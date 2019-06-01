Силламяэский предприимчивый детский сад «Солнышко»!

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Дата публикации: Вчера, 11:27 Просмотрено: 165

В октябре 2019 года, Силламяэский детский сад «Солнышко» удостоился золотого уровня Предприимчивой школы. В то же время, проект робототехники детского сада вошел в число двух лучших проектов региона, развивающих предприимчивость у детей.

Иллюстративное фото. Автор: arbathomes.ru

Пару лет назад, в 2017 году, воспитатели старшей группы Силламяэского детского сада спросили у своих подопечных, что интересного сделать в новом учебном году? В ходе совместного обсуждения возникла идея – «сделать кому-то что-то хорошее».

Кому именно? Как? Какие есть варианты?

Решили, что можно съездить в гости к детям с особыми потребностями, в дом опеки «Солнечный луч» в Йыхви и подарить этим детям что-то особенное. Но что? Ведь мы знаем столько песен и стихов. Сделаем для них концерт! Все согласились. Но не ехать же с пустыми руками.

Сделаем для них подарки своими руками! Сказано-сделано. Через пару месяцев все было готово к поездке.

Вместе с песнями и стихами с собой взяли изготовленные из рулонов от туалетной бумаги стаканчики для карандашей, сшитые своими руками мешочки и другие подарки. Так как день обещал быть длинным, детки из «Солнышка» подготовились к обучению детей из «Солнечного луча» играм. Для этого сделали основу из соленого теста, куда можно крепить буквы, можно лепить из них разные фигурки и играть.

Концерт прошел на ура и подарки очень понравились. Дети быстро нашли общий язык, играли и танцевали. По пути домой, силламяэские дети спросили у воспитательницы, можно ли снова встретиться с теми чудесными детьми.

Договорились, что в следующий раз поедут уже со спектаклем. И с новыми подарками. И поехали. Уже через пару месяцев!

Директор снимает, монтирует и выкладывает в Youtubе

Таких историй в Силламяэском детском саду десятки. Сотни. Каждый год все 11 групп детского сада готовят какой-нибудь хороший проект. Идею проекта маленькие ида-вирусцы придумывают и воплощают сами. К большой цели они двигаются маленькими шагами, что означает, что каждый ребенок в течение года занят в десятках выступлений, в ярмарках, мастер-классах, концертах и других мероприятиях.

Большинство мероприятий делают вместе с родителями (например, помогают сшить мешочки!) и с местными партнерами. Ребята были уже в гостях у нескольких центров для детей с особыми потребностями и в домах попечения. Не говоря уже о том, что детский сад постоянно организует экскурсии на места работы родителей, чтобы познакомиться с их профессиями.

Задача воспитателей – связать инициативу детей с учебной программой. Директор детского сада Наталья Лангинен научилась снимать и монтировать видео и выложила в Youtubе больше сотни веселых клипов о деятельности своих воспитанников. Эти клипы смотрят директора других детских садов Эстонии и перенимают полезный опыт.

18 октября Силламяэский детский сад «Солнышко» уже во второй раз удостоился золотого уровня. На этом уровне в Эстонии аккредитованы только два образовательных учреждения, второе – Кивиылиская 1-я средняя школа. Есть чем и кем гордиться!

Рауль Калев