычного интерактивного арт-проекта «АртТранзит: искусство повседневности». Площадками для его осуществления стали Нарвская Художественная галерея и Белый зал на Кеск, 3 в Нарва-Йыэсуу; а героями неожиданной по форме лекции каждый раз объявлялись вполне обыденные с нашей точки зрения вещи - вода, пиво, яйцо, селедка… Ну, вот, скажем, что может объединять творчество Веласкеса и русских художников-передвижников, знаменитую теорию «стакана воды» Александры Коллонтай и страсть к коллекционированию восточных артефактов, старинные иконы и новый музей воды в Санкт-Петербурге?.. Вода! О воде — в искусстве и в жизни — и шло увлекательное повествование, которое заканчивалось кулинарным мастер-классом.

Елена Сергейчик:

- Идея проекта «АртТранзит: искусство повседневности» состоит в том, чтобы связать искусство с привычными объектами нашего быта, на основе одного предмета рассказать об особенностях его отображения в искусстве разных народов, наполняющем эти предметы разнообразными смыслами, показать его связи с политикой, экономикой в контексте истории культуры. И, в конечном счете, дать человеку возможность увидеть эстетическую составляющую его повседневной жизни, наших рядовых будней.

Особое внимание, подчеркивает Сергейчик, в ее проекте уделено наследию Художественной галереи Нарвского музея и работам нарвских художников.

Несколько занятий по «Арт-Транзиту» Елена Сергейчик провела в сотрудничестве с известной нарвской художницей Верой Ланцовой.

Кто есть кто

Елена Сергейчик родилась в Ленинграде, в семье врачей. Еще в школе, в старших классах, начала с увлечением читать труды философов — Руссо, Декарт, Вольтер, Толстой... Так что поступление в Ленинградский государственный университет на философский факультет было совершенно закономерным шагом для семнадцатилетней девушки. Затем — аспирантура, защита кандидатской диссертации на кафедре современной зарубежной философии, преподавание в университете, в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. Мухиной, в 1996 году - защита докторской диссертации по философии истории, полугодовая стажировка в Оксфорде.

- Оксфорд состоялся благодаря тому, что я выиграла грант «Культурная инициатива» фонда Сороса, - рассказывает Елена. - Признаться, по тем временам (1990-е) мы этим просто спасались. Университет, можно сказать, выжил благодаря этим грантам, ведь денег на зарплаты ученым, преподавателям, на издательскую деятельность не было.

Елена Сергейчик — автор более 100 научных работ, изданных не только в России, но и в США и Великобритании; она в числе авторов восьми учебников для гимназий и вузов по обществоведению и философии, в том числе и одного из первых российских учебников по обществознанию «Мир человека». Он был издан в Москве огромным тиражом — 100 тысяч и дважды переиздавался.

- Сейчас мир и наши знания о нем изменяются с невероятной скоростью. Как скоро устаревают учебники? - интересуюсь я у профессора Сергейчик.

- Материалы в учебниках обновляются в среднем раз в три года. Пишет учебник, как правило, не один человек, а коллектив авторов, учебная литература имеет четкие стандарты.

С 1997 года Елена Сергейчик преподает в Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования, читает курсы «История и философия науки», «Философия искусства».

- Философия расширяет возможность человека смотреть на мир с большей перспективой, дает надежду верить и надеяться на лучшее - объясняет профессор Елена Сергейчик свою любовь к научной дисциплине, которой она, можно сказать, посвятила жизнь.

Другая жизнь

Что касается свободного времени, Елена Михайловна признается, что очень любит оперу. «С мужем — Эрнстом Альтманом, который, кстати, постоянно живет в Нарва-Йыэсуу — регулярно посещаем спектакли в Мариинском театре в Петербурге, не раз побывали и в Венской опере, и в Ла Скала, и в парижской Гарнье. С интересом смотрели постановки фестиваля «Дни оперы в Нарве». Стараемся не пропускать театральные премьеры в Vaba Lava Narva.

Старший сын Эрнста, с которым тесные семейные связи, — известный в Санкт-Петербурге антиквар, специалист по искусству XIX века, младший сын обоих супругов, москвич, совладелец рекламного агентства, напротив, - специалист по современному. Десятилетняя внучка с интересом ходит с родителями на публичные лекции, выставки, театральные постановки. Что, конечно же, очень радует бабушку.

- Дома я всегда готовлю сама, и, по отзывам близких, у меня лучше всего получаются запеканки и супы, - говорит доктор философии под конец нашего разговора.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Что вы думаете по поводу дискуссий о восстановлении Старого города Нарвы?

- В свое время это надо было сделать! Как подняли из руин, например, Варшаву, Дрезден. Но время ушло. И возродить сегодня целый город просто нереально. Мне кажется, можно было бы сосредоточиться на том, чтобы восстановить хотя бы один квартал Старого города. Пусть это будет новодел, но он все равно способен дать визуальный облик прежней Нарвы, пробудить воображение.

- Вы обмолвились, что любите современное искусство...

- Да! Вот поэтому я и читаю в академии курс «От модерна к постмодерну». В Санкт-Петербурге мы с мужем постоянно бываем в музее современного искусства «Эрарта» на Васильевском острове. И я вам скажу, по выходным там всегда стоит очередь молодежи. То, что современное искусство многим кажется чуждым, вполне объяснимо: нет навыков его восприятия. Современное искусство требует усилий, терпения, подготовки. Нужно заниматься самообразованием, чтобы оно стало тебе близким и понятным.

- Ваше любимое философское изречение?

- Фраза декабриста Николая Тургенева: «Нельзя же не делать ничего оттого, что нельзя сделать все!».

Светлана Зайцева