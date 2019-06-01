Светлана Перцева, живущая «Надеждой»

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Исполнилось 35 лет Нарвскому культурному обществу «Надежда», в рядах которого насчитывается 640 членов. Нынешний руководитель этого некоммерческого объединения Светлана Перцева - сегодня гость нашей редакции.

Новость изнутри

Светлана Перцева возглавляет «Надежду» пятый год. Она – четвертый по счету руководитель этого самого крупного в Нарве и уникального не только по меркам Нарвы НКО. Первым председателем общества была Серафима Зиновьевна Лисс, далее его возглавила Раиса Михайловна Акакьева, в течение следующих 16 лет обществом руководила Альбина Алексеевна Пугаченко.

- Благодаря им «Надежда» состоялась, окрепла и расцвела, - говорит Светлана Перцева. – Я только продолжаю начатое ими и стараюсь не опускать заданную планку. Сразу хочу уточнить: «Надежда» - это не клуб, как иногда нас представляют, хотя когда-то и начиналась с создания при нарвском ДК «Энергетик» Клуба молодой бабушки. «Надежда» - это русское культурное общество, цель которого пропагандировать русскую культуру и делать это всеми доступными для нас способами: исполнением песен, танцев, стихов, занятиями народным прикладным творчеством. Естественно, мы с увлечением познаем и культуру Эстонии, ведь это страна, в которой мы живем. - Пропаганда активного образа жизни - еще одна наша большая и важная цель, - продолжает Светлана Перцева. - Вот почему в обществе «Надежда» действуют различные группы по интересам: смешанный хор, которым руководит известный дирижер, лауреат премии им. А. Архангельского Павел Смирнов, клуб любителей песни (руководитель Раиса Михайловна Акакьева), клуб любителей поэзии (во главе стоит Лидия Мымрикова), танцевальная группа (под руководством Адольфа Пугаченко), кружок рукоделия и целых 8 спортивных групп, которые объединяют 240 человек нашего общества.

Причем, подчеркивает Перцева, спортивная группа — это не только те, кто два раза в неделю приходят в спортивный зал. У каждой спортивной группы, представьте себе, есть еще и свой «творческий» план: один раз в месяц будь добр придумай мероприятие и осуществи. Пример из задумок этого года: в ноябре отмечается Всемирный день чая, так вот спортсмены-любители «Надежды» отпразднуют его большим чаепитием.

- Стремимся не вариться в собственном соку, - рассказывает Светлана, - активно сотрудничаем с другими обществами, в том числе и ивангородскими, участвуем в концертах, конкурсах, фестивалях самого различного уровня — международных, республиканских, уездных, городских — и самых различных направлений: мы и на конкурсе хоров, и на Деревенском подворье в качестве дачников. Если организуем свои мероприятия, то стараемся, чтобы они были интересны не только нам, но и другим горожанам; и, конечно, пытаемся привлекать молодежь. Внуки порой бывают удивлены: так вот, оказывается, какие у нас бабушки! Два раза в месяц посещаем СПА, поскольку едем большими группами, нам дают хорошие скидки. Много путешествуем: по всей Эстонии, плюс Санкт-Петербург, Михайловское, Москва. Даже в Испании побывали. Поездки планируем самостоятельно и очень тщательно — чтобы получалось недорого.

- Общество у нас огромное, и если бы не было инициативных и супер-ответственных людей, прежде всего нашего правления, у нас бы ничего не получилось! - с жаром говорит Светлана. - В «Надежду» мы принимаем всех, никому не отказываем. Люди все идут и идут. Но разговор с новичками я начинаю с вопроса: а что вы хотите сделать для «Надежды»? Человек должен понимать, что у нас — коллектив активных людей, которые готовы делиться своими знаниями, навыками, идеями. А прийти с установкой, мол, вы меня поразвлекайте за бесплатно (членские взносы — 5 евро в год, плюс еще 2 евро в месяц за занятия в кружках и спортивных группах), не получится.

На праздничном вечере в честь 35-летия «Надежды», который проходил в ДК «Ругодив», Эдуард Одинец, советник Министерства культуры, в частности отметил:

- Общество «Надежда» – это уникальное явление общественной и культурной жизни не только в городе Нарве, но и в Ида-Вирумаа, и, наверное, во всей Эстонии. А за спорт – отдельное спасибо. В последнее время очень модно говорить об обучении на протяжении всей жизни, так вот общество «Надежда» демонстрирует яркий пример физической активности на протяжении всей жизни.

Кто есть кто

Светлана Перцева родом из города Лодейное поле Ленинградской области, семнадцатилетней девушкой приехала в Ивангород, чтобы получить в местном училище профессию ткачихи и работать на большой мануфактуре. Проработала всю жизнь на Георгиевской ткацкой. Начинала рядовой ткачихой, потом была инструктором ткацкого производства, мастером смены. Работала и параллельно училась: закончила вечернее отделение Нарвского техникума по специальности «техник-технолог ткацкого производства». Причем, уточняет Светлана, в техникум пошла, когда ей было уже за сорок. Трудилась Перцева ударно: отмечена несколькими правительственными наградами.

В начале 1990-х ей предложили занять должность секретаря парткома Георгиевской ткацкой фабрики. Светлана отработала на этом месте два года и вернулась в родной цех. «По собственному желанию. Потому что цех – это реальная работа, а когда была секретарем парткома, все время испытывала неловкость перед своими коллегами: как будто я ничего не делаю, а зарплату получаю. Вот я и объяснила начальству, что вернусь в цех, а «секретарство» пусть остается моей общественной нагрузкой», - объясняет Светлана. И говорит, что партийная работа, тем не менее, дала ей хороший опыт и развила организационные навыки. Которые в скором времени оказались очень даже востребованными.

Светлане повезло – развал Кренгольма она пережила уже будучи на пенсии. Вышла на льготную довольно рано: как никак 20 лет на вредном производстве.

- Будучи пенсионеркой, я продолжала работать. Но заказов на фабрике становилось все меньше, было понятно: все идет к закрытию Кренгольма. И я решила окончательно уйти с комбината (хотя и не отпускали), чтобы не занимать место, которое может помочь молодым еще хоть сколько-то продержаться, - рассказывает Светлана.

А потом в ее жизни случилась трагедия: неожиданно умер горячо любимый муж. «Два года я словно не жила, - признается Светлана.- Слава богу, рядом были взрослые дети, подрастала внучка. Это придавало сил. В это трудное время подруги и позвали меня с собой в «Надежду»: мол, давай, хоть как-то будешь отвлекаться. Так и получилось. А учитывая, что в «Надежде» много кренгольмцев, у меня возникло такое чувство, что я вновь попала в родную среду, в «свой» цех».

Пришла Светлана Перцева в общество рядовым членом. Но уже вскоре стала старшей группы. А когда ее подруга-тренер по семейным обстоятельствам уехала из Нарвы, пришлось подхватить эстафету.

- После выхода на пенсию я активно занималась шейпингом, интересовалась вопросами здорового образа жизни, так что определенный опыт накопился, плюс консультировалась у профессиональных спортсменов. И вот ко всему прочему веду сегодня одну из спортивных групп в «Надежде», - рассказывает она.

В 2015-м Светлану Перцеву выбрали председателем общества.

Другая жизнь

У Светланы Перцевой взрослые сын и дочь, четверо внуков и уже двое правнуков. Все живут в Нарве. Дочь помогает матери вести сайт общества narvanadezda.com; делает это на добровольных началах.

- Чувствую, дети порой на меня обижаются, что я не уделяю им и внукам должного внимания, все время занята «Надеждой». Но, зная мой характер, понимают, что это мое, - говорит Светлана.

Телевизор, по ее словам, она игнорирует, в свободное время много читает. Книги выбирает по настроению или по совету библиотекарей и подруг.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА: - Светлана, что на ваш взгляд, самое сложное в работе с людьми? - Когда тебя не понимают. Сначала возникает чувство обиды: ну как же так, почему?! Потом начинаешь искать аргументы, убеждать. Всегда говорю, что готова открыто обсуждать любой вопрос и выслушать чужую точку зрения. Очень важно дать человеку высказаться. И надо, чтобы люди понимали, что я, председатель, всегда стою за справедливость. Быть всегда терпеливой, выдержанной — тоже непросто. - О чем мечтаете? - Ой, много о чем! Например, чтобы в городе наконец сделали доступные для пенсионеров кружки, спортивные секции. Они есть, но цены кусаются. Я этот вопрос и на гор­управе озвучивала. - Вы сказали, что много читаете. Как при такой рабочей нагрузке находите время на чтение? - Я ложусь спать рано - в 9 вечера. Зато и встаю рано. С 5 до 7 утра – это мое время для чтения. Можно сказать, у меня уже как рефлекс выработался: читаю каждое утро. Без этого просто не могу!

Светлана Зайцева



