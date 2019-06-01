Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Ушел из жизни бывший многолетний мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года.

Юрий Лужков в 2010 году. Автор: Reuters/Scanpix

Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили многочисленные российские СМИ, среди которых в том числе "Известия", "Интерфакс", "Комсомольская правда".

Данную информацию подтвердил и действующий глава Москвы Сергей Собянин.

По данным телеканала "РЕН ТВ", бывший градоначальник скончался в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Решение было принято на основании обращения родственников Лужкова. Дата похорон пока неизвестна. По распоряжению Собянина создана правительственная комиссия по организации похорон бывшего градоначальника, отмечают радионовости ERR.

Юрий Лужков занимал должность столичного градоначальника с 19​92 по 2010 год.

В ходе работе на посту мэра Москвы у него были контакты в том числе с представителями Эстонии. Например, Лужков неоднократно общался с экс-мэром Таллинна Эдгаром Сависааром и бывшим руководителем Маарду Георгием Быстровым. Власти Таллинна регулярно встречались с Лужковым в Москве.

28 сентября 2010 года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев отправил его в отставку "в связи с утратой доверия". Эта формулировка была применена впервые в России после того, как Лужков отказался уйти в отставку добровольно после тяжелого периода изнурительной жары в городе, пишет "Интерфакс".

После отставки Лужков занимался бизнесом в Калининградской области, его жена, предприниматель Елена Батурина, перебралась в Европу.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности "инженер-механик". После этого он работал в НИИ пластических масс имени Петрова, а с 1963 года работал в Министерстве химической промышленности СССР. В 1975 году он стал депутатом Бабушкинского райсовета, два года спустя избрался в Моссовет, где заседал до 1990 года. С 1987 по 1990 год он был депутатом Верховного совета РСФСР.

Источник: rus.err.ee