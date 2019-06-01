В этих школах растут самостоятельные дети

Дата публикации: Вчера, 15:13 Просмотрено: 130

В октябре 2019 в Пайде состоялся образовательный фестиваль сети «Предприимчивых школ» Эстонии, где были приняты новые стандарты базового и золотого уровней. Этой осенью базового уровня «Предприимчивой школы» достигли еще четыре школы в Ида-Вирумаа: Йыхвиская основная школа, Йыхвиская русская основная школа, Люганузеская школа, Иллукаская школа. Золотого уровня уже второй раз удостоился Силламяэский детский сад «Солнышко».

Силламяэский детский сад «Солнышко».

По словам координатора программы «Предприимчивая школа» в Ида-Вирумаа Хялис Роосте, присоединившиеся к программе школы и детские сады делятся на 4 группы: присоединившиеся, основной уровень, серебряный уровень и золотой уровень. «Если очень кратко объяснить детям и родителям значение этих уровней, то можно сказать, что школы и детские сады, достигнувшие основного уровня, уяснили для себя важность развития предприимчивости в своих учебных заведениях. Школы готовы выстраивать свою учебную и внеклассную деятельность с учетом инициативы учеников. Эти школы в начале большого и увлекательного пути», – пояснила Роосте. «Йыхвиская основная школа – одна из тех замечательных школ в Ида-Вирумаа, где действует множество кружков по интересам, поддерживающих учебную деятельность», – говорит она.

325-летная Люганузеская школа, по словам Роосте, отличается хорошей успеваемостью и отсутствием отсева учащихся из школы.

Находящаяся в здании старинной усадьбы Иллукаская школа, стала примером активного привлечения учеников к заботе об окружающей природе. Йыхвиская русская основная школа ведет успешную деятельность как в области языкового погружения, так и проектной деятельности своих учеников.

Серебряный и золотой уровни – это показатель качества

По словам Хялис Роосте, серебряный уровень «Предприимчивой школы» означает, что школа внедрила в различные виды школьной деятельности идеи предприимчивой школы и предлагает разные возможности для самостоятельного развития и учебы. Например, в школе проводят интегрированные уроки и поддерживают собственные возможности учеников начинать и реализовывать новые, полезные для общества проекты. Школ, достигших серебряного уровня, в Ида-Вирумаа четыре: Силламяэская Ваналиннаская школа, Кохтла-Ярвеская Ярвеская школа, Кохтла-Ярвеский детский сад «Кирью-Мирью» и Вокаский детский сад «Накситралли». В этом году новых школ на серебряном уровне не прибавилось.

Золотой уровень присуждают школам или детским садам, где вся учебная программа выстроена вокруг развития предприимчивости, и где инициатива детей и предприимчивость является очень значимой во всех видах деятельности. Таких учреждений в Ида-Вирумаа только два: Силламяэский детский сад «Солнышко» и Кивиылиская 1 средняя школа. «Этой осенью Силламяэский детский сад получил золотой уровень уже второй раз за три года. Их историю успеха лучше всего иллюстрирует оценка родителей, из чего видно, что интересы детей при планировании тем и деятельности в детском саду учитываются на 100%».

Уважаемые родители! Проверьте, насколько предприимчива школа или детский сад вашего ребенка:

1. Присоединилось ли учебное заведение к сети «Предприимчивых школ»? Ели да, то есть большая вероятность, что в учебном заведении ценят предприимчивость детей и стараются ее поощрять.

2. Если в учебном заведении есть базовый уровень «Предприимчивой школы»! Это значит, что учебное заведение более открыто для предложений как от детей, так и от их родителей, как изменить учебный процесс, сконцентрировав его на интересах детей.

3. Если в учебном заведении есть серебряный уровень «Предприимчивой школы»! В школе вашего ребенка созданы все возможности, чтобы из него вырос вполне самостоятельный и самодостаточный человек.

4. Если в учебном заведении есть золотой уровень «Предприимчивой школы»! Родитель выиграл «jackpot»! Вы поместили своего ребенка в среду, где он может применить всю свою энергию, творческий потенциал и таланты для быстрого и гибкого развития!

Рауль Калев