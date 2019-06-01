В Нарве 500 детей в зоне риска, а детские дома заполнены

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5 декабря в Тарту по инициативе Департамента социального страхования состоится встреча представителей местных самоуправлений Эстонии, на которой всесторонне будут обсуждать проблему нехватки попечительских семей для детей, оставшихся без опеки родных. Важно понять, что может сделать государство для того, чтобы число попечительских семей увеличилось.

Нужно начинать не с ребенка, а с себя - с подготовки своего дома и своих мыслей, своего настроя к тому, чтобы стать приемной мамой. Иллюстративное фото.

Когда ребенок остается без опеки семьи, в большинстве случаев суд назначает опекуном город Нарву, рассказала журналистам директор нарвского Департамента социальной помощи Елена Васильева. Если у ребенка есть родственники или близкие, готовые взять на себя заботы о нем, то законными представителями ребенка становятся они. В остальных случаях подыскивается подходящая форма попечения – семья или детский дом.

По оценке Васильевой, в связи с нынешней соци­ально-экономической ситуацией в Нарве примерно 500 семей находятся в зоне риска. Причинами лишения родительских прав обычно становятся алкоголь, деятельность криминального характера, включая наркотики. Практика показывает, что суды обычно сначала принимают решение о временном лишении нерадивых мам и пап родительских прав (на полгода). Кто-то из них одумывается и корректирует свое поведение, кто-то – нет. Последние рискуют вовсе лишиться прав на ребенка. За август–сентябрь этого года примерно два раза в месяц складывалась ситуация, когда работники отдела детства были вынуждены вмешиваться в жизнь семей, а город Нарва брать на себя опеку над детьми.

Если суд лишает родителей прав на полгода, то дети отправляются в приют. Если родители не изменят своего поведения, решается вопрос о дальнейшей судьбе ребенка – подыскиваются попечительская семья или детский дом.

Мест в детских домах не хватает

На сегодняшний момент Нарва является опекуном 70 детей, из них 56 находятся в детских домах, четыре ребенка живут в попечительских семьях. Ещё десять детей находятся в приюте в Центре социальной работы. Опекунские семьи – это семьи, где опеку над ребенком берут на себя родственники (бабушка, тетя). Сейчас в Нарве более 150 детей, у которых опекунами являются не родители. Усыновление сейчас происходит реже, так как суд предпочитает сохранять биологические связи с родственниками. Тем не менее, в 2018 году четыре ребенка в возрасте от рождения до двух лет в Нарве были усыновлены.

В Нарве работает детский дом. Это три отдельно стоящих домика, по восемь мест в каждом. Однако, с 1 января грядущего года закон обязывает сократить число проживающих в одном доме до шести человек. Сейчас в детском доме живут 19 детей, причем не все из них нарвитяне. Также и некоторые дети из Нарвы отправлены в детские дома других регионов страны.

Елена Васильева рассказала, что основная проблема сейчас заключается в недостаточном количестве попечительских семей.

Елена Васильева:

- По данным Департамента социального страхования, на сегодня складывается такая ситуация, что в Ида-Вирумаа есть всего лишь одна русскоязычная семья, которая может взять детей на попечение. Количество эстоноязычных попечительских семей немного больше, но явно недостаточно. Не так давно у нас прошел круглый стол с представителями Департамента социального страхования, на котором мы обсуждали эту проблему. Детей, нуждающихся в попечении, по стране довольно много, а детские дома заполнены. Особенно сложная ситуация складывается, если нужно разместить детей из одной семьи (братьев и сестер) – по закону их нельзя разлучать, необходимо определить в один дом. Недавний случай – мы искали детский дом для шести детей из одной семьи. Мы справились с этой частной задачей, но в целом проблема существует. Кризисной ситуации с размещением детей пока нет, но она назревает – как и в случае с местами в домах престарелых. Вопрос о попечительских семьях необходимо обсуждать на уровне республики.

Васильева заверила, что местный Департамент соцпомощи с Департаментом соцстрахования занимаются проблемой совместно, ведут работу с семьями, которые могли бы стать попечительскими.

Программа PRIDE и супервизия Если семья выражает заинтересованность в том, чтобы взять приемного ребенка под свою опеку и защиту, то специалисты Департамента социального страхования посещают дом, беседуют, проводят исследование семьи и оценивают, насколько семья подходит для попечения. Большую роль в подготовке и оценивании семьи играет специальное обучение по программе PRIDE. Важно в процессе подготовки оценить возможные риски и дать потенциальным попечителям возможность обдумать, стоит ли делать следующий шаг. Снизить риски помогает готовность семьи просить помощь и желание сотрудничать во имя интересов ребёнка. Департамент социального страхования, в свою очередь, предлагает вспомогательные услуги для попечителей в виде лекций, семинаров, занятий в группах, а также индивидуальный вид помощи - психологическое консультирование и консультации ментора, человека с похожим опытом. С ноября 2019 года к этому списку добавлен новый вид групповых занятий – супервизия для семей. Супервизия – это детальное обсуждение опыта под руководством профессионального консультанта. Возможностей найти поддержку извне, так необходимую семье, множество. Главное самому быть активным в поиске помощи, полагает специалист Маарика Тарум. Семьи, имеющие на попечении детей, получают материальную поддержку от государства.

«Одной любви недостаточно»

Для того, чтобы стать попечительской семьей, простого желания мало. Для этого необходимо пройти процесс проверки со стороны органов по защите детей, а также соответствующее обучение, получить лицензию.

Маарика ТАРУМ, специалист Отдела защиты детей Департамента социального страхования:

- В Эстонии много детей, которые по разным причинам не могут расти в своих родных семьях, но нуждаются в доме, в семье, в безопасности и любви. Смелость и готовность стать попечительской семьёй во многом зависит от благополучия общества в целом и чувства безопасности человека в частности. Попечителю нужно быть духовно и физически очень крепким, чтобы справиться со всем этим как родителю. Одной только любви недостаточно. Больше всего ребенок нуждается во времени родителя, которое он готов посвятить ребенку, по крайней мере, в первые годы. Ребёнка нужно научить понимать новых родителей и дать ему достаточно времени, чтобы освоиться и привыкнуть к новым условиям жизни.

Специалист подчеркнула, что государство желает найти потенциальные попечительские семьи, которые смогут предоставить заботу детям, но, в то же время оно заинтересовано в том, чтобы ребенок вернулся в свою биологическую семью. Семья попечителей должна быть готова воспитывать ребёнка до тех пор, пока родная семья не будет готова забрать ребёнка обратно.

Всего три попечительских семьи

В Ида- и Ляэне-Вирумаа успешно прошли подготовку и внесены в регистр попечительских семей три семьи. В настоящий момент в Эстонии готовы взять детей на попечение 30 семей. Из них семей с эстонским домашним языком 23 и с русским – семь, что, в принципе, соответствует соотношению численности русско- и эстоноговорящих людей в Эстонии, полагают в Департаменте соцстрахования. Почему же в стране и в нашем регионе попечительских семей не так уж и много?

Маарика Тарум считает одной из причин то обстоятельство, что пока ребенок живёт в новой семье, возникает привязанность, но срок, на который ребенок останется с «новыми родителями», неизвестен. В то же время, как показывает практика, многие дети остаются жить в попечительских семьях до своего совершеннолетия. У потенциальной семьи могут возникнуть опасения, связанные с прошлым ребёнка и индивидуальными особенностями его поведения. Основной же причиной она считает то обстоятельство, что новая семья ничего не знает о ребёнке.

Елена Васильева, в свою очередь, видит в качестве возможной причины отсутствия интереса к статусу попечительской семьи экономическое положение потенциальных семей.

Елена Васильева:

- Помимо экономических причин и общество в целом, и конкретные люди в частности должны быть готовы к такому виду деятельности. Возможно, нужна информационная программа, побуждающая людей брать детей на попечение. Одно могу сказать точно: действовать в одиночку, одним нашим самоуправлением, мы не будем.

Начинать с себя

Мария Минхов воспитала собственных пятерых детей, кроме того у неё в разное время жили 46 детей, о которых она заботилась. В настоящее время под опекой Марии находятся четыре девочки. Она уверена, что приемные дети дают намного больше радости, чем горя, хотя каждый ребенок приходит в семью со своим «жизненным рюкзаком» - негативным опытом, с которым приходится считаться.

Мария Минхов:

- Нужно начинать не с ребенка, а с себя – с подготовки своего дома и своих мыслей, своего настроя к тому, чтобы стать приемной мамой. В этом очень помогает обучение, которое предлагается будущим попечительским семьям. Не надо бояться социальных работников, биологических родителей, соседских пересудов – все потихоньку наладится. Идеальных отношений с детьми не бывает – ни с родными, ни с приемными. Никогда не говорю детям плохо об их биологических родителях, никогда не делаю тайны из того, что я – не родная мать, тайны всегда выходят, что называется, «боком». Все дети, которых я воспитывала, – прекрасные, хотя у каждого были определенные трудности.

Наша справка: Получить более подробную информацию о попечительстве можно на сайте департамента www.sotsiaalkindlustusamet.ee «Дети и семьи» - «Как стать попечительской семьёй», а также на портале https://tarkvanem.ee/ru/prijemnaja-semja/ «Мудрый родитель» Подробнее о том, как получить услуги супервизии, смотрите на странице www.sotsiaalkindlustusamet.ee «Дети и Семьи» – «Опорные услуги патроната».

Софья Боборенко







