«Чертова дюжина» не всегда к несчастью

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Дата публикации: Вчера, 14:19 Просмотрено: 268

13 декабря, да еще и пятница! Именно в этот день в Ахтмеской Школе искусств Кохтла-Ярве (АШИ) были подведены итоги и вручены награды победителям ХIII Международного конкурса детского рисунка «Искусство: игра или творчество?», на котором в этом году было представлено около 600 работ юных художников из разных стран. И тема конкурса на этот раз была «мистическая», посвященная цифре 13.

В выставочном зале школы, где прошла церемония награждения победителей конкурса, собрались ученики художественных школ из разных уголков Эстонии, их преподаватели и родители. Победителей приветствовали организаторы конкурса – педагоги АШИ, заместитель мэра Кохтла-Ярве Нина Алексеева, поблагодарившая школу за столь популярное творческое состязание юных художников разных стран. Она отметила, что этот конкурс способствует сплочению детей разных национальностей, живущих в разных странах, разрушает стереотипы, которые иногда искусственно создают взрослые.

Александр Дикушенко руководит художественным отделением АШИ. Он – один из тех, кто стоял у истоков конкурса. Александр рассказал, что в этом году рисунки на конкурс, кроме эстонских детей, прислали юные художники из Болгарии, России, Азербайджана, Латвии. Участники конкурса из России по географии представлены наиболее широко: работы пришли из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, даже Новосибирска.

Открывая церемонию вручения наград победителям и выставку работ, занявших достойные места, Александр Дикушенко сказал, что членам жюри работать было очень сложно. «Из большого количества работ предстояло выбрать наиболее интересные. Но ведь детское творчество таково, что интересными являются все работы. И, тем не менее, жюри смогло определить победителей»

Известный нарвский художник Кузя Зверев («в миру» - преподаватель Нарвской художественной школы Владислав Кузнецов), который привез на церемонию награждения своих учеников, поделился впечатлением.

- Из нашей художественной школы на конкурсе получили дипломы победителей четыре человека. Работы победителей из разных стран я оцениваю очень высоко. Они интересные и, несмотря на юный возраст участников, разносторонние, философские. Здесь не просто учебное рисование, а осмысление интересной темы.

- Среди победителей ваша ученица, тринадцатилетняя Арина Чудаева. Что вы можете о ней сказать?

- В моем классе она самая лучшая ученица. Она постоянно участвует в различных конкурсах, и не первый раз добивается успеха. Я думаю, у этой девочки впереди большое будущее, как профессионального художника.

- Владислав, а дети, которые дружат с изобразительным искусством, чем-то отличаются от ровесников?

- Отличаются. Тем, что несколько по-другому смотрят на мир. Рисующие и поющие дети – они добрее, что ли, в них нет ни капли злобы.

Как о добрых, талантливых детях, говорят о своих учениках заведующие художественными отделениями двух Школ искусств Кохтла-Ярве Аарне Ханни и Александр Дикушенко. Их воспитанники тоже получили в этот день дипломы лауреатов конкурса. Тем же победителям, кто живет за пределами Эстонии, подарки и дипломы будут отправлены почтой.

Евгений Капов

Фото Евгений Капов